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يوم الأرض بين الطقوس ومعنى الذاكرة..

يوم الأرض بين الطقوس ومعنى الذاكرة..

توفيق عبد الفتاح

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 15:37


تستعد الجماهير العربية في الداخل لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض في ظروف سياسية ومجتمعية بالغة التعقيد، وفي ظل اختلاط المعنى بين مفهومي الذكرى والذاكرة الذي ينعكس على مستوى الأداء ونجاعة العمل ومستوى العلاقات بين مركبات الهيئات "القيادية"، لا سيما وأن اضرحة الشهداء وذكراهم ليست قطعة من الفولكلور الشعبي أو مشهدا من الأطلال ومسرحا للخطابة الممجوجة، بل هي قيمة عليا وروح نابضة كونهم أنبل بني البشر يجب أن تستلهم منها الأجيال القيمة والمعنى وحافزا للارتقاء بمستوى الوعي والعمل المنظم لا سيما في ظل الوضعية الخاصة وتزايد التحديات كما هو حال فلسطينيي الداخل.

لا شك أن تاريخ أي شعب بسيرورته ومحطاته الفاصلة عندما يتم توثيقه وإحيائه بأحداثه ومحطاته الكبرى إنما يأتي لتعزيز المعاني والوعي وتنجيع العمل لدى الأجيال، وليس لمجرد التقليد الروتيني الرتيب المدفوع بالنزعات الفردية والفؤوية أو الاستخدام للاستثمار الضيق. وفي هذه الحال، فإن ذلك لا يحمل الكثير من المعنى، بل يتحول إلى طقوس موسمية جامدة بلا روح وبلا معنى فعلي.

وإذا كانت الشعوب والأمم تحيي وتمجد رموزها ومآثرها، فإن إحياء الذكرى هي ليست لمجرد تمجيد الماضي والتغني ببطولات الأباء والأجداد صانعي هذا التاريخ بخيباته وأمجاده أمام هوان وخيبات الحاضر. وهناك فارق عميق بين إحياء الذكرى المجردة كطقس سنوي وبين مفهوم الذاكرة الزاخرة بالدلالات والمعاني.

كما أن الذاكرة الجماعية لأي شعب أو مجموعة بشرية هي ليست مجرد أطلال للندب، كما حال إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، ومحطات مثل يوم الأرض وهبة القدس والأقصى ومسيرة العودة وغيرها من محطات في تاريخ شعبنا على أهميتها، بل هي وقفات يجب أن تلخص الموقف والأداء، ومراجعة السلوك السياسي والمجتمعي والأدوات للاستخلاص الأنجع لتطوير الفعل، والارتقاء بأساليب العمل، وبالتالي فإن التعاطي مع مجمل الأحداث التي يجب أن تشكل الذاكرة الحية والفاعلة، ملهم للأجيال والحراكات السياسية ضمن نشاط سياسي أخلاقي إنساني منظم وفاعل مستند إلى فكر وإرادة إنسانية جماعية تذود عن مستقبل الإنسان والأجيال بالطرق الأكثر نجاعة وفعالية.

إلا أن للمراقب أن يلاحظ في المشهد العام أننا على مستوى المهارات والمواهب الفردية في مختلف المجالات السياسية الثقافية ومجالات العلوم الإنسانية لدينا بارعون ومتفوقون، ولا ينقصنا من هذه الملاكات والمهارات، لكن عندما نتحدث عن الأداء والعمل الجماعي فهو رديء ومخيب للآمال حيث تطغى الشخصانية والفئوية من مخاتير العمل السياسي والبلدي التي تكرس نهجا يستوجب مراجعة شاملة وعميقة، لأنه دون ذلك لن نرتقي بالثقافة السياسية والمجتمعية في سبيل إعادة صياغة المفاهيم وإحياء الذاكرة الفاعلة، وتعزيز المسؤولية والإرادة الجماعية الكفيلة بإعادة البوصلة لنصابها دون لبس ما بين الطقوس والمشروع الوطني واستحقاقاته.

مواد الملف
حقوق المواطن: ما الذي تغير في الذكرى 42 ليوم الأرض؟

حقوق المواطن: ما الذي تغير في الذكرى 42 ليوم الأرض؟

جديدة المكر: ندوة سياسية عشية ذكرى يوم الأرض

جديدة المكر: ندوة سياسية عشية ذكرى يوم الأرض

"المتابعة" تدعو للمشاركة في نشاطات يوم الأرض الخالد

التجمع: مسؤوليّتنا إعادة الروح النضالية ليوم الأرض

التجمع: مسؤوليّتنا إعادة الروح النضالية ليوم الأرض

كيف كسرت النساء حاجز الخوف في يوم الأرض؟

كيف كسرت النساء حاجز الخوف في يوم الأرض؟

وادي عارة: مسيرة الروحة يوم السبت المقبل

وادي عارة: مسيرة الروحة يوم السبت المقبل

التجمع ينظم نشاطات عشية الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد

التجمع ينظم نشاطات عشية الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد

يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني

يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني

بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

يوم الأرض: المطلوب مواجهة الاقتلاع والمصادرة

يوم الأرض: المطلوب مواجهة الاقتلاع والمصادرة

يوم الأرض: صراع مفتوح على الأرض والهوية

يوم الأرض: صراع مفتوح على الأرض والهوية

وثيقة كينيغ ويوم الأرض

وثيقة كينيغ ويوم الأرض

حرب إسرائيل ضد أهل النقب/ بلال ضاهر

حرب إسرائيل ضد أهل النقب/ بلال ضاهر

قصص سقوط شهداء يوم الأرض 1976

قصص سقوط شهداء يوم الأرض 1976

ماذا يعرف شبان وفتيات البطوف عن يوم الأرض؟

ماذا يعرف شبان وفتيات البطوف عن يوم الأرض؟

(وثيقة) بيان لجنة الدفاع عن الأراضي عشيّة يوم الأرض 1976

(وثيقة) بيان لجنة الدفاع عن الأراضي عشيّة يوم الأرض 1976

يوم الأرض والصراع على البيت والوطن/ سليمان أبو إرشيد

يوم الأرض والصراع على البيت والوطن/ سليمان أبو إرشيد

بقية شعب بلا أرض/ رامي منصور

بقية شعب بلا أرض/ رامي منصور

يوم الأرض في الصحافة الإسرائيلية

يوم الأرض في الصحافة الإسرائيلية

إعادة إنتاج معاني يوم الأرض

إعادة إنتاج معاني يوم الأرض

قصة استشهاد خضر خلايلة في سخنين

قصة استشهاد خضر خلايلة في سخنين

فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

يوم الأرض: سيرة الحدث

يوم الأرض: سيرة الحدث


#يوم الأرض
#هبة القدس والأقصى
#النكبة

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