في كانون الأول/ديسمبر 2025، قررت الحكومة اقتطاع أكثر من 220 مليون شيكل من مخصصات "الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي"، وتحويلها إلى ميزانيات الأمن، ثم عادت في تموز/يوليو الجاري 2026 لتقر اقتطاعًا إضافيًا يقارب نصف مليار شيكل من الأموال نفسها، وتحويلها إلى الشرطة و"الشاباك"، مبررة ذلك بالحاجة إلى مكافحة الجريمة المنظمة.

عندما تقرر الحكومة مصادرة 700 مليون شيكل من ميزانيات مقررة للمجتمع العربي، ونقلها إلى أذرعها الأمنية، فهي لا تقصد حماية المجتمع العربي، بل إضعافه في مختلف المجالات التي تؤخذ منها هذه الميزانيات، فهي جاءت أساسًا لسد حاجة ونقص كبيرين، أما مصادرتها فتجفف بذلك شرايين التطور ومشاريع كثيرة.

أما نقلها إلى الشرطة و"الشاباك"، فهو محاولة لإعادة الأجيال الصاعدة إلى حظائر الخوف والترهيب، وليس للتغلب على الجريمة، فالواقع يثبت أن هنالك "جرائم قتل معلنة" على طريقة رواية ماركيز "قصة موت معلن"، ولكن الشرطة لا تحرك ساكنًا، وعندما تتحرك، فهنالك من يتدخل لوقف التحقيقات عند نقطة معينة.

لا نحتاج إلى تحقيق كبير لنعرف النوايا الحقيقية لهذه الحكومة الفاشية، وذلك من خلال تصريحات الوزراء أنفسهم.

وزير المالية سموطريتش خاطب أعضاء الكنيست العرب من على منصة الكنيست: "أنتم موجودون هنا لأن بن غوريون لم يُكمل المهمة". والمهمة التي بدأها بن غوريون هي طرد الفلسطينيين من وطنهم، فكان خطؤه أنه أبقى بعضهم، الذين تطوروا وتكاثروا! فكيف لمن يفكر بهذا التفكير أن يكون حريصًا على أمن المواطنين العرب؟ وقد وصف سموطريتش مشاركة حزب عربي في الحكومة بأنها "أسوأ من إخفاقات السابع من أكتوبر"! إن شدة كراهيته للعرب جعلته يرى في وجود عرب في الحكومة كارثة قومية.

بينما قال بن غفير، وزير الأمن القومي، إن حقوق اليهود في الحركة أهم من حقوق العرب، ووصف العلم الفلسطيني بأنه "علم إرهاب"، وهو لا يكف عن التهديد والوعيد للعرب بالعقوبات، ويريد أن يثبت لهم "من هو صاحب البيت هنا"، أي إنهم غرباء، ويفرح بتنفيذ أوامر هدم لبيوتهم بحجة عدم الترخيص، بل ويصل شخصيًا لمراقبة التنفيذ في بعض المواقع، ويشجع الشرطة على القمع من غير أي حدود أو مساءلة. هذا، فضلًا عن تصريحات أخرى لأعضاء كنيست ومسؤولين، وعلى رأسهم بيبي نتنياهو وزعماء معارضة من أمثال لبيد وليبرمان.

في هذه الأجواء، انتشرت في العقدين الأخيرين في البلدات العربية نوادٍ للقراءة، وورشات للكتابة وتعلم اللغات، ونوادٍ كثيرة لتعليم مختلف الفنون، وخصوصًا الموسيقى والرياضة، وشركات ناشئة، ومبادرات اقتصادية نشطة، وصفحات إعلامية مستقلة، يديرها شبان لم ينتظروا قرارًا رسميًا ولا ميزانيات حكومية كي يبدأوا العمل.

الجيل الصاعد يمتلك ثقة أكبر بنفسه، ولم يعد يرى نفسه مجرد متلقٍ للقرارات، بل شريكًا في صناعة المستقبل. وأصبح أكثر ميلًا إلى المبادرة، وإلى النقد، وإلى مساءلة القيادات التقليدية، بل وإلى مساءلة نفسه أيضًا.

من ينظر إلى المجتمع العربي في الداخل اليوم، ويقارنه بما كان عليه قبل خمسين عامًا، يرى أن التحول الأكبر لم يكن في عدد الجامعيين أو المهنيين فحسب، بل في الإنسان نفسه. لقد نشأ جيل جديد أقل خوفًا، وأكثر قدرة على التعبير عن هويته، رغم أن المناخ السياسي من حوله لم يصبح أكثر تسامحًا، بل ازداد قسوة وعداءً.

لم يكن أبناء الأجيال السابقة أقل شجاعة من أبنائهم وأحفادهم، لكنهم عملوا في هامش ضيق جدًا، وعملوا بصبر وصمت وهمس، وبمبادرات خجولة تتجنب الاصطدام المباشر مع السلطة.

مع الاقتراب من انتخابات الكنيست، يتفاقم التحريض على المجتمع العربي وعلى ممثليه في الكنيست وخارجها.

هنالك محاولات مستميتة لنزع الشرعية عن الصوت العربي، وحرية التعبير، خارج الكنيست وداخلها.

وهنالك منافسة بين الائتلاف والمعارضة للتنصل من أي تعاون مستقبلي مع العرب لتشكيل حكومة، وذلك من باب المزايدة في "الوطنية"، فالوطنية الإسرائيلية ترفض مساواة العربي باليهودي! أما الغطاء الأخلاقي فهو ذريعة عدم أداء الخدمة الوطنية. وهذه الذريعة يمكن دحضها ببساطة، فالحريديم شركاء في كل حكومات إسرائيل، رغم عدم أدائهم الخدمة الوطنية، ويحظون بميزانيات مضاعفة عما يحصل عليه العرب، الذين يدفعون الضرائب بمختلف صورها المباشرة وغير المباشرة، مثل سائر المواطنين.

مع تفاقم حالة العداء للعرب من كلا جانبي الخريطة السياسية في إسرائيل، سيجد العرب أنفسهم أمام خيارين في المستقبل القريب: الخدمة الوطنية مقابل تحسين ظروف معيشتهم، أو نزع حقوقهم بهذه الذريعة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.

جانب الخدمة الوطنية خطير جدًا، فهو يمس هوية العرب وتاريخهم ومستقبلهم! وستكون الخدمة الوطنية خطوة على طريق تجنيد الأجيال القادمة، فهل هم مستعدون لأن يكونوا شركاء للاحتلال وجزءًا من أجهزته وممارساته ضد شعبهم وشعوب المنطقة؟ أم أنهم سيواصلون رفض ما يسمى الخدمة الوطنية، متمسكين بهويتهم العربية الفلسطينية، ومكافحين بإصرار ضد الاحتلال، وفي الوقت ذاته من أجل نيل حقوقهم المدنية، من غير تمنينهم بحقوقهم الطبيعية كمواطنين دافعي ضرائب؟

هذه التحديات الكبيرة والمنعطفات الحادة توجب على شعبنا في الداخل العمل ككتلة متماسكة، قوية ومؤثرة، بهدف واضح، وهو رفض الاحتلال، والتمسك بحقوق المواطنة الأساسية، والعمل على تحقيقها، من غير ربطها بالخدمة الوطنية، ولا بدخول ائتلاف حكومي أو دعمه من خارجه، فهذه حقوق أساسية لا تتبدل، بغض النظر عمن يصل إلى دفة الحكم.