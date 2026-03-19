من المرور الاقتصادي إلى السيطرة العسكرية... إعادة بناء أمن مضيق هرمز

أصبح مضيق هرمز، بعد الحرب التي شنتها إسرائيل وأميركا على إيران منذ بداية آذار/مارس 2026، والتصعيد الأمني والعسكري الذي قادته طهران ضد عواصم دول الخليج العربية، ساحة اختبار كبرى لتحديد الجهة التي تملك القدرة على ضبط الممرات الاستراتيجية الحيوية عندما تتمدد الحرب الإقليمية إلى ما وراء حدودها المباشرة، فتؤثر في التجارة العالمية، وإمدادات الغاز، وأسواق التأمين، وسياسات التحالفات، ومسارات الاستقرار الاقتصادي الدولي. تتجاوز القضية هنا مسألة ناقلات النفط ومرافقتها البحرية إلى نطاق أوسع يتعلق بإعادة توزيع ثقل المسألة الأمنية من المجال الخليجي المباشر إلى مستوى دولي أرحب يتصل بصنع القرار، وتقاسم الأعباء، وإنتاج الشرعية القسرية التي تفرض نفسها عند إدارة الاختناقات الجيوسياسية الكبرى. مثلًا، في عام 2024، عبر مضيق هرمز نحو 20.7 مليون برميل يوميًا من النفط وسوائل البترول، كما حمل هذا الممر نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وكانت قطر في قلب هذه المعادلة بحكم مكانتها المحورية في سوق الغاز، إذ توجه 83% من الغاز الطبيعي المسال العابر لهرمز إلى الأسواق الآسيوية، وشكلت الصين والهند وكوريا الجنوبية مجتمعة أكثر من نصف هذا التدفق.

كشفت الحرب الحالية حقيقة هيكلية راسخة كانت حاضرة في جيوستراتيجيا الإقليم منذ سنوات، ثم جاءت هذه المواجهة في الحرب بين إيران وإسرائيل وأميركا من جهة، وفي الهجمات التي شنتها إيران على دول الخليج العربية من جهة أخرى، لتضعها في مركز الإدراك السياسي والاستراتيجي بصورة أوضح وأشد مباشرة، ومفادها أن مضيق هرمز يملك من الأهمية ما يجعله أكبر من أن يُدار داخل توازن إقليمي ضيق تحكمه معادلات الخوف والقلق الاقتصادي وحدها. يبلغ عرض المضيق نحو 21 ميلًا فقط عند أضيق نقطة، فيما تسير الحركة التجارية داخله عبر ممرات ملاحية أشد ضيقًا، الأمر الذي يمنح أي اضطراب، حتى لو بدأ محدودًا، أثرًا استراتيجيًا واسعًا يتجاوز الجغرافيا المباشرة للممر. وتُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن السعة التحويلية المتاحة عبر خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية تدور حول 2.6 مليون برميل يوميًا، وهو رقم صغير جدًا قياسًا إلى التدفق الطبيعي عبر هرمز الذي يتجاوز 20 مليون برميل يوميًا، ما يجعل أي أزمة عسكرية كبيرة في هذا الممر تنتقل فورًا من نطاق الخليج إلى فضاء أوسع يشمل التضخم في أوروبا، وأمن الطاقة في آسيا، ومخاطر شركات التأمين البحري، وتوازن الاقتصاد العالمي بأكمله. وعندما يكتسب ممر مائي هذا الوزن النظامي، يصبح أمنه جزءًا من حوكمة دولية تمس بنية النظام العالمي نفسه.

يقتضي فهم هذه اللحظة العودة إلى الأزمة السابقة للمضيق، وبالتحديد إلى أزمة عام 2019، لأنها مثّلت نقطة التحول الأولى في مسار التدويل. فقد دفعت الهجمات على ناقلات النفط في ذلك العام، واحتجاز ناقلة "ستينا إمبيرو" في تموز/يوليو 2019، وأجواء العنف البحري التي سادت حينها، القوى الخارجية إلى الانتقال من الاهتمام الدبلوماسي التقليدي إلى نمط أكثر تنظيمًا في التدخل البحري. وضغطت الولايات المتحدة نحو مقاربة قائمة على التحالفات الخاصة بالمراقبة والمرافقة، في حين فضلت الدول الأوروبية مسارًا أكثر حذرًا سياسيًا يوازن بين حرية الملاحة وخفض التصعيد. واجهت واشنطن صعوبة في حشد دعم حلفائها الأوروبيين لمبادرتها الخاصة بحماية الملاحة البحرية بسبب المخاوف من التورط في تصعيد مباشر مع إيران، لا سيما بعد رفض ألمانيا الدخول إلى جانب أميركا حينها في هذا المسار، إلا أن الدول الأوروبية، بعد فترة قصيرة، أطلقت مبادرة "إيماسوه/أجينور" في كانون الثاني/يناير 2020، وربطت بصورة صريحة بين أمن الملاحة وتهدئة التوتر، بينما طورت البنية الدولية للأمن البحري بقيادة الولايات المتحدة منطقها الخاص القائم على الدوريات والمراقبة انطلاقًا من دروس أزمة 2019.

تكتسب تلك المرحلة المبكرة أهمية خاصة لأنها عبّرت عن الطور الأول من التدويل، أي طور نشر الوعي الدولي بطبيعة المخاطر المتصلة بالمضيق؛ إذ إنه خلال السنوات التي تلت 2019، رسخت القوى الخارجية قناعة تتعلق بضرورة المراقبة والرصد ودوريات الطمأنة والتنسيق بين التحالفات لتقليص مخاطر الملاحة وحماية التدفقات التجارية. استند هذا التصور إلى فرضية مفادها أن الاستقرار في مضيق هرمز يمكن أن يتحقق عبر الحضور البحري والتواصل والردع الانتقائي، ثم جاءت حرب 2026 لتدفع هذه الفرضية إلى مراجعة جذرية، لا سيما بعد انخفاض صادرات الخليج بنسبة 60% على الأقل في الأسبوع المنتهي في 15 آذار/مارس 2026، وقدّرت شركة كيبلر تدفقات النفط من الدول الخليجية الثماني الرئيسية المنتجة عند 9.71 مليون برميل يوميًا، هبوطًا من 25.13 مليون برميل يوميًا في شباط/فبراير، بينما قُدّرت التدفقات عند نحو 7.5 مليون برميل يوميًا. كما ارتفعت سعة التخزين العائمة، بحسب التقارير، إلى أكثر من 50 مليون برميل بعد أن كانت تدور حول 10 ملايين برميل قبل الحرب. تعكس هذه الأرقام أكثر من مجرد تعطيل لحركة الملاحة، إذ تكشف خللًا عميقًا في آلية التشغيل الطبيعية لأحد أهم الشرايين التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي.

لهذا السبب، انتقل النقاش في الوقت الراهن إلى مستوى أوسع من فكرة الترفيق الأمني للسفن وحدها، وأصبح يدور حول تدويل مسؤولية ممر استراتيجي يؤثر اضطرابه بصورة مباشرة في إمدادات النفط، وعقود الغاز الطبيعي المسال، والتأمين البحري، والمواد الخام الصناعية، وأسعار الغذاء، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي الكلي. يمكن القول هنا إن المرافقة البحرية وحدها لا تكفي لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وهي نقطة تحمل أهمية كبرى لأنها تدفع إلى استنتاج واضح مفاده أن النموذج التقليدي القائم على مبدأ وجود سفينة حربية وقافلة اقتصادية أصبح أضيق من أن يستوعب البيئة التهديدية الحالية، على اعتبار أن مضيق هرمز يتحرك اليوم داخل ساحة معركة متعددة الطبقات تتقاطع فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المتفجرة والألغام والتدخلات السيبرانية والهجمات على موانئ دول الخليج العربية والضربات على منشآت الطاقة في المنبع، بما يقلص القدرة التصديرية حتى قبل دخول الناقلات إلى الممرات الملاحية. يفرض هذا الواقع تصورًا أوسع لأمن هرمز بعد الحرب، يقوم على تعدد المجالات، بحيث تشمل الجهود الدوريات البحرية، والدفاع الجوي والصاروخي، وإجراءات مكافحة الألغام، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والمراقبة عبر الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، وضمانات التأمين، وإدارة الأزمات الدبلوماسية، ضمن بنية أمنية واحدة ومترابطة.

كشفت الحرب أيضًا عن تحول ثانٍ بالغ الأهمية، يتمثل في أن الخليج يدفع كلفة صراع جرى تصعيده وفق قرارات كبرى صدرت خارج عواصمه، وهو ما يمنح هذا النقاش بعدًا سياسيًا وعسكريًا حادًا يتجاوز الحسابات الأمنية المباشرة، خصوصًا أن دول الخليج العربية واجهت آلاف الهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير 2026، كما أُصيب جنود أميركيون في الكويت والسعودية والإمارات والبحرين والأردن والعراق وإسرائيل، وتعرضت عمليات الطيران والموانئ الخليجية لاضطرابات وإيقافات متكررة. يُنتج هذا المشهد معادلة مفادها أن اتساع رقعة الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية حوّل الخليج إلى ساحة رد وميدان لتصفية حسابات لمعركة الطاقة والأمن الإقليمي، حتى في المساحات التي كانت الحكومات المحلية ترى أن مصلحتها المباشرة تكمن في استمرارية الصادرات واستقرار الإقليم. يُسرّع هذا الوضع منطق التدويل، لأن تحمّل الدول الإقليمية كلفة اقتصادية وأمنية فورية في مقابل تحكم قوى خارجية بسلم التصعيد العسكري يجعل أمن نقطة الاختناق قضية مرتبطة بتقاسم الأعباء الدولية وبالشرعية السياسية الدولية معًا.

مع هذا، يجب الأخذ بالحسبان أن التدويل لا يتساوى بالضرورة مع استعداد عالمي موحد للتدخل العسكري؛ إذ إن مضيق هرمز يبدو، من الناحية الاقتصادية، ممرًا مُدوّلًا إلى أقصى حد، بينما تبدو الاستجابة السياسية والعسكرية أكثر تفاوتًا وانتقائية. يفضل الاتحاد الأوروبي عمومًا حلًا دبلوماسيًا، لا سيما بعد التصعيد مع روسيا والحرب الأوكرانية، ولا يبدي رغبة في توسيع نطاق مهمته البحرية الحالية في مضيق هرمز، رغم إقراره بالأهمية العالمية للمحافظة على انفتاح الممر. وتكشف هذه الفجوة أن العالم يستفيد من مزايا هرمز المفتوح، بينما تتعامل قوى عديدة بحذر شديد مع كلفة المخاطرة العسكرية المرتبطة بفرض هذا الانفتاح، خصوصًا في سياق أزمة ارتبطت بحرب أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل من دون إجماع واسع بين الحلفاء. ويفتح ذلك المجال أمام تدويل فيه نواة أمنية صلبة تقودها الولايات المتحدة وشركاء مختارون، وحلقة أوسع من الفاعلين تسهم عبر الدبلوماسية والاستخبارات والتأمين واللوجستيات وتدابير الطاقة الطارئة.

تعزز أرقام الطاقة هذه الحجة بقوة كبيرة؛ إذ إن الاضطراب الذي اتخذ طابعًا شبيهًا بالحصار في مضيق هرمز، وتهديد الحرس الثوري الإيراني بضرب أي نشاط اقتصادي غير معلن عنه أو مرغوب به، والدفع بغير اليوان الصيني، أدى بالفعل إلى سحب ما يقارب 200 مليون برميل من النفط الخام من السوق، كما رفعت بنوك كبرى توقعاتها لسعر خام برنت بصورة حادة، إذ توقع بنك "ستاندرد تشارترد" 85.50 دولارًا أميركيًا، وتوقع "بنك أوف أميركا" 77.50 دولارًا أميركيًا لعام 2026 في ظل سيناريو الاضطراب القائم. كما نظمت وكالة الطاقة الدولية بالفعل عملية سحب منسقة واسعة النطاق من الاحتياطيات الاستراتيجية، واستُنزف نحو 20% من مخزونات الطوارئ، مع بقاء ما يقارب 1.4 مليار برميل بعدها. وتمثل هذه الأداة عنصر استقرار مهمًا في لحظة الأزمة، لكنها تظل أداة مؤقتة بطبيعتها، لأن الاحتياطيات الاستراتيجية تملك قدرة على امتصاص الصدمة الآنية، في حين تبقى وظيفة مضيق هرمز، بوصفه ممرًا بنيويًا في الاقتصاد العالمي، وظيفة لا تؤديها المخزونات الاحتياطية على المدى الطويل. ولهذا يكتسب القرار المتعلق بالمضيق بعد الحرب طابعًا تاريخيًا: فإما أن يتجه النظام الدولي نحو آلية مستدامة لتأمينه، وإما أن تتحول كل أزمة عسكرية مستقبلية مع إيران إلى حالة طوارئ عالمية في الطاقة.

هنا لا بد من الإشارة إلى المنظور القطري الذي يمتلك أهمية خاصة، كون قطر تتحكم بحصة هائلة من الغاز الطبيعي العالمي، إذ منحت الاعتداءات الإيرانية على رأس لفان ومسيعيد النقاش كله قدرًا أكبر من الوضوح الأخلاقي والاستراتيجي والأمني، وأعادت دولة قطر رؤيتها حول العلاقات وأسلوب التعاطي مع إيران، لأن استهداف هذه المواقع وضع البنية التحتية المدنية للطاقة في قلب دائرة التصعيد، لا سيما أن الهجمات الجوية على قطر عطلت إنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان، وأثرت على منشآت مسيعيد، مع العلم أن رأس لفان وحدها تمثل نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية. تنبع أهمية هذا التطور من كون قطر قد نُقلت من موقع المتأثر غير المباشر بالحرب، أو حتى حروب المنطقة عمومًا، والوسيط الفعلي في عدة ملفات بين إيران وأميركا، إلى موقع الطرف المباشر، وهو نقل غير مبرر، للاستهداف الواقع على منظومة طاقة مدنية ومنشآت حيوية تشكل ركيزة من ركائز أمن الطاقة في آسيا وأوروبا، ومن أن هذا التصعيد كشف بوضوح أن حماية البنية التحتية للطاقة في الخليج تمثل دفاعًا عن الاقتصاد الدولي بقدر ما تمثل دفاعًا عن مصالح الدول الخليجية نفسها. من هذه الزاوية تكتسب الحجة القطرية شرعية قوية، لأن الدول التي حافظت على موثوقية الطاقة واستقرار السوق العالمية تستحق دعمًا دوليًا يحمي بنيتها التحتية المدنية للتصدير من أن تدخل في دوامات الانتقام التي تثيرها حسابات الآخرين. ويمنح هذا المعنى قطر قدرة على الدفاع عن موقفها أمام الاعتداءات الإيرانية المتكررة انطلاقًا من مبدأ يتجاوز المصلحة الوطنية المباشرة، إذ يرتبط أمن المنشآت الحيوية لديها ومنشآت الطاقة بأمن عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، وسلاسل الإمداد الصناعية، وتوليد الكهرباء في الدول المستوردة، والثقة في سوق الطاقة العالمية نفسها.

تعزز تجربة دول الخليج العربية في هذه الحرب الحاجة إلى بنية أمنية دفاعية قوية لما بعد الحرب تشمل حماية جماعية لمراكز الطاقة، إلى جانب حماية الممرات البحرية المفتوحة؛ إذ يتعين أن يمتد التدويل بعد آبار النفط والغاز ومنشآت التكرير والإسالة إلى سلسلة الأمن بكاملها، بحيث يشمل المداخل البحرية، ومحطات تحميل الغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية للبتروكيماويات، والأنظمة الصناعية المرتبطة بتحلية المياه، ومرافق التخزين، وأرصفة التصدير، ومنظومة الدفاع الجوي والصاروخي التي تغطي هذه المنشآت. وإذا كان العالم يستفيد من موقع مضيق هرمز بوصفه أهم ممر مائي، فإن منطق العدالة الاستراتيجية يقتضي توزيع عبء صون دوره الأمني فيه على نطاق أوسع عندما يبرز تهديد حرب إقليمية تحمل تداعيات اقتصادية عالمية. ويشكل هذا الاستنتاج حجة قوية لصالح قطر ودول الخليج العربية، لأنه يربط بين السيادة الوطنية، واستقرار السوق، والمسؤولية الدولية داخل إطار تحليلي واحد ومتماسك.

غيّرت هذه الحرب المعنى السياسي لأمن مضيق هرمز، إلى جانب تهديدها المباشر لحركته ووظيفته؛ إذ أنتجت أزمة 2019 تحالفات مراقبة بحرية وبعثات طمأنة محدودة، بينما دفعت حرب 2026 القضية إلى نطاق أوسع تتقاطع داخله تدفقات النفط، وموثوقية الغاز الطبيعي المسال، وسيادة دول الخليج، وسياسات التحالفات، وتسعير مخاطر الحرب، وشرعية التصعيد. وسوف يتمحور القرار المحوري بعد هذه الحرب حول الجهة التي ستضع قواعد الحماية، والجهة التي ستتحمل تكلفتها، وطبيعة الشرعية التي ستُبنى عليها هذه الآلية. فإذا جاء الحل في صورة ضيقة ورد فعل آني، بقي مضيق هرمز أداة ضغط تتكرر أزماتها مع كل مواجهة كبرى؛ أما إذا اتجه الحل نحو تدويل حقيقي متعدد الأدوات والمجالات، فقد يتحرك النظام العالمي بعد الحرب نحو نظام أمني مُدار يعامل مضيق هرمز ومنظومات الطاقة المرتبطة به بوصفها بنية تحتية ذات منفعة عالمية عامة، لا مجرد خط مواجهة داخل صراع إقليمي على موازين القوى.