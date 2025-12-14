في كل موسم انتخابي، يعود النقاش حول شكل التمثيل السياسي للعرب في إسرائيل إلى الواجهة: قائمة واحدة أم أكثر؟ وحدة أم تعددية؟ وغالبًا ما يُطرح هذا النقاش بصيغة أخلاقية تبسيطية، تُقسِّم الفاعلين السياسيين إلى دعاة وحدة في مقابل متسبّبي انقسام. غير أن هذه الثنائية، رغم شيوعها، تُغفل السؤال الأهم: هل كل توافق هو بالضرورة وحدة؟ وهل كل اختلاف يقود حتمًا إلى الانقسام؟

في المرحلة الراهنة، يبرز تقاطع واضح في المصالح بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة الإسلامية الجنوبية (الموحدة)، على الرغم من التباينات السياسية بينهما. هذا التقاطع لا يستند إلى مشروع سياسي مشترك، بل إلى إدارة مشتركة لسقف الخيارات المطروحة أمام الجمهور، ولا سيّما في ما يتعلق بعدد القوائم وحدود "المسموح" انتخابيًا.

الدفع المتزامن نحو خيار "القائمتين" في حال فشل مساعي الوحدة يُقدَّم بوصفه تسوية واقعية تضمن التمثيل وتمنع تشتّت الأصوات.

لكن الإشكالية لا تكمن في الخيار نفسه، بل في الطريقة التي يُطرح بها: ليس كأحد البدائل الممكنة، بل كسقف نهائي يُفترض بالجميع القبول به. أي محاولة لفتح نقاش حول بدائل أخرى، بما في ذلك خيار ثلاث قوائم، تُواجَه فورًا بالتشكيك، وأحيانًا بالتخويف أو التخوين، وكأن مجرّد التفكير خارج هذا الإطار يشكّل تهديدًا للمصلحة العامة.

اللافت أن هذا الاعتراض والتقارب هو نتيجة مباشرة لكسر ثنائية باتت مألوفة في إدارة المشهد السياسي العربي.

هذه الثنائية، التي تُقسّم الشارع إلى معسكرين كبيرين، تضمن لكل طرف قاعدة واضحة ومجال حركة محسوبًا، لكنها، في الوقت نفسه، تسعى إلى إضعاف أي مشروع سياسي مستقل يحاول إعادة تعريف العمل البرلماني خارج منطق الاستقطاب، ويطرح نهجًا مغايرًا لمفهوم "التأثير" بأشكاله المختلفة.

وفي هذا السياق، تُستخدم دعاية "حرق الأصوات" ضد التجمع، الذي فاجأ الجميع في الانتخابات الأخيرة وحصل على 28% من الأصوات، ليس فقط كتحذير مهني، بل كأداة للانضباط السياسي وردع تيار كامل.

فبدلًا من أن تكون جزءًا من نقاش عقلاني مفتوح، تتحول إلى وسيلة ضغط تُحمِّل طرفًا بعينه مسؤولية أي إخفاق محتمل مسبقًا. وبهذا تُفرَّغ العملية الديمقراطية من مضمونها التعددي، ويُعاد تعريفها كاختيار بين بديلين لا ثالث لهما.

بالنسبة للجبهة، يبدو أن الحفاظ على موقع القيادة داخل أي إطار مشترك يشكّل أولوية مركزية.

فالتعدد الحقيقي داخل القائمة الواحدة قد يفتح الباب أمام توازنات جديدة تُضعف القدرة على التحكم في القرار السياسي وآليات التفاوض. ومن هنا، يصبح ضبط الشراكة، أو تقليص هامشها، خيارًا مفضّلًا على شراكة ندّية كاملة، حتى وإن جرى ذلك تحت عناوين توافقية عامة.

أما "الموحدة"، فتتعامل مع فكرة "القائمة الواحدة" من موقع مختلف، لا يقل إشكالية.

فالوحدة المقبولة لديها هي تلك التي تُبنى في مواجهتها، لا معها، وتُعرّف نفسها سياسيًا كبديل عنها. بهذا المعنى، لا تُرفض الوحدة من حيث المبدأ، بل تُشترط بأن تكون أداة اصطفاف سياسي واضح، لا مساحة جامعة لتعدد البرامج والرؤى.

والمحصلة أن هذا التقاطع في المصالح، وإن لم يكن معلنًا أو لنقل: هذا التطابق العملي في تصريحات منصور عباس، زعيم الموحدة، وأمجد شبيطة، سكرتير الجبهة، ضد رئيس التجمع سامي أبو شحادة، يساهم في تضييق أفق النقاش العام، ويحوّل سؤال التمثيل إلى مسألة تقنية معزولة عن مضمون المشروع السياسي نفسه.

يغيب النقاش حول الأهداف، والبرامج، وأدوات العمل البرلماني، ومراجعة تجارب العقد الأخير، لصالح انشغال مفرط بشكل القوائم وعددها، وكأن المشكلة تكمن في الهندسة الانتخابية لا في جوهر السياسة.

ما يجري اليوم هو، في جوهره، مرحلة "ما قبل الانقسام"؛ لحظة يُدار فيها الخلاف بدل تفكيكه، ويُضبط فيها التعدّد بدل تنظيمه.

الخطر الحقيقي لا يكمن في تعدّد القوائم، بل في تحويل هذا التعدّد إلى "تابو" سياسي، وفي إعادة إنتاج الهيمنة من خلال انقسام وثنائيات مفروضة، تُقدَّم بوصفها الشكل الوحيد لـ"المسؤولية الوطنية - الانتخابية".

هذا الانقسام يُراد له أن يفرز المعركة الانتخابية على أساس ثنائيات تبسيطية: علمانيين مقابل متديّنين، متطرّفين مقابل معتدلين، "بيض وسود"، جنوب مقابل شمال، تمهيدًا لإعادة إنتاج الهيمنة الحزبية التي تلقّت صفعة، وكشفت عن تيارات حقيقية كانت مهمَّشة.

وذلك في وقت تتطلب فيه المرحلة وحدةً حقيقية، لا إعادة تدوير الانقسام.