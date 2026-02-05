ما يجري في فلسطين اليوم ليس حربًا عابرة تُضاف إلى سجل الحروب الطويل، ولا جولة عنف يمكن احتواؤها بوقف إطلاق نار أو تسوية مؤقتة. إنها لحظة حاسمة تكشف حقيقة الصراع: حرب على الوجود الفلسطيني بكل أشكاله، في غزة، والضفة الغربية، والقدس، وداخل الخط الأخضر. الحرب التي أعقبت عملية «طوفان الأقصى» لم تُشنّ للرد على فعل مقاوم بعينه، بل للقضاء على الفلسطيني تاريخيًا. رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يخفِ الأمر حين وصفها بأنها «حرب الاستقلال الثانية». المقصود واضح: تثبيت نتائج النكبة والنكسة عبر محو الفلسطينيين أنفسهم، سياسيًا وديمغرافيًا وثقافيًا.

حرب لإلغاء الوجود الفلسطيني

في هذه الحرب، التهجير أصبح هدفًا معلنًا والتدمير سياسة مركزية. إنها حرب إلغاء تُدار بمنطق الإبادة، وتُنفّذ بأدوات عسكرية واقتصادية وإعلامية، تحت غطاء سياسي وأخلاقي غربي مكشوف، يتعامل مع حياة الفلسطيني على أنها ليست سوى تفصيل ثانوي أمام «أمن المشروع الاستعماري». هذا المنطق لا يقتصر على غزة، بل يمتد إلى الضفة الغربية، ويتجسد داخل الخط الأخضر، حيث يواجه فلسطينيو 1948 سياسات قمعية وعنصرية متصاعدة، تستهدف تقييد الفعل السياسي، وتجريم التضامن مع غزة، وإعادة تعريف المواطنة على أساس الولاء للدولة الاستيطانية لا على أساس الحقوق المتساوية.

غزة، في هذا السياق، ليست مجرد ساحة مواجهة، إنها مختبر إبادة مفتوح، فما يُجرَّب هناك اليوم هو نموذج للتعامل مع الفلسطيني: قتل بلا مساءلة، وتدمير بلا محاسبة، وتجويع يُقدَّم باعتباره ضرورة أمنية. وما لا يُواجَه في غزة اليوم سيُعمَّم غدًا على بقية الجغرافيا الفلسطينية، بما فيها فلسطينيو الداخل، الذين يُعاد تذكيرهم، في لحظات الأزمات الكبرى، بهشاشة مكانتهم في دولة تُعرّف نفسها على أساس إثني إقصائي.

جوهر الصراع، إذًا، ليس نزاع حدود ولا خلاف تسويات، فإسرائيل، بوصفها دولة استيطانية إحلالية، لا يمكنها التعايش مع شعب أصلي كامل الحقوق، سواء كان هذا الشعب تحت الاحتلال المباشر أو يحمل الجنسية الإسرائيلية شكلًا. هذه ليست مسألة نوايا، بل قانون تاريخي يحكم الاستعمار الاستيطاني. نحن أمام صراع وجود بين مشروعين متناقضين: مشروع يسعى إلى احتكار الأرض والسيادة والهوية، ومشروع تحرر وطني لشعب يرفض الإقصاء ويقاوم محاولات محو وجوده.

الشراكة الأميركية وحدود النظام الدولي

الولايات المتحدة ليست مجرد طرف؛ إنها سيدة الحرب على غزة، وقرارها حاسم: دعم عسكري ضخم، تعاون استخباراتي وأمني، حماية دبلوماسية تحمي إسرائيل من أي مساءلة دولية، وحق النقض المتكرر لإحباط أي إدانات، وتبرّر كل ما يُرتكب بحق الفلسطينيين بوصفه «حقًا مشروعًا في الدفاع عن النفس»، وتُحبط أي قرارات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.

هذا التحالف الاستراتيجي الأميركي–الإسرائيلي، القائم منذ عقود، يفضح حدود النظام الدولي. فالقوانين الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين، تتحطم أمام المصالح السياسية للقوى الكبرى. واستخدام واشنطن المتكرر لحق النقض يكشف كيف تتحول المؤسسات الدولية، المفترض بها حماية العدالة، إلى أدوات تصون مصالح حليف استراتيجي على حساب المدنيين. غزة، في هذا المعنى، ليست مجرد ساحة حرب، إنها فضيحة أمام الضمير العالمي، أطفالها ونساؤها يدفعون ثمن نظام يحوّل القوة إلى قانون، بينما العدالة مجرد شعار يتهاوى أمام النفوذ السياسي.

فبينما تتراكم تقارير الأمم المتحدة حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وتُفتح ملفات الإبادة أمام محكمة العدل الدولية، وتُلاحق قيادات الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، يستمر القتل بلا مساءلة. هذا التناقض لا يكشف فشل النظام الدولي بقدر ما يكشف طبيعته الانتقائية: نظام يعاقب الضعفاء، ويحمي حلفاءه، ويفرغ القانون الدولي من مضمونه كلما تعارض مع مصالح القوة.

الانقسام الفلسطيني: ثغرة وجودية

الخطر الأكبر لا يكمن في الحرب وحدها، بل فيما قد يليها: تطبيع الجريمة، وتحويل الاحتلال إلى واقع دائم، والفصل العنصري إلى نظام مقبول دوليًا، لا في الأراضي المحتلة عام 1967 فحسب، بل داخل الخط الأخضر أيضًا. فالمشروع الجاري تنفيذه في غزة ليس استثناءً فرضته الظروف، بل جزء من رؤية إسرائيلية–أميركية شاملة لمعالجة الوجود الفلسطيني في فلسطين التاريخية، رؤية تبلورت منذ «صفقة القرن» وتستمر بأشكال مختلفة، مستفيدة من عجز دولي وفشل عربي، ومن تردد أطراف لعبت دور الوسيط من دون استخدام أدوات الضغط المتاحة لديها.

يواجه الفلسطينيون هذه الحرب وهم في واحدة من أضعف لحظاتهم السياسية. فالانقسام البنيوي داخل الحركة الوطنية لم يعد خلافًا سياسيًا قابلًا للإدارة، بل تحوّل إلى ثغرة وجودية تعيق بلورة استراتيجية مواجهة شاملة، تستوعب الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم، بمن فيهم فلسطينيو 1948، الذين ظلّ حضورهم السياسي هامشيًا في المشروع الوطني الرسمي، رغم دورهم المركزي في معركة البقاء داخل دولة الاستعمار. وبينما تُباد غزة، وتُستنزف الضفة الغربية تدريجيًا، ويُضيَّق الخناق على الداخل الفلسطيني، لا يزال النظام السياسي القائم عاجزًا عن تمثيل لحظة بحجم الكارثة، أو الارتقاء إلى مستوى التحدي التاريخي.

لحظة القرار والانطلاقة الوطنية

رغم قتامة المشهد، لا تخلو اللحظة من فرص. فصمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والداخل، وتزايد الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، وتصاعد حركة التضامن العالمي، وتنامي الوعي الدولي بطبيعة المشروع الاستيطاني، كلها مؤشرات على إمكانية انطلاقة وطنية جديدة. وللمرة الأولى، تجد إسرائيل نفسها في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية، بينما يُلاحق قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

غير أن الفلسطينيين لا يملكون ترف الانتظار، هم اليوم أمام مفترق تاريخي حاسم: إما تحويل الألم والمعاناة إلى رافعة لانطلاقة وطنية جامعة في إطار مشروع وطني، قادرة على توحيد الصفوف، وحماية وجودهم والحفاظ على هويتهم وعلى مواجهة التحديات واستثمار التحولات الدولية، أو الانزلاق إلى مزيد من التفتت، بما يمنح المشروع الاستيطاني فرصة استكمال مسار الإقصاء.

هذه ليست لحظة انتظار، بل دعوة للتفكير الاستراتيجي والعمل المنظم، لإعادة صياغة المشروع الوطني بما يضمن البقاء والاستمرارية، ويجعل من فلسطين قضية عالمية للعدالة والتحرر، لا مجرد مأساة إنسانية عابرة. إنها لحظة القرار، لحظة الدفاع عن الوجود الفلسطيني الواحد، واستعادة المعنى السياسي للقضية، والانحياز إلى فلسطين بوصفها مشروع تحرر وطني شامل، لا مجرد مأساة إنسانية مجزأة.