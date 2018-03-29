تُشكّل أسئلة الفضاء/ الحيّز العام قضية سياسيّة ثقافيّة مركزيّة في حالة الفلسطينيين في الداخل، فالدولة التي يعيشون فيها قامت على مصادرة الحيّز العربي الفلسطيني من خلال مصادرة الأراضي العربيّة وقيام دولة إسرائيل التي تكن العداء لأي حيّز فلسطيني مستقل وبعيد عن عمليّة التحديث الإسرائيليّة التي تؤدي إلى شكل من أشكال الاغتراب بالنسبة للعرب الفلسطينيين لأنّها على حسابهم. لكن في العقدين الأخيرين؛ بدأت تتشكل حالة من الفضاء العام الفلسطيني المستقل والبعيدة عن تصوّرات وإملاءات المؤسسة الإسرائيليّة تجاه المواطنين العرب المحكومة بعقليّة استعماريّة.

هذه الحالة الجديدة التي تتشكل مرتبطة بعدّة عوامل وتحوّلات جرت داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل، أبرزها نشوء طبقة وسطى ومتعلمة واسعة وحراكًا سياسيًا جماهيريًا حمل خطابًا سقفه أعلى من خطاب المساواة في الحقوق الذي هيمن في السابق عند الأحزاب السياسيّة في الداخل وأعاد تعريف العلاقة مع المؤسسة الإسرائيليّة، بالإضافة إلى نشوء جيل جديد يبحث عن مدينته الفلسطينيّة المفقودة بعد النكبة محاولًا إعادة تشكيلها عبر نشاطات ومبادرات ثقافيّة باتت تُشكّل هذا الفضاء العام الجديد، كل هذا يُرافقه فشل مشروع الأسرلة في أن يكون مُهيمنًا عند العرب في الداخل على الرغم من أنه ما زال تحديًا ماثلًا.

مهرجان شبابي فلسطيني

تحوّلت مدينة حيفا الأسبوع الماضي إلى مهرجان شبابي فلسطيني على مدار أسبوع كامل. هذا ما يتراءى لمن شارك في مهرجان حيفا المستقل للأفلام، وهو مهرجان يُنظّم للسنة الثالثة على التوالي بمبادرة مجموعة من العاملين في الحقل الثقافي، مُحققًا هذا العام نجاحًا كبيرًا على أكثر من صعيد: التنظيم والمهنيّة، المشاركة الجماهيريّة الواسعة، التنوّع في الأفلام والنشاطات المرافقة لعروض الأفلام كالندوات والورشات والحفلات الموسيقيّة.

استطاع المهرجان أن يُقدّم للجمهور مجموعة من الأفلام السينمائيّة والوثائقيّة المتنوّعة (39 فيلمًا) ما بين قصير وطويل بموضوعات سياسيّة وثقافيّة مختلفة من فلسطين والعالم والوطني العربي، ولعل ما يميّز أفلام المهرجان هو هذا الانفتاح على أعمال فنيّة عربيّة وفي نفس الوقت سعي مخرجين من العالم العربي لعرض أعمالهم في حيفا... أليس هذا هو شكل المدينة الفلسطينيّة قبل النكبة حيث كانت المدينة الفلسطينيّة وجهة أساسيّة للفنانين والمثقفين العرب... هذا ما يجري اليوم وخارج أي علاقة تطبيعيّة مع الاحتلال التي غالبًا ما كانت عائقًا لهذا التواصل بعد النكبة وسببًا في انقطاع العالم العربي عنّا والتباس العلاقة. بالإضافة إلى ذلك؛ كان المهرجان فرصة لعرض أعمال فلسطينيّة جديدة جزء منها لمخرجين شباب جدد قدّموا من خلالها موضوعات اجتماعيّة راهنة وبعيدة عن مركزيّة القضيّة السياسيّة التي غالبًا ما تهيمن على موضوعات الأفلام الفلسطينيّة لكن دون التنكّر لها بل تناولها من زوايا جديدة وبمستوى فني جميل وجذّاب.

شكّلت أيّام المهرجان ممارسة فعليّة لإنتاج حيّز عام مستقلّ ثقافيًا؛ كان كل يوم يبدأ من ساعات الظهيرة حتى المساء بعرض أفلام وتنظيم الندوات والورشات في عدد من المسارح والمقاهي والجمعيّات في مدينة حيفا، مما خلق مساحة من التفاعل والحوار والنقاش والالتقاء وكتابة المقالات النقديّة حول الأفلام (إقرأ أيضًا: ملف خاص في فُسْحَة ثقافيّة فلسطينيّة حول المهرجان)، فنجاح المهرجان ارتبط بالتعاون وبناء شراكات مع هذه الفضاءات العربيّة الفلسطينيّة الموجودة في حيفا من ضمنها مواقع إعلاميّة عربيّة ومؤسسات ومحال تجاريّة التي تُشكّل هذ الحيّز؛ فالمقهى على سبيل المثال وإن كان بملكية خاصّة ليس حيزًا خاصًا بل هو حيّز عام يلعب دورًا في تشكيل الوعي في سياقاته المحليّة. كما كان لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي جزء أساسي في خلق هذا الفضاء بمعايير ومضامين يضعها القيّمون على المهرجان، ومن الجدير ذكره هنا أيضًا أنه وخلال أيّام المهرجان شهدنا عودة وحضور للمنشور الورقي المطبوع الذي تراجع حضوره في السنوات الأخيرة كذلك الأمر بالنسبة للملصقات على الجدران التي امتلأت بها شوارع المدينة.

أسئلة الفضاء العام

لعل ما يجري في مدينة حيفا، والذي شهدناه من خلال مهرجان حيفا للأفلام المستقل، هو تكثيف لحالة بدأت منذ عقدين وباتت اليوم تتوسع وتتطوّر بشكل أكبر وهي بكل تأكيد متأثرة بروح الثورات العربيّة عام 2011 التي خلقت أفكارًا جديدة للفضاء العام بين الشباب. لا يمكن قراءة هذا الفضاء العام المتشكّل بعيدًا عن بحث الفلسطيني في الداخل عن مدينته المفقودة في النكبة، والقصد بذلك ليس بكاءً على الأطلال بل خلق تلك المدينة بهويّة فلسطينيّة ومعاصرة. كما لا يمكن قراءة الحالة دون الالتفات إلى أن هذا البحث عن المدينة المفقودة جزء منه هروب من الفضاء العام في القرية العربيّة المحكوم بعادات وتقاليد معيّنة وبعلاقات قوّة تُهيمن عليها العائلية من خلال انتخابات السلطات المحليّة ومحاولة بعض القوى المحافظة إلى فرض شكل معين من أشكال التدين على الفضاء العام (هل تذكرون عدد المناسبات الثقافيّة التي مُنعت أو هوجمت في السنوات الأخيرة بحجّة خدش الحياء العام؟)، بالإضافة إلى انتشار العنف والجريمة من خلال انتشار السلاح بشكل كثيف الذي تتغاضى عنه الشرطة الإسرائيليّة.

هذا لا يعني أن القرى والبلدات العربيّة خالية من أي مبادرات تخلق حيزًا عامًا ثقافيًا مستقلًا، فلا يمكن تجاهل نشاطات العديد من الحركات والاحزاب والجمعيّات والناشطين بهذا الخصوص، هناك عدد من المبادرات الهامّة في عدّة بلدان؛ لكن يبقى سؤال مدى الاستدامة والتأثير وهامش الحريّة في العمل وعلاقات القوّة التي تحكم هذه الأنشطة. وفي نفس الوقت؛ يُطرح سؤال الاستدامة على ما يجري من حراك في مدينة حيفا وهل هذا الاحتفاء بالمساحات الثقافيّة هو فقاعة هروب مرحليّة أم أنه أم أنه حراك يمكن له أن يؤسس لحالة أكبر حيث يمكنها أن تمتد إلى خارج حيفا في شكلها ومضمونها لتكون حركة نحو استقلال ذاتي ثقافي بكل ما تحمله من دلالات واحتمالات لأن يكون للفلسطينيين في الداخل مشروع حقيقي في هذا الشأن ليطال التعليم والإعلام والمؤسسات.

واجب ما بعد العرس/ المهرجان

في العرض الافتتاحي للمهرجان، عُرض فيلم "واجب" للمخرجة الفلسطينيّة ماري آن جاسر وبطولة محمد وصالح بكري، الذي يعكس صراعات اجتماعيّة تدور داخل عائلة عربيّة في مدينة الناصرة من خلال توزيع مكاتيب عرس ابنتهم على المدعوين للعرس من قبل الأب والابن، ويُظهر الفيلم في أكثر من مشهد التناقضات ما بين الأب والابن في آرائهم ونظرتهم للمجتمع والسياسة وعوالمهم المختلفة. فالابن الذي ترك البلاد "هربًا" من واقعها السياسي والاجتماعي حيث يعيش في أوروبا يعود لأداء الواجب في المساعدة بالتحضير للعرس ليصطدم بهذا الواقع مجددًا وبالفضاء العام داخل مدينة الناصرة الذي لا يتلاءم مع معتقداته مع كل الأسئلة حول مستقبله، كل ذلك يحصل بقالب كوميدي يختصر تكثيفًا من التحولات الاجتماعيّة للفلسطينيين في الداخل حصلت خلال السنوات الماضية، كما يطرح العمل أسئلة وقضايا راهنة مما يجعله قريبًا من الجمهور المحلي بشكل خاص. في نهاية الفيلم، يجلس الأب والابن في المنزل بعد يومٍ طولٍ من توزيع المكاتيب والخلافات فيما بينهم ومع العالم الخارجي كادت أن تعطّل تنظيم العرس؛ لكنّهم تغلّبوا عليها. يجلسان في لحظة تصالح على شرفة المنزل المطلّة على الناصرة في مشهد ختامي يُبقي العديد من الأسئلة المفتوحة حول مستقبل الشخصيّات ما بعد العرس.

وهكذا.. ينتهي مهرجان حيفا المستقل للأفلام الثالث بنجاح ملفت ويُبقي معنا العديد من الأسئلة المفتوحة حول شكل الفضاء العام الذي نريده مستقبلًا، لعلّها المقولة السياسيّة الأهم التي يطرحها المهرجان التي تستحق منّا التكفير فيها بشكل جدي والتغلّب على كل التناقضات التي نعيشها في ظروفنا السياسيّة والاجتماعيّة الراهنة.