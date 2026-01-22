هبّة شعبيّة ضد المجرمين والإبادة المجتمعيّة والترانسفير

أعلن السيد علي زبيدات من مدينة سخنين قبل أيام اعتصامه وإغلاق محاله التجارية بسبب محاولات فرض الخاوة عليه، في ظل انتشار مشاهد إطلاق النار اليومية على المحال التجارية في سخنين، كما في بلدات عربية أخرى.

وانضم أولياء أمور الطلاب في المدينة إلى الاحتجاج الذي بادر إليه علي زبيدات، وأعلنوا الإضراب في المؤسسات التعليمية. وفي صبيحة اليوم التالي، اجتمع المجلس البلدي في سخنين وأعلن الإضراب، إلى جانب تنظيم مظاهرة أمام مركز الشرطة في "مسغاف" المجاورة.

بذلك، تحولت خيمة الاعتصام والاحتجاج ضد الجريمة في المدينة إلى قاعدة انطلاق لحراك شعبي في كافة البلدات العربية، وصولًا إلى إعلان لجنة المتابعة واللجنة القطروية لرؤساء السلطات المحلية الإضراب العام اليوم الخميس، بعد أن أعلنت عدة سلطات محلية تضامنها مع سخنين وانضمامها للإضراب، كما أعلن أطباء وصيادلة من المدينة الإضراب عن العمل.

لقد تحولت مبادرة علي زبيدات، الذي يرفض دفع الخاوة، إلى حراك محلي ثم قطري شامل. هو حراك يعكس الغضب الشعبي المتراكم من المجرمين وتواطؤ السلطات الإسرائيلية معهم، إذ بات المجتمع العربي يعيش تحت سطوة المجرمين الذين حولوا شوارع البلدات إلى ميادين قتل يومي، وتجاوزوا حرمات الأماكن العامة مثل المؤسسات التدريسية، ولم يعد هناك أمامهم أي رادع.

هذه الانتفاضة ضد المجرمين وتواطؤ السلطات الإسرائيلية معهم، والتي أطلقها علي زبيدات، لامست كل شخص، إذ عكست غضبًا وشعورًا بقلة الحيلة في مواجهة المجرمين، وقلقًا على مستقبل الأبناء، وعلينا كجماعة وطنية.

بدت البلدات العربية وكأنها تعيش نكبة ثانية ومخططات تهجير يمارسها مجرمون من بيننا، إلا أنها في جوهرها مشروع سلطوي يهدف لجعل بلداتنا العربية غير صالحة للعيش، خاصة في ظل انعدام أي تنظيم محلي أو جماعي لمواجهة هذا الانحلال الأخلاقي والوطني الجماعي.

لقد كُتب ونُشر الكثير عن مواجهة الجريمة، وقُدمت تشخيصات واستنتاجات مهمة وصحيحة، لكن لا مفر من التحرك الشعبي المستدام والمبادرات المحلية الجماعية واستعادة زمام المبادرة الذاتية.

وعلى الرغم من اتفاق الجميع على أن الشرطة والسلطات الرسمية هي المسؤولة عن محاربة الجريمة وردع المجرمين، فإن هذا لا يعفينا كجماعة وطنية تواجه الإبادة والترانسفير البطيئين، من خلال تحويل بلداتنا إلى أوكار جريمة غير صالحة للعيش السوي، من تحمل مسؤوليتنا، وأولها الحراك الشعبي الجماعي والتربية على قيم الانتماء، نعم، الانتماء الوطني الجماعي في مواجهة الانحلال الأخلاقي.

تحية لعلي زبيدات على مبادرته وشجاعته في مواجهة المجرمين، وتحية لسخنين وأهلها الذين احتضنوا وتبنوا هذا الاحتجاج. إن هذا الاحتجاج ضد المجرمين هو انتفاضة شعبية ضد خطط الإبادة المجتمعية والترانسفير.

إنها معركة بقاء...