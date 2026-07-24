ليس ثمّة أكثر ضآلة من سياسيّ يحكي عن ميزانيات في ظلّ الإبادة!

مرّ التمثيل العربي الفلسطينيّ في الكنيست أطوارًا عدّة منذ قيام إسرائيل. حقيقة ينبغي توكيدها الآن، عشيّة الانتخابات، إذا جرت، خاصّة وأنّ الأضاليل هي الغبار الذي يُحاول البعض ـ حسابات وهميّة، وحملة "الموحّدة"، وذباب إلكترونيّ ـ أن يُثيره كي يمرّ أو يستر عوراته. في البدايات، كان التمثيل مشروطًا بقبول قرار التقسيم ونتائج النكبة التي تمّت صياغتها ضمن "وثيقة الاستقلال". ضمن هذه "الفلسفة" تمّ حظر "حركة الأرض" ومنعها من خوض الانتخابات في العام 1965. ومع انطلاق النضال الفلسطينيّ عبر منظّمة التحرير في الستّينيات، واتّساع حضور فلسطين في الخطاب السياسيّ للعرب الفلسطينيين في إسرائيل، تمّ تعديل قانون أساس الكنيست عدّة مرّات بهدف منع حضور فلسطين في التمثيل البرلمانيّ في الكنيست (كلّ التعديلات على القانون تتّصل بهذا الأمر!).

ليس هذا فحسب، فقد لاحظنا وجود مرحلتين في موقف النخب اليهوديّة من تمثيل المواطنين العرب الفلسطينيين. الأولى، استمرّت منذ قيام الدولة حتى اغتيال رئيس الحكومة، يتسحاق رابين، على يد مناهض لاتّفاقيات أوسلو. رأت النخب اليهودية في التمثيل العربي في البرلمان الإسرائيلي للدولة الحديثة العهد التزامًا بالوعد الذي قطعته إسرائيل في حينه للعالم، بأنها ستكون دولة "ديمقراطيّة". بل إنّ المشاركة العربيّة في الانتخابات هي تعبير عن منح الشرعيّة للدولة الحديثة من ضحاياها! أمّا على المستوى السياسيّ ـ الأمنيّ، فقد رأت النخب في حينه أنّ المشاركة في الانتخابات وممارسة السياسة في العلن من شأنهما أن يمنعا جهات عربية بقيت في وطنها من الذهاب في خيار العمل السرّيّ وتهديد الأمن. أذكر أنّ قيادات رفيعة في الدولة، ومن الليكود تحديدًا، عبّرت عن رغبتها في مشاركة عربية في الانتخابات البرلمانيّة. وأذكر أيضًا أنّ يتسحاق شمير وموشيه أرنس ذهبا خطوة أبعد، وهدّدا المواطنين العرب من مغبّة مقاطعة الانتخابات (ربّما في هذه الفترة بالذات كانت مقاطعة الانتخابات ذات جدوى سياسيّة!).

أمّا المرحلة الثانية، فهي التي بدأت غداة اغتيال رابين وهيمنة اليمين على السلطة. فقد رأينا حملات مدروسة لنزع الشرعيّة السياسيّة عن الصوت العربيّ، وعن مشاركة المواطنين العرب الفلسطينيّين في السياسة، لا سيّما عن طريق دعم ائتلاف حكوميّ من خارجه، كما كان مع الائتلاف الذي أقرّ اتّفاقيات أوسلو. أذكر يومها أنّ اليمين، والليكود بوجه خاص، أطلق مبادرات عديدة للانتقاص من الشرعيّة السياسيّة للفلسطينيّين. ولمّا لم يُحقّق النتيجة المرجوّة من ذلك، انتقل إلى حملات لنزع إنسانية الفلسطينيين في إسرائيل، كجزء من نزع إنسانية الفلسطينيين عمومًا. وهو ما يحصل في السنوات الأخيرة، ويُشكّل محور حملات اليمين على تياراته وتشكيلاته. وفي الخلفيّة انقلاب دستوريّ يقصد تغيير قواعد اللعبة بينما هي جارية، ومنع المعارضة من إمكانيّة الفوز في انتخابات قادمة. وفي الخلفيّة أيضًا، حرب إبادة واقتلاع، وحروب محتملة على لبنان وإيران.

هذه هي الخلفيّة السياسيّة ـ الفكريّة للانتخابات الوشيكة، إذا جرت. وهو يعني أنّ التمثيل العربي في الكنيست لا يحمل المعاني التي حملها في فترات سابقة. ففي الفترات التي كان فيها التمثيل مرغوبًا به، وضمن هامش سياسيّ يتغذّى من دمج اليهوديّة بالدمقراطيّة، فإنّ مشاركة الفلسطينيّين كانت حضورًا في الحيّز العام، دون أيّ تأثير فعليّ في السياسة وصنع القرار. أمّا الفترة التي أفضت إلى اتّفاقيات أوسلو، فقد أكسبت التمثيل العربيّ وظيفة أكبر بكثير، وتأثيرًا مباشرًا على قرار التسوية ضمن اتّفاقيات أوسلو. ومن اللافت أنّ السياسة العربيّة يومها ظلّت متواضعة ويقظة وحذرة، تتحدّث عن تعميق الشراكة كلّما تعمّقت التسوية وتعزّزت فرص السلام. لم يندلق أحد من ممثلينا، تلك الأيّام، على المؤسّسة، ولم ينمسح بالأرض أمام الخواجات، ولم يبنِ الأوهام، أو تتضخّم ذاته، ويمزّق الثوب. ظلّت أقدامهم على الأرض، يقولون بسردية شعبهم ومجتمعهم، دون أن ينسوا لغتهم وحليب أمّهاتهم، كما نشهد من البعض اليوم! بمعنى أنّ الشراكة التي أرادوها لم تكن من ضعف في الشخصيّة، أو تنازل عن هويّة أو سرديّة، بل مشروطة بتقدّم عمليّة السلام. وهو ما حظي باحترام الائتلاف والمجتمع اليهودي، واستقدم إلى البلدات العربيّة ميزانيات غير مسبوقة.

أمّا الآن، وفي ضوء الشرط السياسيّ والوقائع الكارثيّة، فإنّ التمثيل ينبغي أن يحقّق ثلاثة أهداف أساسيّة، وهي: انتقال السياسة العربيّة من تعدديّة فقدت معناها وجدواها في ظلّ الإبادة إلى بناء إرادة جامعة في إطار انتخابيّ. وهو الهدف الأهمّ لشعبنا هنا (وهناك) في هذه المرحلة، سياسيًّا ومعنويًّا. أمر يُمكن تحقيقه في الانتخابات، لكنه ضرورة سياسيّة وجوديّة ـ الإرادة الجامعة ـ لما بعد الانتخابات. أمّا الهدف الثاني، فهو توكيد الحضور حيث يُريدون لك أن تغيب. توكيده في الحيّز العام والخطاب، كفعل مقاومة مدنيّة ضدّ الشطب والمحو والإلغاء. أمر في غاية الأهمّيّة في ظلّ حملات نزع الشرعية السياسيّة ونزع إنسانيتنا، وفي ظلّ غياب المركز الفلسطينيّ والمشروع الوطنيّ "هناك". أن نحضر ونكون يُصبح غاية جديرة، وإن كانت هناك أشكال أخرى للحضور إضافة إلى التمثيل. ثالث الأهداف هو ذاك الكامن في أن يكون للعرب الفلسطينيّين قيادة مُنتخَبة. مسألة هامّة للفلسطينيّين أمام أنفسهم، وأمام بيئتهم والإقليم، وأمام العالم.

ستُحسن القيادات عندنا صنعًا إن جاءت إلى الناس بهذا الخطاب وهذه الأهداف، لتفنّد خطاب المصابين بعقدة الخواجة، وهوس الميزانيّات والانتفاع، وتضخّم الذات السياسية على فشوش. فلا أبأس ولا أضأل من سياسيّ يحكي بهذه اللغة في ظلّ حالة الفاشيّة والإبادة والاقتلاع والحروب، ويُعلن عن استعداده لدخول حكومة هذه هي سياساتها ومشاريعها لشعبها ولشعبنا. التواجد في البرلمان الإسرائيليّ لا يعني أن تصير صهيونيًّا أو مستوطنًا في أرضك، هو اليوم كي تُدافع عن سرديتك وناخبيك. أمّا إذا أردت أن تنتفع، فاذهب إلى السوق، أو إلى التجارة، أو إلى دبي، أو إلى الجريمة المنظّمة!