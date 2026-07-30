ارتبطت الدالة التنازلية لنسبة التصويت بين العرب الفلسطينيين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، تاريخيًا، بارتفاع مستوى الوعي السياسي بين جماهيرنا وتحررها من سطوة الخوف المرتبط بتداعيات النكبة وسياط الحكم العسكري، حيث نلحظ انخفاض نسبة التصويت من 80% و86% و90% في انتخابات 1949 و1951 و1955 إلى 74% و68% في انتخابات 1977 و1981، وصولًا إلى 56% و53% في انتخابات 2006 و2009.

كما يمكن ملاحظة قفزة عكسية في نسبة التصويت بعد الأحداث المفصلية التي شكلت محطات نهوض وطني في مسيرة جماهيرنا، حيث هبطت النسبة بعد يوم الأرض عام 1976 من 80% في انتخابات 1969 إلى 68% في انتخابات 1981، كما انخفضت النسبة بعد انتفاضة الأقصى عام 2000 وهبة الداخل من 75% في انتخابات 1999 إلى 62% في انتخابات 2003، في حين انحدرت نسبة المشاركة في انتخابات رئاسة الحكومة التي جرت عام 2001 إلى 18% فقط، عقابًا لإيهود باراك على الجرائم التي اقترفها بحق شعبنا وشبابنا في انتفاضة الأقصى. هذا في حين هوت هذه النسبة عقب هبة الكرامة عام 2021 إلى 44.6% في انتخابات 2021، ثم سجلت ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 53.2% في انتخابات 2022، بعد أن وصلت إلى 64.8% عام 2020 بسبب إعادة تشكيل القائمة المشتركة.

ومن الجدير بالذكر أن انحسار نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست ترافق أيضًا مع ارتفاع في نسبة الذين صوتوا للأحزاب والقوائم الوطنية (الحزب الشيوعي، ولاحقًا الجبهة والأحزاب العربية الأخرى)، وهي دالة شهدت هي الأخرى قفزات بعد يوم الأرض و"هبة الأقصى"، أسفرت عن زيادة تمثيل هذه الأحزاب والقوائم في الكنيست. بمعنى أن "المقاطعة/الامتناع" وزيادة تمثيل الأحزاب والقوائم العربية شكلا نتاجًا مشتركًا للأسباب نفسها، المتمثلة بزيادة الوعي السياسي وارتفاع منسوب الإدراك بالانتماء الوطني، الذي توجه جزء منه باتجاه "المقاطعة/الامتناع"، وجزء آخر باتجاه دعم الأحزاب العربية، بينما شكلت "هبة الكرامة" استثناءً، مثل خروج عن هذه القاعدة، ينبئ، ربما، بتحول في السلوك الانتخابي.

وإذا ما سلمنا بتشخيص أسعد غانم بأن إميل حبيبي (والحزب الشيوعي) هو من "فهم لحظة النكبة بما أنتجته كلحظة مؤسسة وتاريخية في الوضع الفلسطيني – والعربي والدولي من ورائه – وتعمق في فهم وترويج فكرة التزاوج بين المتعارضات، والحياة في كنف التناقضات، والحاجة إلى تطوير أدوات الصمود والاستمرارية، في عالم لا يميل لصالح الفلسطينيين"، وتبنى، كما يقول، فكرة القبول بالجنسية الإسرائيلية والدفاع عنها، وفكرة المواطنة، وأفكار النضال اليومي لأجل المساواة وتحقيق العدالة داخل ما أحدثته النكبة (بانيت، 22/5/2026)، وليس 20 سنة من الحكم العسكري الذي فرضه بن غوريون على القلة الباقية من الفلسطينيين بعد عملية التطهير العرقي التي شملت تهجير مليون فلسطيني وهدم كيانهم الوطني في نكبة 1948.

إذا ما سلمنا بذلك، فإن مقاربة الهوية المركبة التي تحتوي مركبي الفلسطنة والأسرلة، على حد توصيف علماء الاجتماع والسياسة الإسرائيليين، من أمثال سامي سموحة وإيلي ريخس وغيرهما، والتي جرى تصميمها وإنتاجها وترسيخها على مدى 20 عامًا في معامل الحكم العسكري، قد انفجرت التناقضات الكامنة بين طرفيها فور رفع هذا السوط عن ظهورنا، بعد أن جرى قمع المحاولات المبكرة التي نشأت في الستينيات، مثل "حركة الأرض". فقد انخفضت نسبة التصويت القسري التي فرضتها أدوات الحكم العسكري وأذرع "الشاباك"، والمدفوعة بمعادلة "الولاء مقابل البقاء"، كما ارتفعت نسبة التصويت للحزب الشيوعي والأحزاب العربية لاحقًا، ليتحول التركيب الساكن في الهوية، إذا ما قبلنا هذا التوصيف، إلى حالة تناقض فاعل يعيش حالة صراع دائم، وفق عزمي بشارة، وهو ما دفع علماء الاجتماع والسياسة آنفي الذكر إلى الانشغال، على مدى السنوات الطويلة الماضية، بقياس مدى ارتفاع منسوب "الفلسطنة" مقابل "الأسرلة"، وأيديهم على جرس الإنذار.

بهذا المعنى، فإن جماهيرنا، مدعومة بنهوض الحركة الوطنية الفلسطينية الحديثة، راكمت بنضالاتها عبر السنين مداميك إضافية لبنيانها السياسي بعد النكبة، وعدلت في معادلات القوة ومفاهيم المساواة والمشاركة السياسية في الواقع الإسرائيلي، لترفع بذلك ليس فقط سقف مطالبها، وصولًا إلى إلغاء الطابع اليهودي للدولة وتحويلها إلى دولة لكل مواطنيها، بل أيضًا من تماهيها هوياتيًا مع شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل التحرر، حيث أصبح العلم الفلسطيني هو الرمز الموحد لشعبنا، يُرفع في الناصرة وأم الفحم وحيفا، مثلما يُرفع في نابلس ورفح وعين الحلوة ومخيم الوحدات.

وبالرغم من تحفظنا على شعار "السلام والمساواة"، المشتق من برنامج الحزب الشيوعي والجبهة، بما يفصل بيننا وبين شعبنا الفلسطيني، فإن هذا الشعار أبقى على مسألة الربط بين اليومي والوطني في حدودها الدنيا، وفي التفاصيل زاوج بين المساواة لجماهيرنا داخل إسرائيل وبين السلام، الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة في الأراضي المحتلة عام 1967.

وظل هذا الشعار، بمضامين مختلفة، العنوان الموجه لكل الأحزاب والقوائم العربية التي شاركت في الكنيست، كما اجتمع عليه توافق الجبهة والحزب الديمقراطي العربي في تشكيل الكتلة الحاسمة، وجرى الاتفاق على أساسه مع حزب العمل في دعم حكومة رابين عام 1992، التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ووقعت معها اتفاق "أوسلو"، بالتوازي مع إحداث تحولات جدية نحو المساواة لجماهيرنا.

خروج منصور عباس

يحلو للبعض إغفال أن دخول القائمة العربية الموحدة، بقيادة منصور عباس، إلى الائتلاف الحكومي الذي قاده بينيت-لبيد عام 2021، لم يكن وليد لحظته، بل سبقته حملة واسعة وغير مسبوقة لترويج وتضخيم ما يسمى بـ"خطاب التأثير"، الذي قاده رئيس القائمة المشتركة وممثل الجبهة، حينها، أيمن عودة، تحت يافطة استغلال قوتنا الانتخابية، التي تحققت من خلال القائمة المشتركة، للتأثير في تشكيل الحكومة الإسرائيلية وتحويل ذلك إلى مكاسب لصالح جماهيرنا، وما أسفر عنه ذلك من توصية بائسة للجنرال المتقاعد بيني غانتس، رئيس ما كان يسمى بـ"كحول لفان"، والمنافس الأقوى لنتنياهو على رئاسة الحكومة، والذي انضم لاحقًا إلى حكومة نتنياهو.

الحملة التي جرت تحت شعار إسقاط نتنياهو كانت منسقة جيدًا، وشارك فيها أكاديميون بارزون وجمعيات مجتمع مدني إسرائيلية وعربية إسرائيلية، مدعومة أوروبيًا وأميركيًا، وأُغدقت خلالها أموال كثيرة، هدفت، على ما يبدو، إلى تعميق مشاركة العرب ودمجهم في السياسة الإسرائيلية ضمن مخطط تفكيك القضية الفلسطينية، بعد أن تم عزل غزة واحتواء الضفة الغربية، وهو ما تطلب تفكيك شعار "السلام والمساواة" عبر إسقاط البعد الوطني واختزال "المساواة" إلى ما يشبه عملية مقايضة فتات الامتيازات المالية بالدعم السياسي للحكومة.

والحق يقال إن أيمن عودة ولفيفه من دعاة هذا النهج لم يستطيعوا تجاوز الخطوط الحمراء التي أرساها الحزب الشيوعي والجبهة، وبلغت حدها الأقصى بالكتلة الحاسمة عام 1992، فتجاوزها منصور عباس، الذي يفتقر إلى أية كوابح أو ضوابط مانعة أو موجهة، بدخوله إلى ائتلاف حكومة بينيت–لبيد، مسجلًا بذلك سابقة غير معهودة في "السياسة العربية"، تجسدت ليس فقط بالتخلي عن البعد الوطني المتمثل بالقضية الفلسطينية والمشاركة في ائتلاف حكومة حرب واستيطان، بل أيضًا باختزال "المساواة" في مقايضة بعض فتات الميزانيات بالدعم السياسي للحكومة.

ماذا تغير بعد حرب الإبادة؟

البعض الذي يتذرع بآثار حرب الإبادة وتداعياتها المستقبلية، وعلى رأسهم فئة من الأكاديميين البارزين، وإن كان بعضهم يتحفظ رسميًا من إيغال منصور عباس في "ميدان التأثير" إلى حد المشاركة في الائتلاف الحكومي، فإنهم يطرحون أقوال حق غالبًا ما يراد بها باطل، كما أن معظمهم كانوا من المبشرين بهذا النهج والمروجين له قبل حرب الإبادة أيضًا.

وعودة إلى البدء، فإن اللاخيار الذي وقف أمام الفلسطينيين في انتخابات 1949، بالتصويت لحزب بن غوريون والقوائم المرتبطة به تحت طائلة الخوف وكرباج الحكم العسكري، والذي تحول في السبعينيات والثمانينيات إلى صراع على الصوت العربي بين الأحزاب العربية والأحزاب الصهيونية، وعلى رأسها حزب العمل، انتقل في نهاية التسعينيات وسنوات الألفية الأولى، وبعد أن تمكنت جماهيرنا من كنس الأحزاب الصهيونية، إلى سجال بين الأحزاب العربية و"المقاطعة/الامتناع"، ليأخذ "الصراع" شكله الودي، المنطلق من مصلحة جماهيرنا وشعبنا، فيعلو ويهبط وفق ظروف كل مرحلة وأخرى.

هذا الصراع يعود، برأينا، بعد انزلاق منصور عباس وحلوله محل هذه الأحزاب، إلى شكله الأول، أو هكذا يجب أن يكون. أما تشبيه اللحظة الحالية بلحظة النكبة في انتخابات 1949، عندما صوت 90%، غالبيتهم لحزب بن غوريون وتوابعه، فإنه، مع العذر من صديقنا رائف زريق، يعطي تبريرًا لنهج منصور عباس.