أثار تصريح قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، أليكس شطاين، بأن من يعتبر إسرائيل دولة أبارتهايد ليس له موطئ قدم فيها، والذي تحوّل إلى قرار قضائي قضى بطرد ثلاث منظمات إنسانية دولية من قطاع غزة، جدلًا في أوساط النخبة الإسرائيلية الليبرالية التي تتخذ من صحيفة "هآرتس" ميدانًا لها، حول سقف "حرية التعبير" وحدود المسموح والممنوع إسرائيليًا بعد "السابع من أكتوبر"، خاصة وأن الحديث يدور عن سابقة قانونية تصدر عن أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، مخوّلة ليس فقط بتفسير القانون، بل بصياغة أحكام دستورية لها مفعول قانوني أيضًا.

وإن كنا ندرك أن القاضي شطاين، صاحب التوجهات اليمينية المعروفة، قد تذرع بقضية "الأبارتهايد" لرفض استئناف المنظمات المذكورة على قرار الجيش الإسرائيلي بمنع نشاطها وطردها من غزة، انسجامًا مع نهج المحكمة العليا الإسرائيلية المتساوق مع سياسة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي كشف عن وجهه العاري، من دون المساحيق التجميلية، بعد السابع من أكتوبر، و"الدليل" أن المحكمة المذكورة كانت قد رفضت، بالتزامن وبتركيبة قضاة مختلفة، التماسًا قدمته منظمات حقوق إنسان إسرائيلية للسماح بإدخال مرضى من غزة للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية، وكان لافتًا تركيز القضاة على الانتقادات التي تضمنتها مرفقات الالتماس لإسرائيل وجيشها، ما بلغ حد شطب "رأي" طبيبة متخصصة من الالتماس، بسبب تصريحها بأنها رأت نساءً أُطلق النار عليهن وأُصبن، وأن الجيش الإسرائيلي انتزع حليب الأطفال من أيدي المتطوعين وألقى به أرضًا.

رغم ذلك، فإن الناشط في مجال حقوق الإنسان، المحامي ميخائيل سفارد، أعرب عن تخوفه من أن "القرار" ينسحب على المنظمات والناشطين الإسرائيليين الذين يستعملون، أو يقتربون من، مقاربة "الأبارتهايد" في تعريفهم لإسرائيل. ومن المعروف أن منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية سبق أن اعتبرت الواقع السياسي القائم بين البحر والنهر واقع "أبارتهايد"، فيما اقتربت منظمة "يش دين"، التي ينتمي إليها سفارد، من هذا التعريف، ولم يسلم نشطاء هاتين المنظمتين من القذف والتحريض، وإن لم يصل الأمر إلى حد الطرد من البلاد.

المحلل العسكري أمير أورن، الذي تناول الموضوع من زاوية مختلفة، أشار إلى أن القاضي شطاين ليس الأول ولا الوحيد، فقد سبقه أهارون باراك في "جيش الدفاع القانوني عن دولة إسرائيل"، على حد تعبيره، إذ قال إنه من المعروف لكل إسرائيلي، بمن فيهم القضاة، من محاكم الصلح وحتى المحكمة العليا، أن المواطنين في المناطق (المحتلة) متساوون، لكن الإسرائيليين متساوون أكثر، كما أن الفلسطيني، ابن المناطق المحتلة، الذي يسكن داخل إسرائيل، يساوي أقل من الإسرائيلي الذي يسكن في المناطق (المحتلة).

لا شيء جديد أو مفاجئ في هذه الحقيقة، كما يقول أورن، ولا داعي، في هذا المقام، إلى التوسع في البحث حول القدس والفرق بين المواطن والمقيم... وهو وضع لم ينشأ بعد احتلال الـ67، كما أشار، رغم أنه من الجائز الادعاء أن ظروف الحرب وإقامة الدولة ووجودها في بيئة معادية، وحدودًا تفصل بين أقرباء وقرى ومدن يتوق اللاجئون إلى العودة إليها، أنشأت ضرورة أمنية لإقامة "حكم عسكري"، لكن لا يمكن إنكار أن النتيجة المقصودة كانت الفصل حسب الأصل والانتماء الإثني... وليس بالقالب الجنوب أفريقي؛ فالطيبة وأم الفحم لم تكونا "سويتو"، ولكن مجزرة كفر قاسم ما كانت لتحدث، على حد قوله، لو أن الإسرائيليين الذين ضغطوا على الزناد قد أدركوا أن في الطرف الآخر إسرائيليين مثلهم، وليس مواطنين من الدرجة الثانية، وهو أمر تكرر بعد 50 سنة، في أكتوبر 2000.

ما هو مؤكد أن نظام التفوق العرقي ليس وليد حكم اليمين الإسرائيلي، ولا هو رديف الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، بل إنه نشأ مع نشوء الدولة اليهودية التي أطلقت على نفسها هذا التعريف، بكل ما يحمله من مضمون ينطوي على تفضيل عرقي يهودي على البقية الباقية من الفلسطينيين الذين بقوا بعد النكبة.

وربما الفرق هو أن بن غفير وسموتريتش وغيرهما من أطراف حكومة اليمين الديني الاستيطاني يجاهرون ويفاخرون بممارسات الفصل العنصري، في حين سعى "اليسار" سابقًا إلى إخفائها وتجميلها بكل الطرق.

في هذا السياق، تقول المديرة العامة لـ"بتسيلم"، يولي نوبيك، إن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يثيران، بحق، خوفًا كبيرًا لدى الكثير من الإسرائيليين، لكن "فانتازيا" أنه من الممكن إزاحتهما في الانتخابات المقبلة والعودة إلى "الأبارتهايد" اللطيف، الجميل والمؤدب، الذي لا يسبب الكثير من الإحراج الدولي، ليست فشلًا أخلاقيًا فقط، بل هي وهم سياسي أيضًا.

وتضيف نوبيك قائلة إنها هي أيضًا تفضل شرطة لا يقف على رأسها مخالف للقانون، عنصري وسادي، لكن إذا لم يجلس هو وأشباهه في الحكومة، فذلك لا يعني العودة إلى الديمقراطية المفقودة، بل إلى الإدارة "المؤدبة" للمنظومة نفسها التي تحمل المنطق نفسه؛ فبن غفير وسموتريتش لم يخترعا نظام الفصل والتفوق اليهودي، بل هما فقط لا يخجلان منه.

ويبقى منطق القاضي شطاين، وهو قول حق أُريد به باطل، والقائل إن نعت إسرائيل بالأبارتهايد هو خطة متعددة المراحل لتصفيتها، انطلاقًا من أن دولة "الأبارتهايد" ليس لها حق في الوجود، صحيحًا؛ وإن كان القضاء على الأبارتهايد لم يقضِ على جنوب أفريقيا، بل على نظام الفصل العنصري فيها.