ما يحصل في بريطانيا في مجال الانتظام السياسي وتشكيل الأحزاب جدير بالمتابعة، كونه مرحلة جديدة في السياسة وليس استمرارًا لما كان. وأقصد تحديدًا سعي النخب الجديدة إلى قطع العلاقة بينها وبين الرأسمال. وهو يعني، في العمق، تحرير السياسة من عناق الرأسمال وسطوته. ويعني، في الاجتماع، إعادة الدولة من أيدي أباطرة المال والمتنفذين إلى جماعة المواطنين. ويتجسد ذلك في قيام حزبين فاعلين يعتمدان في التمويل على المنتسبين من عامة الناس، وقد حسما أمرهما ألّا يقبلا تبرعات من شركات أو جهات تجارية. بمعنى أنهما يردّان للسياسة اعتبارها، ليس بوصفها حراكًا لأصحاب فئة مقتدرة ماليًا من المواطنين لضمان مصالحهم، بل بوصفها حزبًا يخدم قيم المواطنة ومجموع حقوق الشركاء فيها. وهو اختلاف جذري في الانتظام السياسي وفي الاجتماع أيضًا.

المتتبّع لمسيرة حزب جيرمي كوربن الجديد سيكتشف أن "خط" الحزب يقوم على الفرضية آنفة الذكر. فهو لا يمثّل "عمالًا" أو "طبقة"، بل يمثّل جملة من القيم والالتزامات والمثل التي تسري على عموم المواطنين. أما التمويل فهو من مناصري هذه المثل من عموم المواطنين حصرًا. وهو تجسيد لقرار الحزب الجديد أن ينأى بنفسه عن تبرعات القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو القطاع الذي يموّل السياسة في بريطانيا إلى الآن، أسوة بالدول الأخرى، حيث يمتلك الرأسمال الحيز السياسي كله، فينصّب رؤساء أو ينحيهم، ويشكّل حكومات أو يفككها بقوة المال ووفقًا لمصالحه، ويشعل الحروب ويدمّر أنظمة على هواه. كما أن حزب الخضر المتجدّد في بريطانيا ذهب في الطريق نفسها في تشكّله الجديد. فالتمويل كله من المنتسبين ضمن نظم واضحة، يقطع فيها الحزب علاقته بالرأسمال في بريطانيا أو ذاك المعولم. وإذا أخذنا بالاعتبار تشكيلات المجتمع المدني في بريطانيا، خاصة حركات مناهضة الإبادة ومناصرة فلسطين، سنكتشف أن التشكيلات السياسية في البلد أخذت منحى جديدًا، هو محاولة لجعل السياسة مؤسسة على القيم والمواطنة والاحتياجات، وليس على التمويل والداعمين من الجهات الممسكة بالاقتصاد والإنتاج والسوق.

يمكننا أن نقول الأمر ذاته عن "نموذج ممداني" في نيويورك. هناك أيضًا انتظمت حركته على أساس المواطنة والسكنى في نيويورك، وعلى تشخيص احتياجات الناس، لا أصحاب الرساميل وملوك العقارات، بدقة وإشراكهم لاعبين أساسيين في السياسة. ولم يبقَ ممداني وحيدًا في الساحة، إذ تكرر النموذج في مواقع عدة، حيث ظهر أمثاله ممن يسعون إلى رد السياسة إلى أصلها، والاجتماع إلى أصله، فلا يبقى "عجينة" في يد الرأسمال يلعب بها، بل يصير الاجتماع في يد أصحابه، لا سيما أكثرهم إقصاءً وتهميشًا.

ليس صدفة أن يحصل الأمر على هذا النحو في بريطانيا والولايات المتحدة، كموقعين تاريخيين لنظام الحزبين. وهو نظام انتهى إلى غياب أي فارق جوهري بينهما، وإلى تطابق نتائج تداولهما على الحكم. وهو أمر يسري على السياسات الخارجية والسياسات الداخلية أيضًا. ويأتي ذلك، في رأينا، من تحوّل الحزبين إلى رهينة لقوى الرأسمال ذاتها. وقد برزت في العقود الأخيرة ظاهرة قيام الشركات والمجمعات الصناعية والإنتاجية ذاتها بتمويل الحزبين أو مرشحيهما لضمان تحقق مصالحها بعد الانتخابات، وهو ما قلّص الفجوات العقائدية والفكرية بين النخب التي تقود الحزبين الكبيرين. أو، بكلام آخر، استطاعت الجهات الرأسمالية أن تكرّس واقعًا سياسيًا اجتماعيًا اقتصاديًا يخدمها هي. وهو واقع يقوم على اتساع التقاطب الاجتماعي بين مالكين ومعدمين، أو بين ما أسميه منتجي السياسة ومستهلكيها.

مثل هذه الأشكال للتنظيم بدأت تظهر في مواقع أخرى، في ألمانيا وفرنسا أيضًا. وبدأ يتنامى خطاب فكري إيديولوجي بما يتناسب، يسعى إلى تجاوز أزمة الديمقراطية التمثيلية في ظل العولمة، وانقضاض الرأسمال المعولم على "السياسة الوطنية"، وسعيه إلى صد موجة المراجعة، وسعي قوى في المجتمع إلى إعادة الاعتبار للسياسة وللاجتماع، على أنهما لعموم الناس، وليس فقط للمقتدرين ماليًا، وأن السياسة لا يمكن أن تُحتكر كإنتاج ماركة أو سلعة أو خدمات. وقد لوحظ في العقود الأخيرة الجهد الذي يبذله الرأسمال في حسم معارك انتخابية هنا وهناك، في هذه الدولة أو تلك، لغرض ضمان احتكار إنتاج النفط والغاز أو السيطرة على موارد بلد أو خط ملاحة.

لقد تحوّل مفهوم السياسة مرات عديدة منذ مولدها. وقد بدت لنا في طورها الأخير "سلعة" كأي سلعة في السوق (هذا صحيح في بلداتنا أيضًا)، يمتلكها من يستطيع أن يدفع ثمنها أو يرفع ثمنها. أما الأشكال السياسية المشار إليها هنا فتجسّد "حركة مقاومة" هادئة لهذا النموذج. وأرجّح أن هذه المقاومة ستستمر ردحًا غير قصير من الزمن، بين أخذ ورد، لأن الممسكين بعنق السياسة الآن لن يتنازلوا بسهولة عن مردود ذلك. وقد رأينا ما حصل في فرنسا، حيث فتحت السلطات تحقيقًا في قضية "الحملة الإعلامية" التي شنّتها شركة مسجلة في إسرائيل ضد حزب "فرنسا الأبية" اليساري. وهي حملة لم تأتِ على خلفية موقف الحزب من الإبادة فحسب، بل على خلفية الصراع الذي بدأ ولن ينتهي بين الرأسمال العالمي المعني باحتكار السياسة، وبين قوى اجتماعية تريد إنهاء هذا الاحتكار وتلافي نتائجه.

لقد شهدنا عبر العالم حركة شبابية (في الجامعات أساسًا، وليس فقط هناك) تناهض الإبادة، ليس بوصفها قضية بين إسرائيل وفلسطين فحسب، بل بوصفها قضية تعبّر عن غياب العدل كقيمة إنسانية، وبروز التوحش في إدارة الاجتماع، وتكريس السياسة موردًا في أيدي الرأسمال القديم والجديد. هذا التوتر لم يعد بالإمكان "شراؤه" أو وقف تمدده من خلال "السياسة التقليدية" من تشكيلات حزبية وأفكار ناظمة تنتجها القوى المتنفذة في العولمة، خاصة أن "إنجازاتها" اتضحت كارثية ومدمرة في مواقع عدة من العالم. سنعيش ونرَ!