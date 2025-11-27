بعد إشادته بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحظر هذا الأخير تنظيم الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة بوصفه تنظيمًا "إرهابيًا"، ألمح نتنياهو مساء الأحد الماضي إلى ضرورة استكمال ما كان قد بدأه في ظلّ حكومته عام 2015، حين أُخرجت الحركة الإسلاميّة الشماليّة عن القانون وتمّ حظرها في حينه. وذلك في إشارة منه إلى الحركة الإسلاميّة الجنوبيّة وقائمتها البرلمانيّة "العربيّة الموحّدة" برئاسة منصور عباس هذه المرة، بوصف الجنوبيّة الشقّ المكمّل للشماليّة من إخوانِ مسلِمي الداخل، "شقّ مُكمّل يستوجب استكمال حظره" باختصار.

لماذا يلوّح بحظر الإسلاميّة الجنوبيّة، والحركة بقيادة منصور عباس تعمل على أسرلة العمل السياسي في المجتمع العربي منذ سنوات؟ كان هذا سؤال كلّ من فوجئ بتصريح نتنياهو وتلميحه لحظر الحركة! "لسنا إخوان مسلمين، نحن حركة إسلاميّة محلّية، اجتماعيّة، ملتزمة بالقانون ومتكاملة مع دولة إسرائيل... ولو كنّا إخوان مسلمين، ما كنا لنجلس في الكنيست"، كان هذا ممّا صرّحه النائب منصور عباس أوّل أمس ردًا على نتنياهو.

حسنًا، نتنياهو يعرف جيّدًا فكّ الحركة الإسلاميّة الجنوبيّة ارتباطها بكلّ ما يمتّ للإخوان المسلمين بصلة، ليس على المستوى الإقليمي والعالمي فحسب، بل على مستوى الداخل نفسه منذ انقسام الحركة الإسلاميّة في تسعينيات القرن الماضي إلى شقّين: شمالي وجنوبي. إنما يهدّد نتنياهو الجنوبيّة بحظرها لدورها في محاولة دخول "لعبة التغيير" من داخل الخريطة السياسيّة الإسرائيليّة. وبالتالي، ليس التلميح بالحظر إلّا سعيًا من نتنياهو لإحباط قيام أي حكومة بديلة مضادّة لحكومته قد تفرزها الانتخابات القادمة، والتي قد تتطلب ائتلافًا مع القائمة الموحّدة (الإسلاميّة الجنوبيّة) أو دعمها.

وبذلك، فإنّ الإسلاميّة الجنوبيّة بقائمتها الموحّدة مهدّدة بالحظر لنهجها أوّلًا: "اللعب على أرضيّة صنع حكومات إسرائيل"، وهذا ما يختلف عن منطق حظر الحركة الإسلاميّة الشماليّة قبل عشر سنوات لنهج الأخيرة في المداومة على العمل من خارج اللعبة السياسيّة البرلمانيّة؛ بينما الجنوبيّة مهدّدة لأنّها ذهبت فيها إلى أبعد ممّا يجب بنظر نتنياهو ويمينِ يمينِ إسرائيل. أي إنّ ما تراه الأحزاب والقوى العربيّة الوطنيّة في نهج منصور عباس تجاوزًا للخطوط الحمراء وطنيًا، يراه نتنياهو ومن على يمينه تماديًا على الخطوط الحمراء إسرائيليًا. طبعًا، هذا لا يجعل من منصور عباس في نهجه بطلًا، إنما مُـمأسِسًا للعبث السياسي في الداخل؛ فأن تُهدَّد بالحظر لأنك قررت التأسرل أكثر ممّا ينبغي، يعني أنك مُهرّج، ببساطة.

نقف إلى جانب الحركة الإسلاميّة الجنوبيّة وليس مقابلها ضدّ التهديد ولو تلميحًا بحظرها، هذا صحيح وواجب وطني علينا، ولكن بشروطنا وليس بشروط منصور عباس ونهجه. لأنّ الذي يعنينا من خطر التلميح بحظر الجنوبيّة ليس حقيقة موقف نتنياهو من منصور عباس، بل حقيقة أخرى تعنينا خلاصتها في نظرة المؤسّسة الإسرائيليّة واستعدادها الدائم لحظرنا أو حظر أيٍّ منّا سياسيًا لمجرّد أننا عرب، بصرف النظر عن الوجه الفكري والاتجاه السياسي.

وهنا، يصبح ما تذرّع به نتنياهو في تلميحه لحظر الجنوبيّة - لأنّها إخوان مسلمون - أهمّ وأخطر علينا من حقيقة تهديده بحظرها لأنها قد تعمل على الإطاحة به مع صهاينة آخرين. فقد يهدّد نتنياهو بحظر الجنوبيّة، وقد تعمل إسرائيل على حظر آخرين منّا. ما يعني أنّ التلويح بالعودة إلى الحظر السياسي ليس تلميحًا ضدّ الحركة الجنوبيّة بقدر ما هو شعار لمرحلةٍ ضدّنا جميعًا.

نتنياهو الذي يرى نفسه قطًّا بسبع أرواح سياسيًا، يلوّح لنا بقطّ من سبع أذيال (بالكرباج) أمنيًا، أي بإبادة السياسي داخل مجتمع الداخل كامتداد لحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني كلّه. من هنا، كان من الأجدى بمنصور عباس والموحّدة قراءة وتقييم نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة التي أسفرت عن الحكومة الحاليّة، فمما ثبت - للتذكير فقط - في نتائجها أنّ نسبة تصويت اليهود فيها، غير المسبوقة منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، مردّها إلى أنّ حكومة بينيت – لابيد كانت تقوم على ائتلاف يضمّ حزبًا عربيًا إسلاميًا، ومحليًا لا يمتّ بصلة للإخوان المسلمين، هو القائمة الموحّدة (الإسلاميّة الجنوبيّة). وهذا ما أسفر عن حكومة بائتلاف يقوم على يمين اليمين.

كانت انتخابات الكنيست الأخيرة بنتائجها رسالة أولى للقائمة الموحّدة لم تلتقطها، ورسالة نتنياهو عن التلميح بالحظر هي الثانية. لا مفرّ للقائمة الموحدة من التقاطها، إلّا إذا ظنّ منصور أنّها دليل على "صوابيّة" نهجه ووجهته. بينما الصواب في تصويب القائمة الموحّدة لوجهتها السياسيّة كحركة عربيّة – إسلاميّة أصيلة، يفرض بها — بعد هذه الرسائل — العودة للتمترس في صفّ العمل الحزبي – العربي الموحّد والمشترك، في مواجهة مرحلة شعار "حظر السياسي" في الداخل.