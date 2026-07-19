في ظل الإبادة: كيف تصبح المشاركة السياسية سؤالًا عن المجتمع لا عن الانتخابات؟

في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات تُجرى بعد حرب الإبادة على غزة. أما بالنسبة إلى الفلسطينيين في الداخل، فإن السؤال المطروح ليس فقط: هل نشارك أم نقاطع؟ بل هو سؤال أعمق بكثير: كيف نعيد تعريف السياسة الفلسطينية بعد الإبادة؟

أخشى أن يكون النقاش الذي بدأ يتشكل في مجتمعنا، على أهميته، ما يزال أسير الأسئلة القديمة. هل المشاركة تمنح شرعية للنظام؟ هل المقاطعة أكثر اتساقًا مع الموقف الوطني؟ هل قائمة واحدة أم قائمتان؟ كلها أسئلة مشروعة، لكنها لم تعد كافية لفهم اللحظة التاريخية التي نعيشها.

فما حدث منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وبدء حرب الإبادة على غزة، لم يكن مجرد حرب أخرى، ولم يكن مجرد انتقال إلى حكومة أكثر تطرفًا. لقد كشفت الإبادة في غزة عن تحولات بنيوية في النظام الإسرائيلي، وعن تسارع غير مسبوق في اندماج المشروع الكولونيالي الاستيطاني مع الفاشية السياسية، وعن تضييق المجال العام إلى حد بات معه الوجود الفلسطيني نفسه مهددًا.

وفي الوقت نفسه، كشفت هذه المرحلة هشاشة المجال السياسي الفلسطيني في الداخل، وحجم التحديات التي تواجه مجتمعًا يحمل مواطنة في دولة تشن حربًا إبادية ضد أبناء وبنات شعبه. هذه هي المفارقة التي تجعل، برأيي، هذه الانتخابات مختلفة عن كل ما سبق.

فنحن لسنا مجرد أقلية قومية تشارك في انتخابات دولة تحمل جنسيتها، وإنما جماعة فلسطينية أصلانية تعيش داخل دولة كولونيالية استيطانية أصبحت، في هذه المرحلة، تمارس سياسات إبادة ضد أبناء شعبها. وهذا يفرض علينا إعادة التفكير في معنى المواطنة نفسها. لقد اعتدنا أن نسأل: ماذا تمنحنا المواطنة؟ أما اليوم، فربما أصبح السؤال الأصح: كيف يمكن استخدام ما تتيحه هذه المواطنة، رغم محدوديتها، للدفاع عن مجتمعنا، ولربما شعبنا، وتعزيز صموده، وتنظيم قوته السياسية، في مواجهة نظام يزداد استعمارًا وفاشية؟

لأكون واضحة منذ البداية، أنا لا أعتقد أن الانتخابات ستغير طبيعة النظام الإسرائيلي، ولم أعتقد ذلك يومًا. فالمشروع الكولونيالي الاستيطاني لا يتوقف على هوية الحكومة، والحكومات الإسرائيلية، رغم اختلافها، تشترك في بنيته ومرتكزاته الأساسية. لكنني، في الوقت ذاته، لا أعتقد أن جميع الحكومات متشابهة في آثارها على الحياة اليومية للفلسطينيين. فالفروق بين الحكومات لا تمس جوهر النظام، لكنها تمس قدرة الناس على العيش، وعلى تنظيم أنفسهم، وعلى الاحتجاج، وعلى التعلم، وعلى حماية سلطاتهم المحلية، وعلى الدفاع عن أراضيهم، وعلى توسيع أو تضييق الهوامش المتاحة للفعل الجماعي. وهذه ليست تفاصيل هامشية، بل هي ما يصوغ شروط الحياة اليومية وإمكانات البقاء.

فبالنسبة إلى مجتمع يعيش تحت تمييز بنيوي، وفي دولة كولونيالية استيطانية، تشكل هذه الفروقات جزءًا من شروط الصمود نفسها. فالصمود لا يُقاس فقط بالقدرة على مواجهة المشاريع الكبرى، بل أيضًا بالقدرة على الاستمرار في الحياة، والبقاء في الوطن، وبناء المستقبل، والحفاظ على المؤسسات والحيز العام.

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل الصمود عن واقع الجريمة والعنف المستشريين في المجتمع الفلسطيني، ولا عن السياسات الحكومية التي سمحت بتفاقم هذه الظاهرة وامتنعت عن مكافحتها. فالجريمة ليست مجرد أزمة اجتماعية داخلية، بل أصبحت، بفعل سياسات المحو والإهمال والتمييز والتقاعس، عاملًا يقوض أمن الناس وثقتهم، ويستنزف النسيج الاجتماعي، ويجعل الحياة اليومية أكثر هشاشة. وحين يعجز الناس عن الشعور بالأمان في بيوتهم وبلداتهم، فإن ذلك يتحول إلى أحد أخطر أشكال تقويض الصمود.

وليس من قبيل المبالغة القول إن هذه السياسات تساهم في إنتاج تهجير غير مباشر. فحين تتراكم سياسات التضييق في الأرض والمسكن والتخطيط، وتترافق مع انتشار العنف والجريمة، وتراجع الإحساس بالأمن، وانكماش الآفاق الاقتصادية والسياسية، يصبح قرار مغادرة الوطن، بالنسبة إلى بعض العائلات، نتيجةً لتراكم الضغوط أكثر منه خيارًا حرًا. وليس من قبيل الصدفة أن يشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل، خلال السنوات الأخيرة، تزايدًا في أعداد الفلسطينيين الذين يختارون الهجرة. فهذه الظاهرة ليست مجرد قرارات فردية أو اقتصادية، بل تعكس تآكل شروط البقاء، وتراجع الإحساس بإمكانية بناء مستقبل في الوطن.

ولهذا، فإن حماية شروط الحياة اليومية ليست مسألة خدمية أو إدارية فحسب، بل هي جزء من المشروع الوطني نفسه. فالنضال من أجل الأمن الشخصي، ومكافحة الجريمة، والدفاع عن الحق في السكن والتخطيط، وحماية التعليم والسلطات المحلية، كلها ليست قضايا منفصلة عن النضال الوطني، بل هي من شروط بقاء المجتمع الفلسطيني على أرضه. فحين يكون البقاء ذاته فعل مقاومة، تصبح حماية مقومات هذا البقاء جزءًا من معركة التحرر.

ولهذا، فإن المشاركة السياسية، في تقديري، لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها رهانًا على تغيير إسرائيل، وإنما باعتبارها جزءًا من معركة حماية المجتمع الفلسطيني في الداخل، والحفاظ على قدرته على الاستمرار والتنظيم والدفاع عن نفسه.

لكن ثمة سببًا آخر يجعلني أرى المشاركة اليوم ضرورة سياسية.

لقد كتبت في أبحاثي عن استعمار العواطف، أي عن الكيفية التي يسعى فيها الاستعمار إلى السيطرة ليس فقط على الأرض والمؤسسات، بل أيضًا على المشاعر، وعلى حدود الممكن في وعي المستعمَرين. والإبادة تمثل ذروة هذا المشروع. فالهدف لا يقتصر على قتل البشر أو تدمير المدن، بل يمتد إلى إنتاج مجتمع خائف، يتردد قبل أن يتكلم، ويحسب ثمن كل كلمة، ويعتاد الانسحاب من المجال العام باعتباره الطريق الوحيد للنجاة. لقد نجح النظام الاستعماري، إلى حد بعيد، خلال السنوات الأخيرة، في إعادة تعميم الخوف داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل، بكثافة تذكرنا بفترة الحكم العسكري. فالاعتقالات، والملاحقات، والفصل من أماكن العمل، وتجريم التعبير، والتحريض اليومي، كلها لم تستهدف الأفراد وحدهم، بل استهدفت الروح الجماعية للمجتمع. ولهذا، فإن أحد الأسئلة الماثلة أمامنا هو: كيف نمنع استعمار العواطف من الانتصار؟ كيف نعيد للناس ثقتهم بأنفسهم؟ كيف نستعيد قدرتهم على الفعل الجماعي؟ وكيف نحول الخوف من أداة للشلل إلى دافع لإعادة تنظيم المجتمع؟

وهنا، في رأيي، تبدأ السياسة. وليست السياسة هنا مجرد منافسة على المقاعد، بل عملية إعادة بناء للثقة العامة. ولهذا، فإن المجتمع الفلسطيني اليوم بحاجة إلى قيادة، أكثر من حاجته إلى نواب. قيادة تدرك أنها تتحمل مسؤولية تاريخية، لا مسؤولية انتخابية فقط. قيادة تمتلك رؤية وطنية، وقادرة على بناء الثقة، وعلى توحيد المجتمع كلما أمكن، وإدارة اختلافاته عندما يصبح الاختلاف أمرًا لا مفر منه.

في المقابل، لا أرى أن هذا الطرح ينتقص من مشروعية الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات. فالمقاطعة ليست موقفًا سلبيًا أو انسحابًا من السياسة، بل تعبير عن موقف مبدئي يرى أن المشاركة في مؤسسات نظام كولونيالي استيطاني تمنحه قدرًا من الشرعية، أو توهم بإمكانية إصلاحه من الداخل. وهذا موقف سياسي وفكري له جذوره، ولا ينبغي نزع الشرعية عنه، وقد حملت هذا المشروع بنفسي في فترة من حياتي، وما زلت أتمسك بمشروعيته لأهميته.

لكن، في تقديري، فإن مشروعية المقاطعة، مثلها مثل مشروعية المشاركة، لا تُقاس بالموقف في حد ذاته، بل أيضًا بقدرته على تقديم رؤية سياسية متكاملة للتعامل مع الواقع القائم. فإذا كانت المشاركة مطالبة بأن تبرر كيف يمكن توظيفها في خدمة المجتمع الفلسطيني ومشروعه الوطني، فإن المقاطعة مطالبة، هي الأخرى، بأن تطرح تصورًا عمليًا لكيفية مواجهة التحديات اليومية التي يعيشها الفلسطينيون في الداخل، وكيفية حماية المجتمع، وتنظيمه، وتعزيز صموده، وبناء قيادته ومؤسساته خارج الحقل البرلماني.

فالخلاف الحقيقي ليس بين وطنيين وغير وطنيين، ولا بين من يمتلك الحقيقة ومن يفتقدها، بل بين استراتيجيات سياسية مختلفة تسعى، كل منها بطريقتها، إلى حماية المجتمع الفلسطيني والدفاع عن حقوقه. وما تحتاجه هذه المرحلة ليس إقصاء أحد هذين الصوتين، وإنما نقاش نقدي ومسؤول حول أي الاستراتيجيات أكثر قدرة على الاستجابة للتحولات العميقة التي فرضتها الإبادة، وأيها أكثر قدرة على منع تفكك المجتمع، واستعادة الفعل السياسي الجماعي.

إن ما بعد الإبادة يفرض علينا أن نرتقي بالنقاش من سؤال: هل نشارك أم نقاطع؟ إلى سؤال أكثر جوهرية: كيف نحمي مجتمعنا، ونعيد بناء السياسة الفلسطينية، أيًا كانت الأداة التي نختارها؟ فالمعيار، في النهاية، ليس الموقف الانتخابي بحد ذاته، وإنما قدرته على إنتاج مشروع سياسي يحمي الناس، ويعزز صمودهم، ويمنحهم أفقًا جماعيًا للمستقبل.

لكن مسؤولية القيادة الفلسطينية اليوم لا تقتصر على إدارة شؤون المجتمع اليومية، مهما كانت أهميتها. ففي هذه المرحلة التاريخية، لا يمكن فصل النضال من أجل الحياة الكريمة، والأمن الشخصي، والتعليم، والسكن، عن النضال الوطني الأوسع. إن القيادة التي نسعى إلى تفويضها مطالبة بأن تحمل مشروعًا سياسيًا واضحًا يضع، في مقدمة أولوياته، العمل بكل الوسائل السياسية والقانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل وقف الإبادة في غزة، ووقف سياسات الاقتلاع والتهجير والتطهير العرقي التي تتصاعد في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب الدفاع عن الحقوق الجماعية للفلسطينيين في الداخل.

قد تكون قدرة القيادة البرلمانية على تغيير سياسات الدولة محدودة، لكن محدودية القدرة لا تعفيها من مسؤولية اتخاذ موقف واضح، وبناء تحالفات، وتعبئة الرأي العام، والدفاع عن الرواية الفلسطينية، واستخدام كل مساحة سياسية وقانونية متاحة لمواجهة هذه السياسات. فالقيادة ليست مجرد إدارة للممكن، بل أيضًا توسيعٌ لحدود الممكن، وصياغةٌ لأفق سياسي وأخلاقي لا يسمح بالتطبيع مع جرائم الإبادة.

وفي هذا المعنى، فإن المشاركة السياسية لا تتأتى فقط بالدفاع عن المجتمع الفلسطيني في الداخل، وإنما هي أيضًا جزء من مسؤولية وطنية أشمل تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله. فالفلسطينيون في الداخل، بحكم موقعهم ومواطنتهم، يمتلكون أدوات سياسية وقانونية لا يمتلكها سواهم، ومن واجبهم توظيفها، إلى أقصى حد ممكن، للدفاع عن شعبهم، وإبقاء قضية الإبادة والاقتلاع والتطهير العرقي في قلب الفضاءين الإسرائيلي والدولي، وعدم السماح بعزل نضال الفلسطينيين في الداخل عن نضال شعبهم في غزة والضفة الغربية والقدس.

وقبل كل شيء، قيادة تعرف أن شرعيتها لا تُبنى فقط على عدد الأصوات، بل أيضًا على نزاهتها الأخلاقية، وشفافيتها، واستعدادها للمساءلة، ونظافة الحياة العامة فيها، وتعاملها مع المجموعات المهمشة، من ضمنها النساء. فمجتمع يواجه مشروعًا استعماريًا بهذا الحجم لا يستطيع أن يطلب من الناس الثقة بقيادات لا تُجسّد، في ممارستها اليومية، القيم التي تدعو إليها. ولا يقل عن ذلك أهمية أن تعكس القيادة المجتمع الذي تدّعي تمثيله.

إن تمثيل النساء ليس قضية تجميلية، ولا استجابة لمعيار شكلي، بل هو جزء من إعادة بناء السياسة الفلسطينية نفسها. فلا يمكن الحديث عن مشروع تحرري يعيد إنتاج التهميش داخل مؤسساته، ولا عن قيادة وطنية تستثني نصف المجتمع من مواقع صنع القرار. إن حضور النساء في القيادة ليس فقط مسألة عدالة، بل أيضًا مصدر لتوسيع الخيال السياسي، وإغناء التجربة الجماعية، وتعزيز شرعية القيادة وقدرتها على تمثيل مجتمعها بكل تنوعه.

ومن هنا، فإن النقاش حول قائمة واحدة أو قائمتين، على أهميته، يجب ألا يحجب السؤال الأعمق: ما نوع القيادة التي نريدها؟ وما المشروع السياسي الذي نريد أن نفوضه؟ وكيف يمكن تحويل الانتخابات إلى لحظة لإعادة بناء الثقة بين المجتمع وقيادته، بدلًا من أن تكون محطة أخرى في مسار الانقسام والإحباط؟

لهذا، فإنني أرى أن التصويت، في هذه المرحلة، ليس تفويضًا لدولة كولونيالية استيطانية، ولا تعبيرًا عن ثقة بالديمقراطية الإسرائيلية، التي لم تكن قائمة أصلًا، بل هو، أولًا وقبل كل شيء، تفويض لقيادتنا نحن. تفويض مشروط بالمساءلة، وبالقدرة على تمثيل الناس بكرامة، وبالالتزام بالمبادئ، وبالعمل على حماية المجتمع في واحدة من أخطر المراحل في تاريخه.

لن تغيّر الانتخابات طبيعة النظام الإسرائيلي، لكنها تستطيع أن تسهم في إعادة تنظيم المجتمع الفلسطيني، وتجديد ثقته بنفسه، واستعادة الفضاء السياسي الذي يحاول الخوف أن يصادره.

فإذا كانت الإبادة تستهدف المجتمع الفلسطيني في وجوده المادي، فإن مسؤوليتنا اليوم هي أن نمنعها من أن تستمر في استهداف وعيه، وثقته بنفسه، وقدرته على الفعل. وربما يكون هذا هو المعنى الأعمق للسياسة الفلسطينية بعد الإبادة: أن نختلف في الوسائل، لكن من دون أن نفقد بوصلتنا المشتركة؛ حماية المجتمع، وتعزيز صموده، وتجديد قيادته النزيهة، ومنع الاستعمار من الانتصار، ليس فقط على الأرض، بل أيضًا في وعينا، وعواطفنا، وقدرتنا على الفعل الجماعي.

** بروفيسور أريج صباغ - خوري، محاضِرة في قسم علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وفي الجامعة العربية في القدس، وعضو منتدى الكرمل – منصة حوار للعمل السياسي والمجتمعي.