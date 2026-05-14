يعكس تصريح منصور عباس، الذي دعا فيه إلى "الخدمة للجميع" ويقصد العرب (دون أن يحدد إذا كانت عسكرية أم مدنية)، والذي تزامن مع ذكرى النكبة وقيام دولة إسرائيل على أنقاض شعبنا، إصرارًا غير مسبوق على قضم الثوابت الوطنية التي رسختها جماهير شعبنا عبر مسيرتها الكفاحية الطويلة في سبيل البقاء والصمود على أرضها والتمسك بهويتها الوطنية وحقوقها الجماعية.

وإن كان قد جرى التوضيح لاحقًا أن الخدمة المقصودة هي الخدمة المدنية وليست العسكرية، فإن المنطلق واحد، وهو عدم التعامل مع العرب الفلسطينيين كاستثناء وزجهم في ما يسمى بالمجهود "القومي" الإسرائيلي الخادم للدولة، رغم كونها دولة يهودية عنصرية كولونيالية تقوم على الحرب والاحتلال والتوسع، وبهذا المعنى فإن الدعوة لمشاركة العرب في هذا المجهود تعني، بالمحصلة، المساهمة في دعم أهدافها العدوانية.

عباس، الذي يبحث عن شرعية سياسية مفقودة تجعله مؤهلًا للاندماج في اللعبة السياسية الإسرائيلية بالكامل، والتخلص من "لعنة العربي" التي ما زالت تطارده رغم كل التنازلات التي أفضت به إلى التعري من ثوبه الوطني والإسلامي، حيث تخلى عن البعد الوطني من برنامجه السياسي وبات جاهزًا لفك الارتباط مع الحركة الإسلامية، يمعن بهذا التصريح في الانزلاق نحو هاوية جديدة ربما تضعه خارج الصف الوطني وتعرض منجزات جماهير شعبنا للخطر.

أما الادعاء بأن "الخدمة" هي التي ستحل مشاكل "الوسط العربي"، فهو ادعاء مضلل، لأن التمييز العنصري ضد العرب الفلسطينيين هو تمييز بنيوي مرتبط بطبيعة الدولة ومقونن دستوريًا بعشرات القوانين العنصرية، آخرها "قانون القومية"، ولأن تجربة الطائفة الدرزية مع الخدمة العسكرية لم تحلحل أية مشاكل عانت وما زالت تعاني منها هذه الطائفة، ولم ترحمها من وطأة "قانون القومية" العنصري، ومن جهة ثانية فإن رفض الحريديين للخدمة العسكرية والمدنية لم يؤثر على شرعيتهم السياسية وعلى نفوذهم المتعاظم في مفاصل الحكم والدولة.

واللافت أن تصريح عباس سالف الذكر يأتي في ظرف يحتدم فيه النقاش إسرائيليًا حول موضوع تجنيد الحريديين، والضغط المتزايد باتجاه زجهم في بوتقة الخدمة العسكرية، لرفد آلة الحرب الإسرائيلية بالمزيد من القوى البشرية في ضوء الحرب متعددة الجبهات التي تخوضها إسرائيل ضد جيرانها الفلسطينيين والعرب والإقليميين، وهو، عوضًا عن دعم موقف الحريديين الرافض للخدمة التي قد تشكل مدخلًا لتجنيد العرب، يتطوع لتقديم العرب قربانًا للحصول على شرعية سياسية لقائمته الانتخابية للمشاركة في حكومة بينيت المنتظرة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قبلت في الآونة الأخيرة التماسًا يطالب بمساواة المجتمع العربي في التجنيد، حيث طلبت من الدولة تفسير أسباب عدم القيام بتجنيد الجمهور العربي للجيش الإسرائيلي، كما قرر قضاة العليا، بتركيبة ثلاثة قضاة، منح الدولة مهلة 60 يومًا لتبرير أسباب عدم تجنيد المواطنين العرب في إسرائيل.

الالتماس، الذي تم تقديمه من قبل دافيد أمسالم، وهو وزير في حكومة نتنياهو، جاء على خلفية تعقيدات قضية تجنيد الحريديين وصدور قرار من العليا يقضي بتجميد جزء من ميزانيات المدارس الدينية التابعة للحريديين، وفي سياق الادعاء بأن العليا تستهدف الحريديين فقط. ويشار إلى أن قانون التجنيد الإلزامي ينسحب على كل مواطني الدولة بغض النظر عن انتماءاتهم، إلا أنه لا يطبق على العرب الذين يحظون بإعفاء استنادًا إلى تعميم صادر عن قسم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، ينص على عدم تجنيد العرب كمجموع، باستثناء الأفراد الذين يرغبون بذلك.

من هنا، فإن دعوة منصور عباس للخدمة في هذه الظروف تحمل تداعيات خطيرة، بما تمنحه من شرعية للمؤسسة لتمرير مخططات تستهدف النيل من هويتنا وانتمائنا الوطني الفلسطيني، خاصة في ظل فترة التراجع السياسي وتصاعد المد الفاشي، وهي بالمقابل لن تمنح صاحبها أي امتياز أو شرعية إسرائيلية موهومة، فيكفي أن يقول سموتريتش إن التحالف مع عباس أخطر من السابع من أكتوبر حتى ترتعد فرائص بينيت ولبيد وآيزنكوت فزعًا.