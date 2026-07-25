تكشف مجزرة قرية تل بقضاء نابلس، بوصفها نموذجاً مصغراً لما يجري في أنحاء الضفة الغربية، أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي تجاوز مرحلة فرض السيطرة على الأرض، ودخل طوراً أكثر وضوحاً يقوم على إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وتهجير سكانها قسراً؛ من خلال تكامل مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، والعنف الدموي الذي يمارسه المستوطنون مع إجراءات ضم فعلي واسع النطاق.

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ثمّة مؤشرات كثيرة تدفع إلى قراءة ما يجري في الضفة الغربية باعتباره تحوّلًا يتجاوز سياسة فرض الأمر الواقع، التي اتبعتها إسرائيل طوال العقود الماضية. فتمدّد البؤر الاستيطانية وشق الطرق الالتفافية التي تعزل التجمعات الفلسطينية وتصاعد الاعتداءات على المناطق الفلسطينية، تشير إلى انتقال هذا المشروع من السيطرة على الأرض إلى السعي إلى تفريغها من سكانها، وهو جوهر المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي يقوم على إحلال جماعة سكانية مكان جماعة أخرى.

وبالإمكان إجمال أبرز ملامح هذا التحوّل ضمن النقاط التالية:

الأولى، لم يعد مخطط التهجير يُستنتج من إجراءات متناثرة أو تصريحات غير مباشرة، فقد بات يُطرح علناً على لسان مسؤولين إسرائيليين يتولون مواقع مركزية في الحكومة. ففي مؤتمر انتخابي لحزب "الصهيونية الدينية" عقد في 18 شباط/ فبراير 2026 في مستوطنة "بساغوت" المقامة شمال رام الله، وبحضور ممثلين عن مستوطنات "غوش عتصيون" و"بيت إيل" و"جبل الخليل" و"كدوميم" و"إفرات" و"مجلس غور الأردن"، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خططاً لتصنيف عشرات آلاف الدونمات بوصفها "أراضي دولة"، وإقامة مستوطنات زراعية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ضمن ما يعرف بـ "ثورة الاستيطان 2030".

وفي اللقاء نفسه، أعلن سموتريتش عزمه على إلغاء اتفاقيات أوسلو رسمياً، وإنهاء وجود السلطة الفلسطينية، بالتوازي مع ما يصفه بـ"تشجيع هجرة" الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يحيل هذا التعبير إلى حركة سكانية اختيارية، إذ يرتبط في الخطاب والممارسة بمصادرة الأراضي والممتلكات وهدم المنازل، وقطع الخدمات الأساسية، وهي إجراءات تجعل من الضفة الغربية بيئة طاردة، وتدفع سكانها إلى الهجرة وترك أماكن سكنهم تحت وطأة ضغط الاستعماري المتواصل.

الثانية، لا يمكن اختزال هذه التصريحات في سياق انتخابي أو في محاولة لاستقطاب جمهور اليمين الاستيطاني، فهي تنسجم مع تصور سياسي متكامل يُعرف باسم "خطة الحسم" ويقوم على فرض القانون الإسرائيلي على نحو 82% من مساحة الضفة الغربية، وترك نحو 18% منها في صورة جيوب فلسطينية منفصلة ومحاصرة. ووفق هذا التصور، لا يستهدف المشروع الأرض وحدها، إذ يسعى إلى إعادة هندسة التوزيع السكاني الفلسطيني، وحصر الفلسطينيين داخل تجمعات مكتظة بعد تفريغ مساحات واسعة من مناطق "ب" و "ج" من سكانها.

وفي هذا السياق، تكتسب عمليات تدمير مخيمي جنين وطولكرم وتهجير سكانهما دلالة تتجاوز البُعد العسكري المباشر، إذ تقدم نموذجاً ميدانياً لإخلاء تجمعات فلسطينية تحت عنوان العمليات الأمنية وإعادة تشكيلها جغرافيًا وعمرانيًا، بما يفتح الباب أمام تكرار هذا النموذج في مخيمات وقرى وبلدات أخرى في الضفة الغربية.

الثالثة، تتميز المرحلة الحالية باجتماع ثلاث أدوات داخل مسار واحد، وهي القانون والاستيطان والعنف الميداني. فعلى المستوى القانوني والإداري، أقرت الحكومة الإسرائيلية سلسلة إجراءات تهدف إلى تشديد السيطرة على الضفة الغربية وتغيير وضعها القانوني، بما يمهّد لضم فعلي من دون الحاجة إلى إعلان رسمي شامل. وعلى المستوى الاستيطاني، تتواصل الموافقات على إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع بؤر قائمة، بما يشمل مناطق كان الوصول إليها أو الاستيطان فيها أكثر صعوبة خلال مراحل سابقة.

أما في الميدان، فتؤدي مجموعات المستوطنين المسلحة دوراً مباشراً في الضغط على التجمعات الفلسطينية. وتتحرك هذه المجموعات تحت حماية الجيش الإسرائيلي وبمساعدته أو في ظل امتناعه عن التدخل، بما يحوّل عنف المستوطنين من اعتداءات فردية إلى أداة عملية تخدم هدف السيطرة على الأرض وإخلائها.

الرابعة، تستفيد الحكومة الإسرائيلية من الحالة القائمة في الضفة الغربية لتسريع مشروعها الاستيطاني، فالفاعل الفلسطيني الرسمي لا يملك قدرة سياسية أو ميدانية على مواجهة هذه التحولات، كما تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية وسياسية، في وقت يبدو فيه خطابها أضعف من مستوى الخطر الذي يواجه الأرض والسكان. ويواجه الفاعل الشعبي بدوره حالة إنهاك عميقة بفعل الأزمات الاقتصادية وانقطاع الرواتب والبطالة، والاعتقالات والحواجز والاقتحامات المتواصلة، ما يضعف قدرته على بناء استجابة شعبية مستدامة.

ويمنح هذا الواقع الحكومة الإسرائيلية فرصة لتوسيع المستوطنات وفرض ترتيبات جديدة على الأرض، مع إدراكها أن الطرف الفلسطيني الرسمي عاجز عن المواجهة، وأن المجتمع الفلسطيني يواجه أعباء يومية متراكمة تستنزف قدرته على المقاومة والتنظيم. كما يسمح لها الانشغال الدولي والإقليمي بملفات أخرى بالمضي في تنفيذ هذه السياسات من دون مواجهة ضغط سياسي فعلي.

الخامسة، تكشف ردود الفعل الدولية اتساع الفجوة بين رفض التهجير والاستيطان من الناحية الخطابية، والقدرة على إيقافهما من الناحية العملية. فالدول والمؤسسات الدولية تمتلك أدوات تشمل إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على المسؤولين والمستوطنين الضالعين في الاعتداءات، وتقييد التعامل مع منتجات المستوطنات والمؤسسات الداعمة لها، وممارسة ضغط سياسي مباشر على الحكومة الإسرائيلية.

غير أن حصيلة السنوات الأخيرة تشير إلى أن هذه الأدوات لم تُستخدم بقدر يتناسب مع حجم التحول الجاري. ففي الوقت الذي تعلن فيه الخطط الاستيطانية علناً داخل مستوطنات الضفة الغربية، تظل غالبية المواقف الدولية محصورة في بيانات الإدانة والتحذير والتعبير عن القلق، فيما يستمر المشروع الاستيطاني في فرض وقائع جديدة يصعب التراجع عنها.

ومن هنا، لم يعد السؤال المتعلق بالضفة الغربية يدور حول وجود مخطط للتهجير من عدمه، فقد بات هذا المخطط جلياً وموثّقاً في التصريحات العلنية وفي السياسات الرسمية المُقرّة، وفي الممارسات الاستيطانية الميدانية اليومية على السواء، حتى غدا إنكاره أو التقليل من خطورته ضرباً من المكابرة. ما تبقى إذن ليس التساؤل عن وجود النية، وإنما عن القدرة والإرادة اللازمتين لمواجهتها، ويبقى السؤال قائمًا: من يوقف التهجير القادم؟