انخفض معدل النمو السنوي للسكان في سن العمل من نحو 2% إلى 1.7%، ويرجح أن ذلك يعود إلى الإسرائيليين الذين غادروا البلاد، بعد احتساب صافي الهجرة...

استطاع الاقتصاد الإسرائيلي التعامل مع الأعباء المالية والخسائر الاقتصادية للحروب التي خاضتها إسرائيل في الأعوام الثلاثة الأخيرة واستيعابها، ولو جاء ذلك على حساب الزيادة الكبيرة في الدين العام، والارتفاع الكبير في العجز المالي في الميزانية، وتقليصات واسعة في ميزانيات الخدمات، والرفع الهائل لميزانية الأمن. كما يحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين، ومنهم مؤسسات دولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، من الضرر المتوقع على الناتج المحلي والنمو الاقتصادي في السنوات القادمة.

تراجع في عدد ونسبة المشاركين اليهود في سوق العمل

مؤخرًا بدأت تتكشف بعض المؤشرات على الأضرار الاقتصادية المتوقعة من سنوات الحروب الثلاث الأخيرة، والتي لم تلقَ اهتمامًا جديًا حتى الآن. وأبرزها تراجع نسبة وأعداد المشاركين اليهود في سوق العمل في إسرائيل.

إذ طرح الصحفي نوحي توكر، في صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية (29 تموز/يوليو)، سؤالًا أثير خلال "مؤتمر سوق المال" الذي نظمته الصحيفة يوم الثلاثاء الماضي. فخلال المؤتمر، عرض كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، شموئيل أبرامزون، صورة تراجع نسبة المشاركين في سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة. وكان السؤال: أين اختفى، بحق الجحيم، 160 ألف عامل؟ ويوضح الصحفي أن خبراء الاقتصاد والمهنيين في الوزارات ذات الشأن يقولون: "ليست لدينا إجابات"، و"نحن لا نفهم ما الذي يحدث هنا"، و"الأمر يتطلب مزيدًا من البحث المعمق".

يوضح توكر أن معدل المشاركة في قوة العمل خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2023، أي قبيل اندلاع الحرب مباشرة، بلغ 63.9% في المعدل. لكن الوضع لم يشهد منذ ذلك الحين سوى التدهور. ووفقًا لتحليل شعبة كبير الاقتصاديين، بلغ معدل مشاركة السكان في سن 15 عامًا فما فوق في سوق العمل في أيار/مايو 2026، وهو شهر كان اعتياديًا إلى حد كبير، ولذلك لم يكن يُفترض أن يشهد انحرافًا استثنائيًا، 61.6% فقط. أي إن الفارق بين الفترتين بلغ 2.3 نقطة مئوية. وبالأرقام المطلقة، يعني ذلك أن نحو 160 ألف شخص تبخروا ببساطة من سوق العمل.

تشمل هذه المعطيات جميع العاملين، سواء كانوا أجراء أم مستقلين، وكذلك غير العاملين، مثل الباحثين عن عمل أو الموجودين في إجازة غير مدفوعة الأجر. وعليه، لا يمكن الافتراض، مثلًا، أن التراجع في سوق العمل نجم عن تباطؤ اقتصادي وارتفاع في البطالة، التي لم ترتفع أصلًا، لأن الباحثين عن عمل مشمولون أيضًا في هذا الحساب.

شمل الانخفاض في معدل المشاركة في قوة العمل جميع القطاعات تقريبًا، إلا أن التراجع الأشد كان بين الرجال الحريديم، إذ بلغ 2.9 نقطة مئوية. وحتى أيار/مايو 2026، لم تتجاوز نسبة المشاركين في سوق العمل من أبناء 15 عامًا فما فوق 41.5%. ومع ذلك، عند فحص الفئة العمرية الأساسية للعمل، من 25 إلى 64 عامًا، وهي الفئة الأكثر ارتباطًا بالأهداف الحكومية، ترتفع النسبة إلى أكثر من 50%. وقد يكون مصدر هذا التراجع الحوافز السلبية للعمل التي أغدقتها الحكومة الحالية على هذه الفئات. غير أن هذه المعطيات لا تفسر الصورة كاملة، فقد سُجل انخفاض حاد في المشاركة في سوق العمل أيضًا لدى سائر الفئات. إذ تراجع معدل المشاركة في سوق العمل لدى الرجال اليهود غير الحريديم بمقدار 2.7 نقطة مئوية. ولا شك في أن الخدمة الواسعة في قوات الاحتياط خلال الحرب أثرت في هذه المعطيات، إلا أن الجهات المهنية مقتنعة بأن خدمة الاحتياط لا تفسر سوى جزء من المشكلة.

أما في المجتمع العربي تحديدًا، حيث كانت هناك مخاوف من ضرر طويل الأمد وأشد على التشغيل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بسبب التوترات الاجتماعية، فقد كان الاتجاه مختلفًا. إذ ارتفع معدل تشغيل النساء العربيات بمقدار 1.5 نقطة مئوية، بينما لم يُسجل لدى الرجال العرب أي تغيير يُذكر تقريبًا.

إجابات للأحجية

لم يقدم شموئيل أبرامزون، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، إجابة عن هذا اللغز خلال المؤتمر، كما لم ينجح الصحفي نوحي توكر في حل هذا الغموض. غير أنه يمكن العثور على إجابة جزئية لهذه الظاهرة في تقارير سابقة نشرتها صحيفة "ذا ماركر".

فعلى سبيل المثال، نشرت الصحفية الاقتصادية ميراف أرلوزوروف، في 24 آذار/مارس 2026، تقريرًا تحت عنوان: "100 ألف شخص أصبحوا معاقين منذ بداية الحرب. هكذا سيتضرر الاقتصاد نتيجة لذلك على المدى الطويل".

تسترجع أرلوزوروف تجربة حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 لتفسير نتائج الحرب الحالية على سوق العمل في إسرائيل، ومنها على الاقتصاد ككل. حينها، عزا جميع الاقتصاديين "العقد الضائع" الذي أعقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 إلى الارتفاع الحاد في ميزانية الأمن، والذي أدى إلى دوامة من الديون والتضخم والتراجع الاقتصادي. لكن، بالنظر إلى الماضي، ربما كان هناك سبب إضافي للأزمة أخفقوا في ملاحظته، وهو تراجع إنتاجية العمل نتيجة الإصابات في الحرب، وخاصة الإصابات النفسية، أي الذين عانوا من صدمات المعارك واضطراب ما بعد الصدمة، والتي لم تكن مرئية حينها بصورة جدية.

أما في الحرب الحالية، بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووفقًا للبيانات الحالية لشعبة إعادة التأهيل في وزارة الأمن، فقد بلغ عدد المصابين بصدمات المعارك نحو 5.5 أضعاف عدد ذوي الإعاقات الناجمة عن إصابات جسدية، وتشير التقديرات إلى أن هذا العدد سيواصل الارتفاع، وقد يصل إلى عشرة أضعاف عددهم.

قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بلغ عدد "ضحايا الأعمال العدائية" المعترف بهم لدى مؤسسة التأمين الوطني نحو 9 آلاف شخص، أما اليوم فقد وصل عددهم إلى نحو 83 ألفًا. وفي شعبة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الأمن، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من 61 ألفًا إلى 84.6 ألفًا. غير أن هذا ليس الرقم النهائي، إذ تقدر الشعبة أن يصل عدد الأشخاص المعترف بإعاقتهم لديها إلى 100 ألف بحلول عام 2028.

وإذا تحققت هذه التوقعات، فسيبلغ العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في هاتين الفئتين، بعد خمس سنوات من السابع من أكتوبر، نحو 183 ألفًا، أي بزيادة قدرها 113 ألف شخص، وارتفاع العدد إلى نحو ضعفين ونصف مقارنة بما كان عليه سابقًا.

ربع ذوي الإعاقة لا يعودون إلى العمل

تتساءل أرلوزوروف: ما الذي سيعنيه ذلك للمجتمع والاقتصاد في إسرائيل؟ وتوضح أنه عشية اندلاع الحرب الحالية، نشرت شعبة كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، برئاسة شموئيل أبرامزون، تقديرها بأن إنتاجية العمل في إسرائيل، أي الناتج المحلي، ستنخفض بنسبة 1%. ولا يستند هذا الرقم إلى حساب دقيق، بل هو أقرب إلى تقدير عام: فإضافة نحو 100 ألف شخص من ذوي الإعاقة، يشكلون 2.5% من قوة العمل في إسرائيل، بدرجات متفاوتة من الإعاقة، قد تؤثر أيضًا في إنتاجية أفراد آخرين من أسرهم الذين سيضطرون إلى الاعتناء بهم. وسيعود بعضهم إلى العمل بصورة كاملة، بينما سيعود آخرون بصورة جزئية، مع انخفاض إنتاجيتهم في العمل. وبناءً على تقدير منطقي، يمكن أن نفترض أن إنتاجية هذه المجموعة ككل ستنخفض بنحو الثلث، وبذلك فإن الاقتصاد قد يخسر بصورة دائمة ما بين 0.7% و1% من الناتج السنوي، أي نحو 20 مليار شيكل.

إلا أن أرلوزوروف تقول إن هناك احتمالًا بأن تكون الخسائر أعلى من ذلك. أولًا، لأن المعاقين الجدد يمتازون بصغر أعمارهم، على عكس المعاقين قبل الحرب، إذ إن الغالبية الساحقة منهم كانت قد تجاوزت سن التقاعد، ومن ثم لم تعد إعاقتهم تؤثر في إنتاجية العمل في الاقتصاد. في المقابل، من بين 24.5 ألف شخص أُضيفوا إلى قائمة ذوي الإعاقة منذ السابع من أكتوبر، تقل أعمار 50% منهم عن 30 عامًا. وهم أشخاص شبان، معظمهم من الرجال اليهود غير الحريديم، كان يُفترض أن يكونوا في ذروة إنتاجيتهم في العمل، وأن تكون أمامهم سنوات طويلة من المساهمة في الإنتاجية والاقتصاد.

وأخيرًا، طرأ تغيير حاد في توزيع أنواع الإعاقات. ففي الماضي، كان معظم الأشخاص المسجلين في شعبة إعادة التأهيل من ذوي الإعاقات الجسدية. وحتى السابع من أكتوبر، لم يكن سوى 11 ألفًا من المسجلين في الشعبة، أي 18% منهم، من المصابين بصدمات المعارك أو ذوي الإعاقات النفسية. لكن هذا الواقع تغيّر بصورة جذرية بعد ذلك، إذ قفز عدد المصابين بصدمات المعارك إلى 31 ألفًا، وتشير التقديرات إلى أن عددهم سيواصل الارتفاع ليبلغ 45 ألفًا بحلول عام 2028. وهم يشكلون منذ الآن الفئة الأكبر، بنسبة 38% من مجمل الأشخاص الذين تعالجهم الشعبة، وإذا تحققت التوقعات فستصل نسبتهم إلى 45%.

وإعادة تأهيل المصابين بإعاقات نفسية ناجمة عن صدمات المعارك أصعب من إعادة تأهيل أصحاب الإعاقات الجسدية. وهذا يعني أن إعادة دمج المصابين باضطراب ما بعد الصدمة في سوق العمل يُتوقع أن تكون أكثر تعقيدًا وإشكالية.

إصابات الحرب تؤدي إلى تقليص المشاركة في قوة العمل

يمكن العثور على دليل إضافي لتراجع معدل المشاركة في قوة العمل، ولا سيما في المجتمع اليهودي، نتيجة الحروب، في مقال نشره سامي بيرتس، المحرر السابق لصحيفة "ذا ماركر"، بتاريخ 28 حزيران/يونيو 2026، يوضح فيه أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ العدد التراكمي للأشخاص الذين دخلوا سن العمل ولم يشاركوا في سوق العمل نحو ربع مليون شخص.

ويقتبس بيرتس البروفيسور مومي دهان، من الجامعة العبرية، الذي حلل التطورات التي شهدها سوق العمل خلال الحرب، ووجد أنه من بين 363 ألف رجل وامرأة انضموا إلى سكان إسرائيل في سن العمل خلال فترة الحرب، لم يشارك في سوق العمل سوى 80 ألفًا منهم. ويعني ذلك أن معدل المشاركة لم يتجاوز 22% من مجمل الذين دخلوا سن العمل.

وتبرز هذه الظاهرة بصورة خاصة بين الرجال، ولا سيما الرجال اليهود الشباب. ويرجح دهان أن السبب في ذلك يعود إلى الارتفاع الحاد في عدد جرحى الجيش الإسرائيلي والإصابات في صفوف المواطنين منذ السابع من أكتوبر.

وبحسب دهان، ينبغي أن يُضاف إلى ذلك تأثير هذه الإصابات في مشاركة أفراد أسر جرحى الجيش والمواطنين في سوق العمل، فضلًا عن وجود مصابين لم يتلقوا بعد استجابة أو اعترافًا من وزارة الدفاع ومؤسسة التأمين الوطني.

وأدت الظاهرة التي يصفها دهان إلى ارتفاع نسبة غير المشاركين في سوق العمل بنحو نقطتين مئويتين، لتصل إلى 38.4% من مجمل الإسرائيليين في سن العمل. وهذه نسبة أعلى من تلك التي سُجلت قبل أزمة كورونا، حين بلغت نسبة غير المشاركين 36.4%.

ويشير دهان إلى أنه في أعقاب الحرب، انخفض معدل النمو السنوي للسكان في سن العمل من نحو 2% إلى 1.7%، ويرجح أن ذلك يعود إلى الإسرائيليين الذين غادروا البلاد، بعد احتساب صافي الهجرة. وبمعنى آخر، أصبحت الزيادة في عدد السكان أقل نتيجة الحرب، فيما ابتعدت الغالبية الساحقة من هذه الزيادة عن سوق العمل.