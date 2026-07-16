عادةً ما يُعرِّف الإعلام الإسرائيلي الدكتور عزمي بشارة، عند الإشارة إليه مع كل موجة تحريض عليه، طبعًا، بـ"عضو الكنيست السابق". وليس ذلك صدفةً، بالمناسبة، فالمداومة على اختزال تعريفه بـ"عضو الكنيست السابق" فيها من التحريض والتماهي المُبطَّن، من قبل الإعلام الإسرائيلي، مع مؤسسته الأمنية ضد بشارة، ما يهدف إلى تظهيره كما لو أنه "عدوٌّ دائمٌ وُلِد من الداخل". فيما آخر ما يمكن أن يُعرَّف به بشارة أنه كان نائبًا في الكنيست يومًا ما. عرفنا عزمي بشارة مناضلًا فلسطينيًا، وسياسيًا وطنيًا، ومثقفًا ديمقراطيًا وإنسانيًا، ومن جملة مسار نضاله، انتُخب نائبًا في الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لتمثيل قضايا العرب في الداخل. فكما كنّا، ما زلنا، على اعتقادٍ مفاده أن الجانب المدني - الحقوقي من حياة العرب في الداخل يجب أن تمثله قيادة سياسية وطنية في الشارع والكنيست معًا.

منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وأسنان ماكينة الإعلام الإسرائيلي تنشر، بحق عزمي بشارة، تحريضًا وتشهيرًا بمواقفه وأفكاره معًا. لطالما عرّى خطاب الدكتور بشارة ادعاء إسرائيل بـ"ديمقراطيتها"؛ فلا يمكن لدولة اليهود أن تكون دولة كل مواطنيها، وهو الشرط الأساس للديمقراطية في أي دولة إذا ما ادّعتها، هذا باختصار. ومنذ ذلك الحين، استعدت المؤسسة الإسرائيلية الرسمية الدكتور عزمي بشارة شخصيًا، ولاحقته إلى أن لفّقت له ملفًا أمنيًا، اتهمته فيه، للتذكير، بـ"التعاون مع العدو في زمن الحرب"، في محاولة لتصفيته سياسيًا على الأقل، مما اضطر الدكتور بشارة إلى مغادرة البلاد قسرًا عام 2007.

وحتى بعد خروج الدكتور بشارة، ظلّ تحريض الإعلام الإسرائيلي عليه يُطلّ، بين الحين والآخر، برأسه على مدار عقدَي منفاه القسري. ولدى إسرائيل ما يشغلها غير عزمي بشارة، نعرف ويعرف بشارة ذلك، ونعرف أن شغلها الشاغل هو فلسطين والفلسطينيون، من إبادة وقتل وترهيب، واستيطان وتهويد، وسلب أراضٍ وهدم للبيوت وتخريب، واعتقال وملاحقة وتحريض يطاول الشعب الفلسطيني يوميًا، وعزمي بشارة واحد من أبناء هذا الشعب.

وعلى خلاف أي تحريض سابق، نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، منذ أيام، مقالًا تحريضيًا على الدكتور عزمي بشارة، وللقارئ أن يتخيل عنونة الصحيفة للمقالة: "الحرب على أميركا: هكذا سنحبط مشروع عزل دولة إسرائيل الذي يقوده عضو الكنيست السابق عزمي بشارة... العدو الأخطر من إردوغان وخامنئي سويّة!".

طبعًا، لم يجد كاتب المقالة زعيمًا أو قائدًا عربيًا يعتبره معاديًا لإسرائيل ليقيس خطر بشارة عليه، فاختار زعيمي أكبر دولتين إسلاميتين غير عربيتين في المنطقة، خامنئي وإردوغان، بل إن بشارة "أشد خطرًا" منهما! ولمّا أعادت "معاريف" نشر المقالة على منصتها الإلكترونية، مع تعديلٍ على عنوانها، ظلّت تؤكد أن "لا خامنئي ولا إردوغان محور الشر، إنما بشارة!"، في هوسٍ نعرفه عن الإعلام الإسرائيلي تجاه الدكتور عزمي.

طبعًا، للمقالة كاتبها، ميخائيل كلاينر، كاتب عمود في الصحيفة إياها، ورئيس المحكمة الداخلية في حزب "الليكود"، وهو محرّض وعنصري، وسابقًا، وعلى سيرة "السابق"، عضو كنيست. وسبق له أن اقترح، قبل سنوات، سنَّ قانونٍ يُخيّر المواطنين العرب في الداخل بين ولائهم لإسرائيل بوصفها دولةً لليهود وبين بقائهم فيها. كان ذلك في مطلع الألفية، أيام الانتفاضة الثانية، وكان لبشارة أن ردّ على ذلك، في حينه، بأن الانتماء يكون للأوطان، فيما تقوم الدول الديمقراطية على المواطنة، لا الولاء.

إلا أن في المقالة ما يقول عن إسرائيل أكثر مما يقول عن الدكتور بشارة، خصوصًا أنها متصلة بالعلاقات الإسرائيلية - الأميركية، حيث تتهم المقالة بشارة بقطع الطريق على هذه العلاقات، عبر مؤسسات أكاديمية وإعلامية أسسها الدكتور بشارة في الدوحة، وقد ألّبت، بما معناه، الرأي العام الأميركي على إسرائيل، لتتراجع علاقات البلدين إلى أسوأ مستوياتها. واللافت أن الكاتب استهل مقالته بتأصيلٍ تاريخي للعلاقة الإسرائيلية - الأميركية يعود إلى أكثر من نصف قرن، قبل أن يأتي على ذكر بشارة "العدو" والتحريض عليه.

تخسر إسرائيل معركتها على الرأي العام الغربي، سواء في أوروبا أو أميركا، بسبب فاشيتها ووحشيتها، وإبادتها المستمرة للشعب الفلسطيني على مرأى من العالم. وليست الحكومة الحالية، التي يقودها أمثال سموتريتش وبن غفير، ويدعمها أمثال كلاينر وغيره، إلا نسخةً مستقبليةً عن إسرائيل، التي لم تعد ترى في المؤسسات الأكاديمية، ومراكز البحث العلمي، والمنابر الإعلامية، ومنصات الرأي التي تسعى إلى عالم أكثر عدلًا وأقل ظلمًا، إلا "عالمًا سُفليًا" - "عولام تحتون" بالعبرية - هكذا حرفيًا، إذ إن الدكتور بشارة، بنظر مقالة "معاريف"، صاحب "شبكة أنفاق حفرها إلى الرأي العام الأميركي والأوروبي، باتت أخطر على إسرائيل من أنفاق حماس". فيما بات قتل شعب وإبادته، وسلب الأرض واستيطانها، وانتهاك كرامة البشر وإذلالهم، والاعتداد بسنّ القوانين العنصرية والفاشية، كل ذلك طبيعيًا، يجب أن يظل مرئيًا على سطح عالم إسرائيل الإبادية.

فيما بات قتل شعب وإبادته، وسلب الأرض واستيطانها، وانتهاك كرامة البشر وإذلالهم، والاعتداد بسنّ القوانين العنصرية والفاشية، كل ذلك طبيعيًا، يجب أن يظل مرئيًا على سطح عالم إسرائيل الإبادية، كان الدكتور عزمي بشارة، فيما مضى، متهمًا بـ"التعاون مع العدو"، وقد بات اليوم "العدو نفسه"! وهذا مستوىً غير مسبوق من التحريض، فيه من الخطورة والجُبن، ليس لأنه يستهدف عزمي بشارة، إنما لأنه يستهدف الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة الرافضة للظلم والعدوان. وإذ نرفض ذلك، فليس دفاعًا عن عزمي بشارة فقط، بل دفاعًا عن أنفسنا كذلك.