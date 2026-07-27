في رواية للبروفيسور مناحيم ماوطنر، أستاذ القانون في جامعة تل أبيب سابقًا، وفقيه في الأبعاد الاجتماعية الثقافية للقانون (الرواية هي "הן אפשר – סיפור מזרח־תיכוני עתידני"، وقد قيّض لي أن أترجمها وأن أصدرها عبر دار جدل بعنوان "المكان ـ إسرائيل 2060")، وقائعُ أحداث حرب أهلية محدودة بين اليمين في المناطق المحتلة وبين الحكومة الشرعية في إسرائيل، تنتهي بسيطرة الحكومة على التمرّد وعقد اتفاقية سلام مع الفلسطينيين. إنها ليست الرواية فقط، إنّه الاحتمال أيضًا. أسوق هذا للقول إنّ الصدع داخل المجتمع الإسرائيلي جدّي أكثر بكثير ممّا يبدو لنا في كتاباتنا وسجالاتنا نحن. وليس في قولي هذا حكم على محاور هذا الصدع، إلا أنّه من غير الصحيح سياسيًّا تجاهل ذلك. فمقابل تسطيحنا وشيطنتنا وجعلنا نُسخًا عن بعض في سياسات المجتمع الإسرائيلي الوافد من عبر البحار، هناك ميل مقابل عندنا إلى تسطيح هذا المجتمع/الثكنة وإغفال الفروقات بين جلعاد كريب مثلًا وبين سموتريتش.

رواية ماوطنر استشرافية، حاول فيها أن يقرأ سيناريو تطوّر الأحداث في إسرائيل في ظلّ هيمنة اليمين واستفحال سياساته. وهو الأقلّ أهمية قياسًا باستقرائه الصدع في المجتمع اليهودي كما يتجلّى في ثلاثة محاور: بين مناصري الدولة "الديمقراطية" بحدودها الإثنية وبين مناهضيها، وبين مناصري دولة الاحتلال والقمع وبين مناصري التسوية، وبين الدولة التي تقيم التوازن مع الدين وبين التطرّف الديني. أمّا ماوطنر نفسه، فكان يُكرّر في السنوات الأخيرة مقولة إنّ المجتمع الإسرائيلي بحاجة إلى "صدمة" بحجم حرب الغفران حتى يستفيق ويجنح إلى المعقولية. صحيح أنّ الأمر كارثة ـ كما كان يقول ـ لكنّه ضرورة كي يغلب بين الإسرائيليين صوت العقل. ويمكننا أن نرى في حدث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وهجمة حماس حدثًا بالحجم الذي قصده ماوطنر. لكنني أردت أن أدلّل، من خلال ماوطنر، على حجم التناقضات داخل المجتمع اليهودي حيال مستقبل الدولة وخطّها وارتباط ذلك بسؤال فلسطين.

لا يزال السجال الإسرائيلي، إلى الآن، حذرًا في سؤال فلسطين، لكن هذا الحذر بالذات يستحضر السؤال، خاصة أنّ الوقائع اليومية التي يُنتجها الاحتلال وسياسات التصعيد المقصود والقمع والاقتلاع تفرض جدول أعمال فلسطينيًّا، إذا صحّ التعبير. فمهما بلغت دبلوماسية الضالعين في عملية الانتخابات ـ إذا حصلت ـ فإنهم لا يستطيعون مواصلة الحديث في الهواء أو نظريًّا، كما حصل بخصوص هجمة المستوطنين على قرية تلّ جنوب نابلس. سيكونون مضطرّين إلى قول شيء واضح حيال التقتيل المستمر والاقتلاع. لكن هناك ما يُخفي الفوارق بين المتحدّثين ويُظهرهم متشابهين. شكل من أشكال خداع البصر والسمع، لأنّ القول يأتي باللغة العبرية ذاتها التي يحصل فيها الاحتلال بكلّ أفعاله، وتتجسّد فيها النزعة الفاشية بكلّ قبحها وأذاها، وتُطبّق فيها سياسات الاقتلاع والإبادة، فيبدو كلّ مستعمليها من الصنف ذاته، علمًا بوجود فوارق. أمر آخر يُساعد على جعلهم متشابهين هو كونهم ينتمون إلى مجتمع ثكنة يقوم على حرابه، ولا يزال يعيش على فرضيات إقامة الدولة. يُضاف إلى ذلك الآن حملة انتخابية يُريد كلّ طرف فيها أن يحفظ قاعدته الانتخابية ويوسّعها، فيبحث عن القواسم المشتركة ويبتعد عن إثارة نقاشات هو بغنى عنها في هذه المرحلة.

الصدع في المجتمع الإسرائيلي عميق، تغطّي عليه سلسلة الحروب الأخيرة وتلك المحتملة. بل تبدو الحروب الطريقة الأمثل لدى اليمين لكسر مناهضيه ومشاغلتهم وإجبارهم على مواصلة "القتال". وقد تصير طريقة اليمين لمنع إجراء الانتخابات في موعدها أو إلغائها كليًّا إذا ما جُنّ اليمين وخاض حربًا مفتوحة في عدّة جبهات. صحيح أنّ مناهضي اليمين يبنون خطابهم على أساس فكرة الدولة اليهودية ـ الديمقراطية وفرضياتها وعقائدها الاستراتيجية والأمنية في كلّ ما يتّصل بالفلسطينيين أو الإقليم، لكنني أستطيع أن أتبيّن أنّها منظومة الأفكار الوحيدة القابلة للتداول الآن في مواجهة اليمين ومشاريعه. وهي، في جوهرها، إعادة إنتاج مجتمع الثكنة ذاته في مرحلة جديدة من الوقت. لكني أعتقد أنّها فرضيات تقادمت وشاخت تمامًا إذا أخذنا بالاعتبار المتغيّرات الاستراتيجية الجيوسياسية الجذرية في الإقليم.

مع هذا، لا أريد أن ألغي بحركة من يدي أو سطرًا من قلمي تلك الهوّة التي تتّسع بين الذين يحملون أعباء الحروب في المجتمع الإسرائيلي ـ الخدمة العسكرية والهروب من مناطق الحدود ـ والاقتصاد الراكد، وبين الذين لا يزالون يتمتّعون بامتيازات دولة الرفاه ـ المستوطنون والحريديم. كما لا أستطيع أن أتجاهل ذاك النقاش التاريخي بين إسرائيليين يريدون أن يكونوا جزءًا من العالم وضمن "عائلة الشعوب"، مقبولين غير منبوذين، وبين أولئك الذاهبين في خيار "متسادة" وعقيدة المستعمرة والانعزال باسم "خاصية" يهودية و"نور للشعوب"، أو ذاك بين الراغبين في دولة قانون وسلطة ومعقولية، وبين الذاهبين إلى دولة القبيلة والحكم المطلق لـ"شعب الله المختار". وعليه، مهما تكن جولة الانتخابات الوشيكة هامّة، فإنّ تلك التي ستأتي بعدها أهمّ بكثير. أو مهما تكن طبيعة السجال الانتخابي، فإنّه يُخفي فجوات تتّسع بين تيارين في الصهيونية، أو تيارين في الثكنة. منذ اغتيال يتسحاق رابين عام 1995، الذي جسّد السير إلى خارج الثكنة، كانت الغلبة للتيار الذي يُريد إسرائيل حصنًا يحارب الآخرين ويحارب ذاته.

حتى هذه الثنائية لا تقول كلّ شيء، بل تغطّي على الفوارق داخل كلّ تيار. سأفترض أنّ في تيار المناهضين لنتنياهو أناسًا غير محزّبين، أحرارًا تمامًا من عناق الأحزاب والتشكّلات الانتخابية، يُدركون تمامًا أنّ فرضيات الليبرالية الكلاسيكية لا تنفع في الخروج من المأزق، وأنّ هناك حاجة إلى حلّ خلّاق للسؤال الفلسطيني، وليس بالضرورة ضمن خيار الدولتين (يُشار هنا إلى سيل من التعقيبات الناقدة بشدّة لتصريحات يئير غولان وجلعاد كريب المتّصلة بقرية تل). أو لنقل ذلك بشكل مختلف، إنّنا حيال أصوات إسرائيلية آخذة بالازدياد تقول باستحالة البقاء على التفوّق اليهودي في فلسطين التاريخية، وأنّ الحلّ يبدأ بتفكيك بنية هذا التفوّق. هي أصوات قائمة وناشطة نلتقيها ونعمل معها، ولا نتوقّع من الإعلام الإسرائيلي أن يحاورها!