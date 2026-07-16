مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة بن غفير لنقل صلاحيات "محاربة الجريمة" في المجتمع العربي من الشرطة إلى جهاز المخابرات العامة "الشاباك"، هي عودة مبطنة إلى نظام الحكم العسكري البغيض بلباس مخابراتي، من بوابة "محاربة الجريمة". وهي بمثابة صك تفويض حكومي لـ"الشاباك" لـ"الاهتمام" بشؤون مجتمعنا الفلسطيني المدنية بالكامل، بعد أن اقتصر دوره، حتى الآن، على "إدارة" شؤوننا السياسية فقط.

كان الحكم العسكري يعني التحكم بحياة العرب اليومية والحياتية، وتصريف شؤونهم من خلال "القناة الأمنية"، التي كانت تمثلها، عبر عيونها وأدواتها المتمثلة بدوائر المخابرات، في حينه، "الشين بيت" وعملاؤه في القرى والمدن العربية. فالمعلم والموظف وعامل النظافة، كان تعيينهم وصرفهم يمران عبر هذه القناة، والدوائر الحكومية، من الضريبة إلى التأمين الوطني وحتى مكتب الترخيص والسير، كان لها باب واحد هو باب المخابرات التابعة للحاكم العسكري، التي كانت تتحكم بحركات المواطنين العرب وسكناتهم، ومساحة حركتهم، وحرية تنقلهم، ومصادر رزقهم.

وإن كان هذا الوضع قد انتهى رسميًا مع انقضاء عهد الحكم العسكري عام 1966، إلا أن هيمنة جهاز "الشاباك" على مساحة واسعة من الحياة المدنية للمجتمع الفلسطيني، ومعاملاته اليومية، استمرت فترة طويلة بعد هذا التاريخ، ولم تنحسر كليًا. فلا ينفك "الشاباك"، حتى اليوم، يشرف ويراقب ويحذر ويعاقب ويضرب بيد من حديد أي محاولة للخروج عن الحدود السياسية المرسومة للمواطنين الفلسطينيين ونشطائهم وأحزابهم السياسية، بدواعٍ وذرائع مختلفة، عنوانها الرئيس الأمن. كما أن مساحة السياسة تمتد إلى مختلف مسارات الحياة الأخرى، وتتسع وتضيق ارتباطًا بشروط كل مرحلة وظروفها الأمنية.

ما أردنا قوله إن المعيار الأمني في التعامل مع المجتمع الفلسطيني يحتل حيزًا كبيرًا من حياتنا في هذه الدولة، وما زال، قبل خطة بن غفير بنقل صلاحيات "محاربة الجريمة" إلى جهاز الأمن العام "الشاباك"، والسيطرة على مساحة أخرى تشغلها قضايا مدنية صِرف من هذا الحيز. هذا في حين أن خطورة هذه الخطوة لا تقتصر فقط على ضم هذه المساحة أيضًا، بل إنها تكمن في كسر القاعدة الرسمية، على الأقل، التي سادت بعد انتهاء الحكم العسكري، والمتمثلة بالفصل النسبي بين القضايا الأمنية والقضايا المدنية، لدينا أيضًا، أسوة بباقي مواطني الدولة، رغم ما يشوب هذا الفصل من عيب جوهري في إسباغ الصفة الأمنية على جميع قضايانا السياسية.

قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بإيكال "محاربة الجريمة" إلى "الشاباك"، عبر تعزيز عناصره وحضوره في القرى والمدن العربية، بميزانية تبلغ نصف مليار شيكل، تم اقتطاعها من ميزانية تطوير المجتمع العربي، إنما جاء ليقضي على هذه المساحة المتبقية من الحرية المدنية، و"يدمغ"، كما يقول أحد الحقوقيين الإسرائيليين، المجتمع العربي كله، باعتباره "مشكلة أمنية"، ويعطي تصريحًا بوضع رقابة واسعة ومكثفة على جمهور كبير، استنادًا إلى معيار إثني واضح المعالم، وبوسائل أُعدّت لمكافحة الإرهاب.

ويمتنع المحامي إيلي باخر عن تسمية المولود باسمه والقول إن هذا الإجراء يخلق منظومة "أبرتهايد"، وهو ما أتت عليه أيضًا "جمعية حقوق المواطن"، التي أشارت إلى أن نقل صلاحيات محاربة الجريمة إلى "الشاباك" من شأنه المس بالإجراء الجنائي للمتهمين العرب، وحقهم في المساواة، والكرامة، والحرية، والخصوصية، والإجراء المعقول الذي يحظى به سائر المواطنين، معربة عن تخوفها من نشوء منظومة تحقيق للعرب وأخرى لليهود، دون أن تسميها بـ"الفصل العنصري".

في هذا السياق، يقر الحقوقي عمنوئيل غروس بأن "الشاباك"، في إطار القيام بمهماته الأمنية، أُعطي صلاحية المس بحقوق الإنسان ومصادرة حريته، كما أن محققيه غير ملزمين بتسجيل جلسات التحقيق، ما يمنحهم حرية المس بحقوق المعتقل، إضافة إلى أن جزءًا من نشاطاتهم لا يخضع لرقابة القضاء.

ويعتبر غروس أن إجراء نقل صلاحية محاربة الجريمة إلى "الشاباك" غير صحيح وغير دستوري، ويتعارض مع قانون "الشاباك" ذاته، ويختم بالقول إن المخابرات العامة لا تمتلك صلاحية ملاحقة مواطني الدولة غير المتورطين في أعمال إرهابية، مشيرًا إلى أن هذا المنحدر الخطير من شأنه أن ينزلق إلى مواضع إضافية ويمس بصورة النظام الديمقراطي الإسرائيلي، على حد وصفه.

من جهتنا، نعرف أن تدخل "الشاباك" لن يقتصر على المتورطين في قضايا "الجريمة"، وأن هذه القضية هي آخر ما يشغل بن غفير، وماي غولان، وزيني، ونتنياهو، بل هي مجرد جسر لتعميق دور "الشاباك" وحضوره في المجتمع الفلسطيني، الذي تقتضيه مرحلة ما بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفرض المزيد من القيود على فلسطينيي الداخل، وتعكير صفو حياتهم، تحقيقًا لطموحات بن غفير وأتباعه من الفاشيين، وإشباعًا لغرائزهم العنصرية المريضة.