لم يعد الحديث عن حرب إقليمية شاملة ضربًا من التهويل أو المبالغة. فمع كل حشدٍ عسكري جديد، وتحريكٍ للأساطيل الأميركية، وإقلاعٍ للطائرات الإسرائيلية، وتصاعدٍ غير مسبوق في لغة التهديد، يترسخ شعور بأن المنطقة تقف على حافة انفجار قد يحرق الأخضر واليابس، ويجر العالم إلى مواجهة تشمل الإقليم كله، بل قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط. هذا المناخ المشحون بالرعب ليس نتاج الصدفة، بل نتيجة مباشرة لسياسات القوة التي تنتهجها الإمبريالية الأميركية المتوحشة، متحالفةً مع الحركة الصهيونية ذات الأيديولوجية والممارسة الإبادية، في محاولة لفرض نظام إقليمي بالقوة العسكرية، ولو كان الثمن تدمير شعوب بأكملها.

لقد كشفت حرب الإبادة على غزة، وكذلك العدوان على لبنان وسورية وإيران واليمن، أن المشروع الأميركي-الصهيوني الاستعماري لم يعد يكتفي بإدارة الصراعات، بل انتقل إلى محاولة إعادة رسم المنطقة بالنار. فحين تعجز الدبلوماسية عن فرض الإملاءات، وعندما تعجز جرائم الإبادة عن تهجير الشعب الفلسطيني، تتقدم حاملات الطائرات، وتتكفل القاذفات والصواريخ بالمهمة. ولم يعد القانون الدولي سوى نصوص معطلة أمام إرادة القوة، فيما تُرتكب المجازر تحت غطاء سياسي وإعلامي غربي بات شريكًا في الجريمة.

غير أن أخطر ما في هذه المواجهة ليس الحرب العسكرية ذاتها، مهما بلغت وحشيتها، وإنما الحرب السياسية التي ستليها. فوقف إطلاق النار، إن حصل، لن يوقف الصراع على مستقبل المنطقة، ولا على مكانة إيران، ولا على القضية الفلسطينية التي تبقى محور هذا الصراع، مهما حاولت إسرائيل وحلفاؤها تجاوزها أو تهميشها.

الحرب الدائرة اليوم ليست حربًا على إيران وحدها، كما لم تكن الحرب على غزة حربًا على الفلسطينيين وحدهم. إنها مواجهة تدور حول مستقبل الشرق الأوسط، وحول حق شعوبه في تقرير مصيرها بعيدًا عن الهيمنة الخارجية. ولهذا فإن نتائجها لن تُقاس بعدد الصواريخ أو حجم الدمار، بل بقدرة الأطراف المختلفة على فرض وقائع سياسية جديدة. حتى الآن، لم يغيّر لا طوفان الأقصى، ولا الصمود الإيراني، القدرةَ على توفير معادلة سياسية أفضل للقضية الفلسطينية، التي لا تزال المباحثات بشأنها تدور حول ترتيبات إدارية وأمنية، في غزة أو بصورة عامة، في ظل استمرار الإبادة بالتنقيط. لكن همجية إسرائيل وضعت بذورًا قوية لهذه المعادلة السياسية، التي ستأتي تراكميًا استنادًا إلى ما أحدثته هذه الهمجية من تغيير في الرأي العام الأميركي والغربي، بما فيه اليهودي، لصالح العدالة.

أما إسرائيل، فرغم أزماتها الداخلية العميقة، فإنها لا تعرف انقسامًا حول جوهر المشروع الصهيوني، بل حول أساليب إدارته. فاليمين والوسط، ومعظم ما يسمى باليسار الصهيوني، يجتمعون على رفض الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى اعتبار التفوق اليهودي أساسًا للدولة الاستعمارية. ولذلك فإن أي انتخابات مقبلة لن تنتج تحولًا استراتيجيًا، لأن المشكلة ليست في الحكومة، بل في البنية الفكرية والسياسية التي قامت عليها إسرائيل منذ تأسيسها. فإسرائيل، في نهاية المطاف، يحكمها حزب واحد متعدد الوجوه، اسمه الصهيونية. هناك من يرى بوادر صحوة أولية لدى شرائح داخل المجتمع الإسرائيلي، لكن غالبية دوافعها ليست إنسانية، بل خوفًا على صورة إسرائيل ومكانتها في العالم، وخوفًا من تحولها إلى دولة دينية مسيانية فاضحة، بحيث تصبح مكانًا طاردًا للعلمانيين. مع ذلك، لا يجوز التقليل من أهمية هذه "الصحوة"، والحاجة إلى استثمارها، بطريقة حكيمة، بعيدًا عن التهافت السياسي والأخلاقي.

وهنا يكمن التحدي الحقيقي أمام الحركة الوطنية الفلسطينية. فالتعويل على تغير داخلي في إسرائيل أثبت عجزه، كما أثبتت التجربة أن الرهان على الوسيط الأميركي لم يكن سوى رهان على شريك كامل في المشروع الاستعماري. المطلوب اليوم ليس تعديل التكتيكات، بل مراجعة عميقة للاستراتيجية الوطنية، تنطلق من حقيقة أن الصراع هو صراع تحرر من نظام استعماري استيطاني، وليس نزاعًا حدوديًا قابلًا للتسوية التقليدية.

ورغم الاختلال الهائل في موازين القوة العسكرية، فإن الحرب كشفت حقيقة أخرى لا تقل أهمية. فالتفوق العسكري لم يعد كافيًا لحسم الصراعات سياسيًا. لقد امتلكت الولايات المتحدة وإسرائيل أقصى درجات القوة التدميرية، لكنهما لم تستطيعا انتزاع الشرعية، ولا فرض الاستسلام على الشعوب التي تواجه العدوان. وهذا هو المأزق الحقيقي للمشروع الإمبريالي في القرن الحادي والعشرين: قدرة غير مسبوقة على التدمير، يقابلها تراجع متواصل في القدرة على إنتاج الاستقرار والقبول السياسي.

إن العالم الذي يتشكل اليوم لن يكون نسخة عن العالم الذي عرفناه خلال العقود الثلاثة الماضية. فالنظام الدولي يدخل مرحلة إعادة تشكل، وموازين القوى تشهد تغيرات متسارعة، فيما تتراجع قدرة الإمبراطورية الأميركية على الانفراد بقيادة العالم كما فعلت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وثمة تقدير واسع، بين الخبراء والمحللين، بأن الإمبراطورية الأميركية في حالة تراجع، وأن إمكانية انهيارها وانسحابها إلى حدودها احتمال واقعي، كما حصل مع الإمبراطوريات التي سبقتها، كالبريطانية والفرنسية وغيرها.

وفي خضم هذه التحولات، يبقى الرهان الحقيقي على قدرة الشعوب على الصمود، وعلى امتلاك مشروع سياسي تحرري مستقل، يقرأ المتغيرات بوعي، ويستثمرها بثقة، دون أن يفقد بوصلته الوطنية والأخلاقية. فالحروب قد تتوقف، لكن معركة الحرية والعدالة لا تنتهي إلا بانتهاء العقلية الاستعمارية نفسها، وسقوط النظام الذي أنتجها ويحميها.