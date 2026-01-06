ليس صعبًا ملاحظة انفجار مشاعر الصدمة والغضب لدى شعوب العالم وأحراره، عقب العملية المافيوية التي نفذتها الإمبراطورية الأميركية ضد بلد مستقل عانى عقودًا طويلة من الحصار والسيطرة والابتزاز. غير أن مصدر الصدمة الأعمق لا يكمن فقط في طبيعة العملية العدوانية ودناءتها ووقاحتها العارية، بل في ذلك الشعور الكاسح بالعجز أمام قوة إمبريالية منفلتة، تدميرية، لا ترى في نفسها قيدًا، ولا تعترف بقانون دولي، ولا برأي عام عالمي أو داخلي، ولا حتى بدستورها الداخلي.

إننا نعيش لحظة تاريخية يتجول فيها الخيال مثقلًا بالرعب، وتتدفق فيها الأسئلة والتأملات الوجودية بلا إجابات جاهزة: كيف ينتقل نظام الإمبريالية من مجزرة إلى أخرى، ومن إبادة إلى إبادة، دون أن يهتزّ كيانه، وبدون كوابح؟ كيف تتحول غزة، بجراحها المفتوحة، وتحت الجوع والبرد والمحو المنهجي، إلى مجرد تفصيل ثانوي في دفاتر حسابات السيطرة على الموارد وإعادة تشكيل العالم بالقوة؟ وكيف يمكن للإنسان، كفرد وجماعة، أن يحمي إنسانيته من هذا التطبيع الشامل للتوحش، ومن تحويل سفك الدماء إلى إجراء إداري، ومحو الشعوب إلى "سياسة أمنية"؟

تخبرنا التجارب الفكرية والأدبية والتاريخية أن هذه الأسئلة ليست جديدة. لقد رافقت كل الحروب الاستعمارية الكبرى، وكل لحظات الانكسار الطبقي والاجتماعي. لكنها لم تكن يومًا مجرد بكاء أخلاقي أو رثاء إنساني، بل كانت في لحظاتها الأكثر تقدمًا صيحات تمرد، ودعوات واعية لكسر الحلقة الجهنمية التي يعيد فيها النظام الرأسمالي الكولونيالي إنتاج نفسه بالعنف، ونهب البشر والطبيعة معًا، بل تجاوز ذلك إلى تنظيم الناس وخوضهم معارك باسلة لاستعادة كرامتهم.

اليوم، ونحن في زمن يُفترض أنه زمن "التقدم" و"القانون الدولي" و"حقوق الإنسان"، نشهد واحدة من أكثر المراحل انحطاطًا ووحشية في التاريخ الحديث. فالتناقض صار صارخًا بين ما راكمته البشرية من منظومات قانونية ومؤسسات رقابة ومحاسبة، وبين هذا الانفلات الإمبريالي الفج، حيث تُعلن الأهداف الاستعمارية بلا مواربة، ويُمارس القتل الجماعي كسياسة رسمية، لا كاستثناء.

ومع ذلك، فإن مقاومة المنظومة الرأسمالية الكولونيالية ليست قدرًا مؤجلًا ولا حلمًا طوباويًا. لقد قاومت الشعوب، في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، هذا النظام، وقدمت تضحيات هائلة، وابتكرت أشكالًا تنظيمية وفكرية متقدمة: من حركات التحرر الوطني، إلى الأحزاب الثورية، إلى التحالفات الواسعة بين قوى اجتماعية متناقضة توحدها معركة التحرر. انتصرت تجارب، وسقطت أخرى، لا بسبب نقص البطولة، بل غالبًا بفعل تلاقي عاملين قاتلين: عنف الإمبريالية المنظم من جهة، وأزمات الداخل من جهة أخرى — من سوء إدارة، وبيروقراطية خانقة، وغياب ديمقراطية داخلية، وعجز عن إنتاج تصور حديث تحرري للدولة والمجتمع.

إن الهزائم المتراكمة لم تُنتج فقط قمعًا خارجيًا، بل أنتجت أيضًا هزيمة داخلية في الوعي: فكرًا انهزاميًا تسلل إلى شرائح شعبية، لكنه أصاب أيضًا نخبًا مثقفة، راحت تبرر العجز باسم "الواقعية"، وتسوغ الاستسلام باسم "توازن القوى". ومع ذلك، فإن كل هزيمة كبرى حملت في طياتها أيضًا بذور مراجعة عميقة، ومحاولات لإعادة بناء المشروع التحرري على أسس أكثر صلابة. وهذا ينطبق على فلسطين كما ينطبق على غيرها، بما فيه العالم العربي.

في فنزويلا، كما في تجارب أخرى، لم تنكشف بعد كل ملابسات العملية العدوانية الأخيرة: هل كانت فقط نتاج عدوان خارجي، أم تخللها اختراق أو تواطؤ داخلي أيضًا؟ لكن التجربة، بغض النظر عن التفاصيل، تضعنا مجددًا أمام معادلة لا يمكن الهروب منها: لا صمود حقيقي في وجه الإمبريالية من دون جبهة داخلية ديمقراطية، واعية، شفافة، وقادرة على تعبئة شعبها لا إخضاعه. إن استعادة التوازن داخل أي حركة شعبية مرهونة بقدرتها على كشف الحقيقة، ومحاسبة المقصرين، وتجديد مشروعها السياسي والاجتماعي.

وهنا تبرز مهمة ملحة أمام القوى الثورية واليسارية، في أميركا اللاتينية كما في العالم العربي وفلسطين: مراجعة جذرية للسياسات الداخلية، وبناء حركات تقدمية ديمقراطية، تتجاوز الانقسامات العقائدية الضيقة، وتكسر احتكار "الدولة" و"الحزب" و"الزعيم" للقرار، وتعيد الاعتبار للجماهير بوصفها فاعلًا تاريخيًا لا مجرد خزان تعبئة موسمية.

أما على المستوى الكوني، وفي ظل عجز أو تواطؤ القوى الكبرى الأخرى، فإن ساحة المواجهة الحاسمة تمتد إلى داخل الإمبراطورية نفسها. فالتاريخ يعلمنا أن الإمبراطوريات لا تُهزم فقط على الأطراف، بل تتآكل من الداخل، حين تنجح القوى التقدمية في كسر الإجماع الزائف، وفضح كلفة الإمبريالية على شعوب المركز نفسها. إن تعاظم العدوانية الأميركية، والتحالف الأميركي – الصهيوني الإبادي، لا يهددان فلسطين وحدها، بل يفتحان طريقًا نحو تدمير مستقبل المجتمع الأميركي ذاته، عبر عسكرة السياسة، وتجويف الديمقراطية، وتعميق العنصرية والاستبداد.

وهذا ما بدأت تدركه بالفعل قوى حية ومتنامية داخل الشارع الأميركي، تضم طيفًا واسعًا من الإثنيات والديانات والحركات الاجتماعية، وتربط بين النضال ضد العنصرية الداخلية، وضد الرأسمالية المتوحشة، وضد الصهيونية كأحد أكثر أشكال الاستعمار الاستيطاني عنفًا ووقاحة في عصرنا.

إن التحدي المطروح اليوم أمام القوى الثورية ليس فقط في إدانة الإمبراطورية، بل في بناء بديل تاريخي: بديل ديمقراطي، تحرري، أممي، لا يساوم على الحرية، ولا يفصل بين مقاومة الإمبريالية، ومقاومة الصهيونية، ومقاومة الاستبداد والسلطوية في الداخل. دون ذلك، سنبقى ندور في حلقة الصدمة… بدل أن نكسرها.