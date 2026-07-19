حين تنطلق هذا المساء صافرة المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، سينقسم العالم بين عشاق الفلامنكو الإسباني وأنصار التانغو الأرجنتيني، بين من يرى في اللعب الإسباني لعبًا جماعيًا وانضباطًا، ومن ينجذب إلى المهارات الفردية الأرجنتينية التي يتصدرها ليونيل ميسي.

لكن أكثر الفلسطينيين ينظرون إلى المباراة نظرة موازية، بعيدًا عن المستطيل الأخضر، إلى لعبة معيارها ليس كرة القدم "الصافية"، بل: مَن منهما أقرب إلى فلسطين وقضية شعبها؟ مَن اعترف بحقوقه؟ مَن رفض الاستيطان وضم القدس؟ مَن رفع صوته ضد حرب الإبادة على غزة؟

بهذا المعيار، لا يعود السؤال: مَن الأفضل في كرة القدم، إسبانيا أم الأرجنتين؟ بل: مَن يستحق كأس التضامن مع فلسطين؟

لم تكتفِ إسبانيا في السنوات الأخيرة بالتعبير عن التعاطف مع الفلسطينيين، بل نقلت هذا التعاطف إلى قرارات سياسية واضحة. ففي أيار/مايو 2024، وفي أوج حرب الإبادة، اعترفت إسبانيا رسميًا بدولة فلسطين، مؤكدة أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون قابلة للحياة، وأن تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون القدس الشرقية عاصمتها، في إطار حل الدولتين.

وواصلت الحكومة الإسبانية المطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى غزة، ودعم عمل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وزيادة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". كما دعت إلى مراجعة علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في العنف ضد السكان الأصليين.

وفي أيلول/سبتمبر 2025، أعلنت إسبانيا مجموعة من الإجراءات الصارمة، شملت تثبيت حظر بيع وشراء الأسلحة من إسرائيل، ومنع مرور السفن التي تحمل وقودًا للجيش الإسرائيلي عبر الموانئ الإسبانية، وحظر استيراد منتجات المستوطنات التي تُعد "غير قانونية"، وزيادة المساعدات الإنسانية والتعاون مع الفلسطينيين.

وفي تموز/يوليو 2026، كانت إسبانيا بين الدول الأوروبية التي طالبت باتخاذ إجراء حاسم ضد التجارة مع المستوطنات، بدل الاكتفاء ببيانات الإدانة المعتادة.

هذا لا يعني أن إسبانيا أصبحت دولة فلسطينية الهوى، ولا أن سياستها خالية من الحسابات والمصالح. لكنها، مقارنة بدول غربية كثيرة، تقدمت خطوات عملية إلى الأمام، ودفعت ثمنًا دبلوماسيًا لموقفها، ودخلت في مواجهة سياسية مفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية. كذلك تعرضت لهجوم من ترامب نتيجة موقفها الرافض للتعاون في الحرب ضد إيران.

إلى جانب الموقف الرسمي، شهدت المدن الإسبانية مظاهرات شعبية واسعة، وظهرت فلسطين في الجامعات والنقابات والفعاليات الثقافية والرياضية. لم يعد العلم الفلسطيني في إسبانيا ضيفًا غريبًا، بل صار حاضرًا في الشوارع والساحات والمدرجات، وأصبحت غزة قضية داخلية في النقاش السياسي الإسباني.

ومن زاروا إسبانيا في السنوات الأخيرة رأوا ولمسوا تعاطف الشعب الإسباني مع فلسطين. أما رفع علم فلسطين خلال احتفالات نادي برشلونة على يد النجم الصاعد لامين يامال، ورد فعل وزير الحرب يسرائيل كاتس، الذي طالب بمعاقبته، والرد المضاد من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الداعم للامين يامال، إذ قال: "هذا يجعلنا نفخر به"، فقد شكّل لحظة فارقة لدى الفلسطينيين، وباتوا يشعرون بأنهم مدينون أخلاقيًا لهذا الموقف الداعم، من غير تردد.

أما الأرجنتين فلها مكانة خاصة في الوجدان العربي. إنها بلاد المهاجرين، وفيها جالية عربية كبيرة، كما أن اسمها الكروي مرتبط بالشغف والتمرد والفقراء الذين وجدوا في الكرة طريقًا إلى المجد، وأبرزهم دييغو أرماندو مارادونا، الذي قال مرة، خلال زيارته إلى رام الله ولقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عام 2018: "أنا في قلبي فلسطيني". ووصف ما تقوم به إسرائيل بأنه "أمر مخزٍ"، وقال عام 2012: "أنا أكثر المؤيدين لفلسطين".

أما ليونيل ميسي فقد زار إسرائيل وفلسطين ضمن نادي برشلونة عام 2013، في زيارة ودية أطلقوا عليها "زيارة السلام"، والتقى مسؤولين من الطرفين، هما شمعون بيريس، رئيس الدولة، وبنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، في القدس. وزار حائط المبكى مع فريقه، ووضع جميعهم "الكيباه" على رؤوسهم، وهو ما يفعله، احترامًا للمكان، كل من يدخل حائط المبكى "البراق". كما التقى الوفد محمود عباس في رام الله، وزار كنيسة المهد في بيت لحم، ولعب مع أطفال فلسطينيين، وكذلك مع أطفال في تل أبيب. وليس صحيحًا أنه تبرع لجيش إسرائيل بمليون دولار، وقد نفى مكتبه ذلك.

اعترفت الأرجنتين بدولة فلسطين قبل وصول الرئيس الحالي خافيير ميلي إلى الحكم، ولها تاريخ دبلوماسي لا يمكن اختزاله كليًا في موقف حكومتها الحالية.

لكن السياسة الخارجية في عهد خافيير ميلي شهدت تحولًا حادًا باتجاه إسرائيل. فلم يكتفِ الرئيس الأرجنتيني بالتعبير عن التضامن معها، بل جعل التحالف مع حكومتها جزءًا بارزًا من هويته السياسية، واتجه إلى نقل سفارة بلاده إلى القدس، وهي خطوة تتعارض مع الإجماع الدولي الذي يرفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة قبل التوصل إلى تسوية سياسية. وقد ظل هذا التوجه حاضرًا بقوة في سياسة حكومته حتى عام 2026.

وفي الوقت الذي كانت فيه إسبانيا تصعّد انتقاداتها للحرب والاستيطان، وتفرض إجراءات عملية ضد حكومة الاحتلال، اختارت حكومة ميلي الاصطفاف الأقرب إلى بنيامين نتنياهو. لكن من الضروري ألّا نساوي بين الحكومة والشعب، فالأرجنتينيون ليسوا كتلة سياسية واحدة، وقد شهدت البلاد احتجاجات ضد الحرب على غزة وضد انحياز حكومة ميلي إلى إسرائيل.

كذلك لا يجوز تحميل اللاعبين مسؤولية قرارات حكومتهم، تمامًا كما لا نحمل كل إسرائيلي مسؤولية قرارات نتنياهو، أو كل أميركي مسؤولية ما يفعله ترامب، أو كل عربي مسؤولية ما يفعله رئيسه.

قد يقول قائل: ما علاقة كرة القدم بكل هذا؟ اللاعبون لم يقرروا الاعتراف بفلسطين، ولم يصوتوا في الأمم المتحدة، ولم ينقلوا السفارات. وهذا صحيح.

فالمنتخب الإسباني ليس حكومة بيدرو سانشيز، والمنتخب الأرجنتيني ليس حكومة خافيير ميلي. في صفوف المنتخبين لاعبون تختلف أفكارهم ومواقفهم، وقد يكون بينهم من يتعاطف مع فلسطين، كما قد يكون بينهم من لا يعرف الكثير عن القضية، ومن يرفض أصلًا خلط الرياضة بالسياسة.

لكن السياسة دخلت كرة القدم منذ زمن بعيد. الأعلام تُرفع، والنشيد الوطني يُعزف، والرؤساء يجلسون في المنصات، والانتصارات الرياضية تُستخدم لتعزيز صورة الدول والحكومات. وحين يفوز منتخب بكأس العالم، لا يحتفل اللاعبون وحدهم، بل تحتفل الدولة كلها، ويحاول الحاكم أن يلتقط الصورة، ويرفع الكأس، ويستثمر النصر سياسيًا. بل إن نتنياهو أعرب عن رغبته في فوز الأرجنتين بالكأس، وطبعًا سيكون أول المهنئين لها إذا حدث ذلك.

لذلك يحق للفلسطيني، وهو يشاهد المباراة، أن يضيف إلى حساباته الكروية حسابًا أخلاقيًا. يحق له أن يقول: سأشجع البلد الذي اقترب من حقوقي أكثر، لا لأن لاعبيه فلسطينيون، بل لأن دولته رفضت أن تتعامل مع دم الفلسطيني باعتباره خبرًا عابرًا.

والمفارقة الأشد إيلامًا أن إسبانيا الأوروبية تبدو، في بعض المواقف، أكثر جرأة من دول عربية. فالدول العربية تؤكد جميعها، تقريبًا، دعم الدولة الفلسطينية، والقدس الشرقية، ورفض الاستيطان، لكن الفارق يكمن بين البيان والفعل.

وبالنسبة إلى العرب، فلا نقاش في أن الفلسطينيين شجعوا المنتخبات العربية كلها، وتمنوا لها إنجازات أفضل. وما قدمه حسام حسن، قائد منتخب مصر، احتل قلوب العرب جميعًا، ومئات الملايين عبر العالم، بعد رفعه علم فلسطين، وما قاله في المؤتمر الصحافي انتصارًا لقضية الشعب الفلسطيني. وكأنه أعاد مصر إلى دورها التاريخي، وهو ما أشعل حماسة الفلسطينيين والعرب في التعبير عن حبهم للمنتخب المصري، وخصوصًا أنه ظُلم تحكيميًا في مباراته ضد الأرجنتين.

قد تفوز الأرجنتين بقيادة ميسي، الذي يراه بعض النقاد أعظم لاعب كرة في العالم، أو تفوز إسبانيا لأن فريقها أكثر تنظيمًا، وفيه أسماء كبيرة، وهناك ساحر جديد تمكن من سرقة قلوب الملايين، وهو لامين يامال، أو "الأمين جمال". وقد تُحسم المباراة بهدف خاطف، أو خطأ دفاعي، أو ركلة جزاء غير مستحقة لهذا الفريق أو ذاك. هذه هي كرة القدم؛ لا تعترف دائمًا بالعدالة، ولا تمنح الكأس لمن يستحقها أخلاقيًا.

أما "كأس فلسطين" فلا يحتاج إلى وقت إضافي، ولا إلى تقنية الفيديو. فنتيجتها، وفق مواقف الحكومتين الحاليتين، أكثر وضوحًا، وخصوصًا منذ حرب الإبادة على قطاع غزة.

عندما تبدأ المباراة، ينقسم المشاهدون بين هذا الفريق وذاك، وقد يفوز الأفضل، أو الأوفر حظًا، أو "المحظوظ تحكيميًا".

أما في "كأس فلسطين"، فعمومًا سيحب الناس، من باب رد الجميل، من يقف مع قضاياهم وينصفهم، إضافة إلى المناكفة بمن خذلهم، ومن يواصل العدوان عليهم، ومن اصطف إلى جانب العدوان والاحتلال. وليس ذلك موقفًا كرويًا "صافيًا".