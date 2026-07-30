ظهر منصور عباس في عدة فيديوهات خلال الأسبوع الأخير، بدا فيها متوترًا وغاضبًا، يصرخ ويصيح على غير عادته. والسبب هذه المرة أن رهانه على نفتالي بينيت رئيسًا للحكومة وشريكًا ائتلافيًا قد انهار، فيما المرشح الأوفر حظًا لرئاسة الحكومة، غادي آيزنكوت، يضع أمامه شروطًا تعجيزية، أولها الاعتراف بإسرائيل دولةً يهودية، أي قبول دونية العرب قوميًا، وقبول التفوق اليهودي، أي التصهين. وثانيها الانخراط في المؤسسة الأمنية والعسكرية، إما من خلال الخدمة في الجيش أو "الوطنية"، وثالثها قبول مبادئ "وثيقة الاستقلال".

لذا، يسعى عباس إلى أن تتمحور المعركة الانتخابية حول شرعية الخدمة الأمنية، وتركز معظم تصريحاته على هذا الموضوع، إذ قال إن السؤال ليس إن كان العرب سيخدمون، بل بأي مسار سيخدمون. وهذه التصريحات ليست مجرد مناورة انتخابية للحصول على شرعية أمام آيزنكوت، وكذلك تصريحاته بقبول تعريف إسرائيل دولةً يهودية مرارًا وتكرارًا مؤخرًا. لقد باتت هذه رؤية القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، وليست تكتيكًا انتخابيًا، ومفادها أن على المواطنين العرب أن يسلّموا بالدونية القانونية والقومية المفروضة عليهم في هذه البلاد، وأن يندمجوا في نظام القتل القائم. لا يقدم منصور عباس وموحدته رؤية لتغيير العلاقة بين الدولة والمواطنين العرب، بل يقدم خطابًا يقوم على قبول العرب بهذا النظام المعادي لهم بذريعة المشاركة في اللعبة السياسية القائمة والتأثير فيها. يقول عباس وموحدته إن على العرب أن يقبلوا بإسرائيل دولةً استيطانيةً وعنصريةً، لأن هذا هو الواقع.

إذن، يحاول منصور عباس فرض الخدمة الأمنية أجندةً للانتخابات المقبلة، فيما السؤال الذي يجب أن تجيب عنه الأحزاب العربية الأخرى هو: على ماذا تخوض الانتخابات؟ لقد أعلنت أن هدفها إسقاط حكومة اليمين المتطرف ورفع نسبة التصويت، وهذه أهداف انتخابية، وليست أجندة لمعركة انتخابية أو خطابًا سياسيًا، بل إنّها انجرّت مؤخرًا إلى موضوع الخدمة الأمنية، وهذا مبرر للتحذير من مخاطره. لكن يظل السؤال: على ماذا تخوض الأحزاب العربية الانتخابات المقبلة؟ هل تخوضها فقط لإسقاط حكومة اليمين؟

الحملات الانتخابية فرصة لتقديم خطاب سياسي يتجاوز الحملات الإعلانية والبرامج الانتخابية إلى طرح خطاب سياسي أشمل، فلا يصح الانشغال بما يحاول عباس فرضه على الأجندة الانتخابية، بل ينبغي المبادرة إلى طرح الأجندات الانتخابية والسياسية الوطنية. فهل يعقل في ظل الإبادة والتوسع الإسرائيلي في المنطقة، أن يبقى النقاش محصورًا في الخدمة الأمنية والمشاركة في الائتلاف الحكومي، أو في سؤال الوحدة وإقامة قائمة مشتركة؟

هذا تجريف سياسي ووطني متعمد ومقصود من عباس وموحدته، وليس مجرد تكتيك انتخابي، ويجب أن يُواجَه بخطاب وطني لا يتخطى الإبادة في غزة وحرب المستوطنين في الضفة، ولا يتغافل عن مواجهة يهودية الدولة ومحاولة فرض سقف جديد على العمل السياسي العربي، عبر قبول الشروط التي يحاول اليمين فرضها، بما فيه آيزنكوت، والمتمثلة في قبول الصهيونية والدولة اليهودية والخدمة العسكرية، أي عمليًا التنازل عن الذات والانخراط في مشروع استيطاني عنصري.

من الواضح أن مشروع عباس يواجه مأزقًا وجوديًا بعد انهيار مشروع بينيت، في ظل شروط آيزنكوت التعجيزية، وعدم إطراء استطلاعات الرأي العام على قائمة منصور عباس. لذا، يُتوقع من الأحزاب الوطنية أن تطرح بديلًا سياسيًا ووطنيًا تخوض على أساسه الانتخابات، بحيث يتجاوز مسألة إسقاط حكومة اليمين ورفع نسبة التصويت، أو الحفاظ على هوامش الديمقراطية الإسرائيلية.

ومن الضروري تذكير الناخب العربي بأن الأحزاب العربية نجحت في الماضي بالتأثير في الحلبة البرلمانية وسنّ القوانين، من دون أن تتقيد بالشروط والسقف السياسي اللذين تحاول الأحزاب الصهيونية فرضهما، وإنما انطلاقًا من منطلقات وطنية وخطابات تصدٍّ.

إذا كان اليمين بزعامة نتنياهو يحاول نزع الشرعية عن المواطنين العرب، واليمين - الوسط يحاول فرض شروط تعني التصهين عمليًّا، فلا بد من خطاب سياسي وطني في مواجهة ذلك، يؤكد أن العرب يشاركون في الانتخابات ليس بوصفهم رعايا مهاجرين، بل لأنهم مواطنون وأصحاب البلاد الأصليون، ولهم حقوقهم الجماعية القومية في وطنهم.