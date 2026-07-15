مع اقتراب كل انتخابات إسرائيلية، يعود الخطاب ذاته: يجب إسقاط نتنياهو، ويجب إنهاء حكم اليمين، ويجب أن تكون الأحزاب العربية جزءًا من معادلة تغيير الحكومة. هذا الخطاب السياسي السائد منذ اكثر من عقد وكأن السؤال السياسي الوحيد الذي يواجه الفلسطينيين في الداخل هو: من سيكون رئيس الحكومة القادم وأي طرف سيحكم إسرائيل ومشروعها؟

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لا خلاف على أن حكومة نتنياهو، بما ارتبط بها من حرب إبادة وسياسات إجرامية تُعد من أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وأن العمل على إسقاطها هدف سياسي مشروع ومنطقي. كما لا خلاف على أن التأثير في مراكز صنع القرار هو هدف تسعى إليه كل أقلية تريد حماية مصالحها، والدفاع عن حقوقها.

لكنّ تحويل إسقاط نتنياهو وحلفائه إلى المشروع السياسي المركزي والوحيد للعرب في الداخل، ينطوي على خطأ في تشخيص المشكلة واختزال المشروع السياسي بمنطق ضيق؛ يؤدي إما إلى اعتناق المعسكر الصهيوني المناهض لنتنياهو ودفع أثمان باهظة تتعلق بالهوية ومستقبل شبابنا وانتمائنا، وإما إلى تحويل التمايز بين المعسكرين إلى الخطاب السياسي الوحيد الذي يسوَّق للجمهور.

المشكلة ليست شخص نتنياهو، بل طبيعة العلاقة بين الدولة والأقلية الفلسطينية فيها. وليست الأزمة في هوية رئيس الحكومة، بل في ميزان القوة الذي يحكم هذه العلاقة. ولذلك، فإن تغيير الحكومة قد يكون حدثًا سياسيًا مهمًا، لكنه ليس، بحد ذاته، حلًا للقضية السياسية للعرب في الداخل. ولا ينبغي أن يطغى سؤال من يحكم إسرائيل على أسئلة المستقبل الكبرى.

وهتا يُطرح سؤال متكرر: إذا لم نستطيع تغيير الحكومة من خلال المشاركة والتأثير، فلماذا نشارك أصلًا في انتخابات الكنيست؟!

الإجابة تبدأ من فهم طبيعة وجودنا السياسي، وشرحه للناس بلا حرج وبعيدًا عن التبرير:

نحن لسنا حزبًا يتنافس على قيادة المشروع الصهيوني، ولسنا طرفًا في الخلاف بين اليمين والوسط حول كيفية إدارة الدولة، مع اتفاقهما على تعريفها وهويتها الأساسية كدولة اليهود. نحن أقلية قومية فلسطينية، تمتلك تاريخها وهويتها وانتمائها، لها مصالحها الجماعية، وتعيش داخل دولة تتخذ قرارات تؤثر في حاضرها ومستقبلها.

لذلك، فإن مشاركتنا في البرلمان الإسرائيلي ليست تعبيرًا عن اندماج كامل في المشروع السياسي للدولة، وليست طريقًا طبيعيًا نحو الحكم، وإنما وسيلة لضمان التمثيل السياسي لمجتمعنا، والدفاع عن حقوقه، ومراقبة السلطة، ومقارعة التشريعات والسياسات التي تمسّ حياته اليومية. أي هي وسيلة لإدارة واقع فُرض علينا، وليست تعبيرًا عن تبني الأسس التي قام عليها هذا الواقع. وجودنا في البرلمان هو تمثيل لمجتمعنا، لا مشاركة في تعريف هوية الدولة.

من هنا، يجب أن تكون وظيفة الأحزاب العربية واضحة وصريحة أمام جمهورها، فهي لا تدخل الكنيست لتكون شريكًا في حكم الدولة، بل لتكون ممثلة لشعبها ومجتمعها. وهناك فرق جوهري بين التمثيل والحكم؛ فالأول يهدف إلى الدفاع عن مصالح الجمهور الذي انتخبك، أما الثاني فيعني تحمل المسؤولية السياسية عن سياسات الحكومة وقراراتها، وإقحام العرب في لعبة لها أثمان باهظه على المدى البعيد؛ أدناها تشويه الهوية وأقصاها المخاطرة في مستقبل شبابنا عبر مسارات الخدمة الوطنية وحتى الانخراط في الجيش.

لهذا السبب، فإن الموقع الطبيعي للأحزاب العربية هو المعارضة. ليس لأن المعارضة قيمة بحد ذاتها، ولا لأن المشاركة في الحكومة خيانه عظمى، وإنما لأن المعارضة هي الموقع السياسي الأكثر انسجامًا مع تمثيل أقلية قومية ليست جزءًا من الإجماع الذي تتنافس الأحزاب الصهيونية على قيادته. فمن يمثل أقلية قومية، تختلف مع الأسس الدستورية والسياسية التي تقوم عليها الدولة، لا يستطيع أن يجعل هدفه إدارة تلك الأسس، بل تمثيل مجتمعه والدفاع عن حقوقه ومصالحه من موقع مستقل، حتى عن المعارضة التقليدية.

وهذا لا يعني الانعزال، ولا يعني التخلي عن التأثير. بل على العكس، يعني السعي إلى أكبر قدر ممكن من التأثير من خلال إنتاج وزن سياسي للعرب يكمن في كونهم جماعة سياسية مستقله ومستدامة، ولكن من خلال قوة المجتمع ووحدة تمثيله، لا من خلال السعي إلى موقع داخل الائتلاف والاحتكام للعبة المعسكرات المتغيرة.

فالسياسة تُقاس هنا بميزان القوة. والحكومات، في نهاية المطاف، لا تقدم التنازلات بدافع حسن النية، بل لأنها تجد أمامها قوة سياسية واجتماعية لا تستطيع تجاهلها، أو حزبًا مستعدًا أن يتنازل عن طبيعة موقعه. ومن هنا، فإن الاستثمار الحقيقي يجب ألا يكون في تغيير الحكومة فقط، بل في تغيير ميزان القوة. وبناء وحدة سياسية واسعة، وتعزيز مؤسسات المجتمع، ورفع نسبة المشاركة، وصياغة خطاب وطني جامع، ليست شعارات أخلاقية، بل أدوات لبناء قوة جماعية.

وعندما يمتلك المجتمع العربي هذه القوة، تصبح أي حكومة إسرائيلية، أيًا كان رئيسها، مضطرة إلى التفاوض معه وتقديم التنازلات وليس العكس، لأن تجاهله يصبح مكلفًا سياسيًا. أما عندما يكون المجتمع العربي منقسمًا، فإن النقاش ينحصر في كيفية تحسين شروط المشاركة داخل قواعد وضعها الآخرون، بدل أن ينصب على كيفية فرض أجندته هو.

لهذا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه الأحزاب العربية ليس كيف تدخل الحكومة، بل كيف تبني قوة مجتمعها. وليس كيف تصبح جزءًا من الائتلاف، بل كيف تصبح عنوانًا سياسيًا موحدًا لا تستطيع أي حكومة تجاوزه.



