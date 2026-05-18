إقامة القائمة المشتركة هذه المرة ضرورة أكثر من كل مرة؛ لأن عدم قيامها بقوائمها الأربع، فهذا معناه قرار بمنع قيامها، وهذا ما يجب منعه. وثمة سؤال مشروع مفاده: ماذا تعني قائمة مشتركة، كجسم انتخابي للعرب في الداخل، دون حد أدنى من التوافق على برنامج سياسي أقل ما فيه أنه يمثل هواجس العرب ومطامحهم؟... هذا صحيح، ولكن بات خطاب غياب برنامج سياسي تجمع عليه الأحزاب كما لو أنه تبرير مبطن لعدم رغبة البعض في قيامها. مع العلم أنه ليس من حزب إلا ويؤكد ضرورة تشكيلها في خطابه المعلن، على الأقل.

حسنًا، هناك تفاوت بين مركّبات المشتركة الأربعة إلى حد التناقض بين بعضها، سياسيًا نقصد، وأكثر من سياسي بات التناقض. ومع ذلك، وبما أننا جميعًا ذاهبون للانتخابات، فلنأخذها على محمل الجد، ونذهب معًا في قائمة انتخابية مشتركة تنجز تمثيلًا أكبر للعرب في الكنيست مما لو ذهبنا في قائمتين أو أكثر، حيث التمثيل أقل بالتأكيد.

هذه المرة الانتخابات الإسرائيلية مختلفة؛ لأنها استفتاء على حكومة الإبادة من ناحيتنا نحن العرب، على الأقل. وهذا ما يجب أن يكون لنا رأي فيه: منع عودة حكومة الإبادة المستمرة منذ ثلاث سنوات لاستئناف إبادتها، وهذا ليس لأن بديلها هو نقيضها، إنما لأنه علينا فعل شيء ما ضمن ما يمكن أن نسميه "مسؤولية التدخل دون الدخول في لعبة المعسكرات الإسرائيلية". وهذا ممكن برأينا عبر إمكانية رفع التمثيل العربي في الكنيست الذي تكفله المشتركة، فيما يكفل عدم قيامها خفض التمثيل العربي. وهذا ما لا يخدمنا كعرب حتمًا، ويخدم الأحزاب الصهيونية بمختلف معسكريها بالتأكيد.

إن القول بـ"إسقاط الحكومة الحالية" غير كافٍ في رفعه شعارًا لخوض الانتخابات القادمة؛ لأنه شعار يغبش ويشوش على مواقف مختلفة تتبناها الأحزاب العربية من الحالة السياسية الفاشية في إسرائيل. فهناك من يسعى منّا لإسقاط الحكومة الحالية من أجل تمكين بديلها، الذي لا نظنه بديلًا عنها أو نقيضًا لها، خصوصًا فيما يتصل بالقضايا السياسية الكبرى. وهناك منّا من يعني له "إسقاط الحكومة الحالية" منع عودتها، ضمن خيار مواجهة الفاشية السياسية الإسرائيلية في كل مساحة متاحة ممكنة، دون التورط في لعبة إتاحة المساحة لبديلها.

أن تتصرف وفق ما يتوقعه منك جمهورك، فهذه مسؤولية تاريخية يجب أن تكون الأحزاب بمستواها. كان على الأحزاب أساسًا ألا تجعل تشكيل المشتركة مطلبًا منها، إنما مسؤولية متوقعة منها، وهذا ما أخفقت فيه الأحزاب حتى الساعة. ولنعد إلى يوم الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير مطلع هذا العام، حين خرجت الجماهير العربية في صرخة غضب بمدينة سخنين احتجاجًا على الجريمة والعنف. يومها وقعت قادة الأحزاب تحت طائلة التوقيع على إقامة المشتركة، وكنا من بين من انتقدوا ذلك وقتها، لناحية أنه كان من الخطأ أن يجري تتويج خيار النزول إلى الشارع في ذلك اليوم في سخنين بسؤال التمثيل في الكنيست وتشكيل المشتركة، على أهمية هذه الأخيرة.

وها نحن اليوم، لا صرخة الناس على الجريمة استمرت فيما الجريمة مستمرة بأرواحنا يوميًا، ولا القائمة المشتركة تشكلت وقد تعهدت قيادات الأحزاب بتشكيلها يومها. والسؤال: لِمَ ألحّ ويلح جمهور مجتمعنا العربي على تشكيل القائمة المشتركة حتى في الوقت الذي كان يجترح فيه بديلًا عن الكنيست، نقصد مظاهرة سخنين؟ ببساطة، لأن الناس تريد من أحزابها وقياداتها أن تتصرف على أننا جماعة سياسية، وإن كنا بلا مشروع سياسي جامع. فالسنوات الثلاث الأخيرة بالذات، كشفت مجتمعنا العربي على شكل من إسرائيل بنسختها الحكومية الحالية، لم يسبق له، أي مجتمعنا، أن انكشف على مثله من قبل، لا في الخطاب ولا في الممارسات، لناحية وحشيتها في حرب إبادتها على الشعب الفلسطيني من جانب، وجرعة العنصرية - الفاشية المعلنة تجاه المواطنين العرب في الداخل، بما فيها تركها حبل الجريمة على غاربه في المجتمع العربي.

وعليه، فإن رغبة أبناء وبنات مجتمعنا العربي بضرورة إعادة تشكيل القائمة المشتركة ليست لأن المشتركة فيها حل سحري لمشاكلنا كعرب، ولا لأنها تمنحنا تأشيرة "التأثير" في اللعبة السياسية الإسرائيلية كما أُريد لها سابقًا. إنما لأن المشتركة في تشكيلها تعبير عن حد أدنى من شعورنا بـ"الأمان السياسي الجماعي". ما معناه، أنه وإن لم نتوحد في موقف أو برنامج سياسي موحد، فليوحدنا شعورنا المشترك بالخوف بخوض الانتخابات القادمة بقائمة موحدة انتخابيًا، على الأقل.

نقول ذلك، ويعتملنا الأسف، مما صرنا إليه من سقف سياسي نهبط به إنقاذًا للحد الأدنى الذي يمكن حَدّ الهبوط عنده. وإلا، كان يفترض بالقائمة المشتركة أن تكون مشروعًا سياسيًا جامعًا للعرب في الداخل، يتكثف فيها برنامج واعٍ لمصيرنا السياسي كعرب في هذه البلاد. وها نحن نلتمس قائمة مشتركة "تقنية"، أي وحدة بلا برنامج سياسي موحد. وقد باتت تتعثر بقدر ما يؤخر تشكيلها.