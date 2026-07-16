القائمة الموحدة ومنصور عباس يلعبان بالنار؛ إذ يهدّدان بتمزيق المجتمع لأهداف انتخابية. وعنوان الحملة الانتخابية هذه المرة: إسلاميون في مواجهة علمانيين، وهي ثنائية وهمية لا علاقة لها بالمواقف السياسية والوطنية. وهذه المعادلة المصطنعة، الغريبة عن مجتمعنا والمجتمع الفلسطيني عمومًا، هدفها خلق حالة استقطاب مجتمعي غير موجودة، لأهداف انتخابية لا عقائدية دينية، أي استغلال الانتماء الديني لأهداف انتخابية إسرائيلية، وهي تقية لخطاب انتخابي طائفي خطير وانتهازي، لا مشكلة لديه في التحالف مع علمانيين إسرائيليين مثل يائير لبيد، أو غادي آيزنكوت، أو حتى بنيامين نتنياهو.

فبعدما قدم منصور عباس الأخلاق والوحدة الوطنية على مذبح الراف دروكمان واليمين المتطرف، صار اليوم على استعداد لتقديم الوحدة المجتمعية على مذبح بينيت وآيزنكوت، في لحظة يعيش فيها المجتمع نزيفًا دمويًا يوميًا نتيجة جرائم القتل. فبدلًا من أن يقدم خطابًا أخلاقيًا يشد من حصانة المجتمع، يطرح خطابًا خطيرًا انتهازيًا يستخدم الدين لأهداف انتخابية.

فالمعروف أن منصور عباس ليس شخصًا طائفيًا، ولا إسلاميًا عقائديًا متزمتًا، بل متصالح مع الصهيونية ويهودية الدولة واليمين المتطرف، لكنه سمح لنفسه ولحركته باستخدام أداة دعائية تقوم على خلق الاستقطاب المجتمعي من خلال تحويل المعتقد الديني إلى هوية انتخابية، أي صناعة طائفية في مجتمع غير طائفي.

وهذا الاستخدام الانتخابي الخطير يحوّل الدين من معتقد وإيمان إلى أمر شكلي ومشوَّه، أي تفريغ المعتقد الديني من جوهره وقيمه وأخلاقه، بحيث يصير بإمكان المؤمن المتدين شكليًا أن يكون جنديًا في خدمة نظام الظلم والاضطهاد، وأن يكون متواطئًا مع الإبادة في غزة، أو التهجير في الضفة الغربية، أي إنه يقدم خدمة الحاكم الظالم على خدمة قيمه الإيمانية والعقائدية.

وهكذا يختزل الأمر بأنه لا إكراه في الدين، كما قال عباس على منبر الكنيست مخاطبًا الإسرائيليين، لكنه، في المقابل، يتوجه إلى أبناء مجتمعه بخطاب يقوم على استغلال الدين وتحويله إلى طائفة، لكن دون أن يجرؤ على قول ذلك علانية، وإنما بتغليفه بصراع ديني - علماني مصطنع وغير قائم في مجتمعنا.

والخطير في الأمر أن عباس يقوم بذلك، لا لأسباب عقائدية، وإنما لأهداف انتخابية، أي إنه يعتبر هذا التمزيق للمجتمع إستراتيجية انتخابية، تمامًا كما فعل نتنياهو بالمجتمع الإسرائيلي، بتمزيقه وزيادة الشرخ في مجتمع مهاجرين أصلًا، فيه فروقات اجتماعية وطبقية غير قائمة في مجتمعنا.

والأمر الخطير الثاني، أن يعلن عباس، مبتسمًا، على شاشة إسرائيلية، في حديث لصحافي يميني متطرف، أنه يتنكر لوثيقة سخنين التي التزم فيها قادة الأحزاب العربية بتشكيل قائمة مشتركة.

لا يحمل منصور عباس مشروعًا سياسيًا حقيقيًا بعيد النظر، ولا مشروعًا عقائديًا، كما تبين في السنوات الأخيرة، بل صار مجده الشخصي مبررًا ومشرعنًا ومحللًا للدوس على الأخلاق والقيم. لكن، رغم ذلك، لا يزال، حتى اليوم، غير مؤهل ليكون شريكًا سياسيًا شرعيًا وحقيقيًا في نظر الإسرائيليين.

هذا المقال نقاش سياسي تتهرب منه الموحدة، وتهرب إلى التحريض المجتمعي، وأي نقاش تعتبره تكفيرًا وتخوينًا.

ومعظم أبناء مجتمعنا ليسوا علمانيين ولا متزمتين دينيًا، بل يرفضون التطرف والفرز الاجتماعي؛ إذ لا إكراه في الدين، ولكن الفتنة أشد من القتل. وإستراتيجية الموحدة تقوم على الفتنة، ولن تنتج إسلامًا معتدلًا، بل إسلامًا متصهينًا بشروط إسرائيل.

لقد تجاوزت المنطقة العربية خطاب الفرز على أساس اجتماعي وطائفي، ولن يُفلح منصور عباس وقائمته في إعادته إلى مجتمعنا، خصوصًا في زمن الإبادة.