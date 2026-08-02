في ذمّ الخارجين من صناديقهم

من اللحظة التي قرّر فيها منصور عباس ألّا يكون جزءًا من شعبه ومن سرديّته؛ كان مصيره أن يبحث عن موضع لأوهامه في مكان آخر. وقد ظنّ، وظنّ معه البعض، أن خطوته حكيمة وأنه يشتغل ويفكّر "خارج الصندوق"، بالنسبة إلى بعض الكتبة والواهمين. إلّا أن رفض المجتمع اليهودي له رغم انمساحه بالأرض أدخله في طريق مسدودة، خاصة عندما قطع حبل السرّة بين الموحّدة والحركة الإسلاميّة بشقّها الجنوبيّ، وتنكّر لانتمائه إليها وإلى خطّها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وهي بالأصل، كي نذكّر المتناسين، قرّرت بوحي رئيسها ومؤسّسها الشيخ عبدالله نمر درويش الذهاب في خيار المواطنة، عوضًا عن خيار الدعوة والجهاد. بمعنى أن نقطة التحوّل حصلت في الماضي، وأن عبّاس إنّما يُعيد تدويرها في نقطة أخرى من الزمن لا تُشبه أبدًا تلك الأيّام. وهو ما يضع "النهج الجديد" الذي يدّعيه عباس لنفسه موضع تهكّم عند العارفين، وموضع إعجاب الذاهبين إلى السياسة كأنهم ذاهبون في رحلة مع مؤثّر في "السوشيال ميديا"، أو مسوّقة منتجات تجميل على قناة "يوتيوب" خاصة بها.

في دولة ذات طبيعة ثكنة، ونظام حكم فاشيّ، وسيادة استعماريّة يصير الحديث عن "خدمة مدنيّة" ضربًا من بيع كلّ شيء في مزاد علنيّ. فأين الجوانب المدنيّة في مجتمع حرب؟ أين "المدنيّ" في نظام يقوم على فرض تفوّق اليهودي في كلّ شيء، وتفضيله ومنحه امتيازات مقابل حرمان أهل البلاد الأصليين من حقهم في أن يكونوا شعبًا ذا تاريخ ورواية، ووجود سابق لوجود الدولة؟ عن أي "خدمة مدنيّة" يُمكن أن نتحدث في ظل إبادة واقتلاع؟ فقط سياسيّ منقطع وعديم الضمير والرويّة يتحدّث بهذه اللغة، ويلوك ويجترّ هذه الأفكار، ولو من قبيل توقّعنا البسيط من أن الإنسان يرفض الإذلال والإخضاع والقهر بالفطرة. بَيدَ أن الأمر غير ممكن في واقع الحال، وفي ضوء التحوّلات الجذريّة في مجتمع الثكنة الإسرائيليّ الخارج من حرب كي يدخل في أخرى. إلّا إذا قُصد أن تكون الخدمة المدنيّة تعبئة وجبات الحرب للجنود، أو رتق جواربهم، أو شراء بعض مستلزمات الصابون كي يغتسلوا بعد كل مجزرة أو هدم مخيّم!

لقد جرّبت الطائفة المعروفيّة حظّها مع مجتمع الثكنة على مدار عقود، منذ العام 1956، حين قرّرت حكومة الثكنة تحويلهم إلى مرتزقة بقوّة قانون التجنيد الإجباريّ. قُتل المئات منهم في حروب الثكنة، ولم يسلموا لا من تمييز ولا من مصادرات الأرض ولا من هدم البيوت، ولا من الإقصاء وصولًا إلى قانون القوميّة. وما أن خرج ضباطهم المسرّحون في نضال احتجاجيّ على قانون القومية؛ حتّى نعتهم كبار مسؤولي الثكنة بـ"مقتلعي إسرائيل" وبـ"الخون"، وطالبوا بترحيلهم إلى سوريّة! بمعنى أن الخدمة العسكريّة لم تضمن للدروز أي حقّ من حقوق الجماعة الأصلانيّة، ولا الحقّ في المساواة؛ فظلّوا ضحايا لسياسات التخطيط والتضييق (صودر من كلّ بلدة درزيّة حوالي 80% من أراضيها بالمعدّل)، ومواطنين من درجة أدنى. على الجهة المقابلة، مجموعات من اليهود الحريديم، الذين لا يؤدّون أيّ خدمة كانت، ورغم ذلك يتمتّعون بمعاملة "دولة رفاه"، وتقدم وامتيازات من الدرجة الأولى.

هذا هو واقع الحال في الثكنة التي خضعت في هذه الأثناء لانقلاب قضائيّ دستوريّ، يهدّد بنزع مواطنة الفرد الفلسطينيّ فيها بعد أن نُزعت إنسانيّته وشرعيّته السياسيّة. أرجّح أننا ذاهبون إلى وضع تُسوّى فيه مكانتنا بمكانة الأشقّاء في الضفّة الغربيّة، أيّ إلى حالة حكم عسكريّ تنتفي فيه احتماليّة أي شكل من أشكال الاجتماع المدنيّ، حتى داخل مجتمع الثكنة نفسه. ومن هنا سأجزم بأن فكرة عبّاس وإرهاصاته تأتي من ضائقته السياسيّة، ومن انتحار سياسيّ وليس من "ذكاء" أو "تكتيك".

هذا قبل أن نخوض في بُعدَين آخرَين لهذه الفكرة في سياقنا العام، فهي ليست جديدة، وكان التيار الليبرالي في مجتمع الثكنة قد حاول أن يفرضها علينا في إطار سعيه إلى شرعنة مشاركة العرب الفلسطينيين في الحياة السياسيّة، بعد اغتيال رابين في العام 1995. وهو ما عاد عليه بعضهم في الآونة الأخيرة، في إطار منح شرعيّة للاستعانة بدعم عربيّ في حكومة مناهضة لنتنياهو. وأجزم من معرفة بأن فكرة الخدمة المدنية طُرحت على عبّاس من هذه الأوساط مؤخّرًا، وليست فكرته هو، لفائدتها هي وليس لأجل أي شيء يخصّ المواطن العربيّ. ولننتبه أنها كانت شرطًا من شروط سيغلوفيتش الثلاثة لإدراج اسمه في قائمة الموحّدة للكنيست!

أما التحفّظ الأخلاقيّ على أوهام عبّاس فيأتي من حقيقة أنه غير مخوّل بأن ينوب عن المواطنين العرب، في مسألة لا تعني سوى جرّهم خدمًا ومرتزقة لمجتمع الثكنة. فهل يملك الحقّ بأن يجرّ أبناءنا وبناتنا إلى "خدمة" من هذا النوع، لأنّه "يعتقد" وهمًا أنها ستشفع له كي يصير وزيرًا، وتشفع لهم كي لا تطالهم أيدي الجريمة أو عنصريّة الثكنة؟

وأمّا من الناحية المعنويّة، فعلينا أن ننظر إلى الشوط الذي قطعه عبّاس في البحث عن شرعيّة. وأعتقد جازمًا بأنه بشكل شخصيّ لا يرى في وجودنا هنا وجودًا شرعيًّا، بل هو وجود مشروط وعلى زمن مستقطع؛ وإلّا كيف يُمكن لسياسيّ عربيّ ذي كرامة عاديّة أن يذهب إلى قيادة المستوطنين كي يمنحوه شرعيّة لوجوده؟ وفكرة اليوم هي استمرار لتلك الخطوة البائسة، التي تتمثّل في هجرة المُقيم من وطنه وسرديته وهويته والتحاقه بمجتمع الثكنة صاغرًا، كخادم منزل أو حقل. إنه فعل إذلال ذاتيّ من المفروض أن يكون مرحلة من مراحل تطوّر شخصيّة المقهورين، وليس الحالة الدائمة لهم. هذا هو المعنى الوحيد لزحف منصور عبّاس نحو مجتمع الثكنة يطلب الانضمام، أمّا من يشلح جماعته فنهايته أن يعرى وينكشف، وهو ما أتمنّاه شخصيًّا للنائب عبّاس ولمن يفكرون مثله، ويهلّلون للبؤس الذي يبدر منه.

فالسياسة ليست صورًا تُتداول، بل هي مصائر تُحمى أو يُتاجَر بها. والهويّة ليست حدبة، بل هي مورد ينهل منه العارفون ويُهدره الخارجون من صناديقهم إلى الوهم.