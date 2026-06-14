شهد الأسبوع الأخير تحولات أمنية وعسكرية بارزة مع إلقاء إيران صواريخ باتجاه قواعد عسكرية إسرائيلية في منطقة الشمال، ردًا على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية، متجاهلة التهديد الإيراني بالرد على أي قصف لبيروت أو الضاحية الجنوبية. وكانت هذه أول مرة تبادر فيها إيران بقصف إسرائيل منذ اندلاع المواجهة المباشرة بين الطرفين في نيسان/أبريل 2024. وبعد جولة قصيرة من الاستهدافات المتبادلة، تدخل الرئيس ترامب وفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار، مرة أخرى، بعكس رغبة إسرائيل ونتنياهو. وفرض الرئيس الأميركي رغبته علنًا على نتنياهو، ما أحرج وأزعج نتنياهو والتحالف الحكومي، وزاد من أزمته السياسية منذ أن قرر الرئيس الأميركي وقف إطلاق النار في الحرب على إيران دون تحقيق أي من أهداف الحرب الاستراتيجية.

بعد ذلك بعدة أيام جاء الإحراج الأكبر لنتنياهو من قبل الرئيس الأميركي (11 حزيران/يونيو)، عندما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى ورقة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب. وبحسب ما تسرّب حتى الآن من بنود هذا التفاهم، فإنه لا يتضمن، على ما يبدو، الشروط التي كانت إسرائيل تسعى إلى فرضها على إيران. ناهيك عن أن المؤشرات الأولية تفيد بأن نتنياهو لم يكن مطلعًا بصورة كاملة على التقدم الذي أحرزته المفاوضات، ولم يُبلَّغ مسبقًا بموعد إعلان ترامب. ويوم السبت 13 حزيران/يونيو 2026 أعلن ترامب أن الطرفين سيوقعان فعلًا على ورقة التفاهم.

فرض الرئيس ترامب على نتنياهو وقف الهجمات على إيران قوبل بانتقادات واسعة في الإعلام الإسرائيلي، ومن قبل أحزاب المعارضة. أما إعلان ترامب التوصل إلى ورقة تفاهمات مع إيران فكان بمثابة صفعة مدوية لنتنياهو ولمصالح إسرائيل، كما يرى العديد من المحللين وصناع القرار وأحزاب المعارضة. هذه التطورات عمّقت من أزمات نتنياهو السياسية، خاصة أمام قواعد اليمين ومؤيديه الذين طالما اعتبروا العلاقة الخاصة مع الإدارة الأميركية أحد أهم عناصر قوته السياسية، قبيل نحو أربعة أشهر من موعد الانتخابات القادمة. وقد تُرجم هذا في استطلاعات الرأي العام في الأسبوع الماضي، قبل إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، ومن المتوقع أن ينعكس التأثير السلبي لهذا الاتفاق على مكانة نتنياهو الانتخابية في استطلاعات الأسبوع الجاري.

فرض وقف الضربات على إيران ينعكس سلبًا على مكانة نتنياهو

حاول نتنياهو، منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترسيخ صورة إسرائيل كقوة مهيمنة في المنطقة، قادرة على توجيه الضربات العسكرية في أي مكان وزمان تختارهما، من دون قيود فعلية أو ردع مؤثر، ومن دون خشية من ردود فعل قد تفرض عليها أثمانًا استراتيجية أو سياسية باهظة.

وقد انعكست هذه الرواية الإسرائيلية، وما اعتُبر داخل إسرائيل سلسلة من الإنجازات العسكرية، بصورة إيجابية على المزاج العام في المجتمع الإسرائيلي، وأسهمت، إلى حد ما، في ترميم مكانة بنيامين نتنياهو السياسية والانتخابية.

غير أن تطورات الأسبوع الأخير أعادت طرح علامات استفهام حول هذا الطرح. ووفقًا للصحفية ليزا روزوفسكي في صحيفة "هآرتس" (10 حزيران/يونيو)، أثبتت الجولة الأخيرة مع إيران مرة أخرى أن مقاربة ونهج نتنياهو، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والقائم على فكرة "السلام من خلال القوة" أو "تحقيق العظمة عبر استخدام القوة العسكرية"، قد انهار.

ويوضح رونين بيرغمان (موقع "واينت"، 9 حزيران/يونيو 2026) أنه حتى مع بذل جهد كبير للعثور على إنجاز إسرائيلي في ختام جولة القتال القصيرة الأخيرة مع إيران، فإن ذلك يبدو أمرًا بالغ الصعوبة. فبحسب تقديره، لم تنجح إسرائيل في تجديد المعركة، ولم تتمكن من جرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دعمها، كما ساهمت في إعادة الربط بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية، وأتاحت لطهران أن تحدد إيقاع الأحداث، وقد تجد نفسها في نهاية المطاف أمام اتفاق أميركي – إيراني تعارضه بشدة. ووفقًا لبيرغمان، فإن الجولة التي بادر إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي كان من المفترض، على ما يبدو، أن تنتهي باستئناف المواجهة مع إيران، استمرت يومًا واحدًا فقط وانتهت من دون نتائج ملموسة، ويصفها بأنها هزيمة استراتيجية محرجة.

ويعتبر يانيف كوبوفيتش (صحيفة "هآرتس"، 10 حزيران/يونيو 2026) أن أحداث الأسبوع الأخير، وقبل إعلان الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، زادت من قلق المؤسسة الأمنية التي تحذر من أن استمرار السياسة الحالية قد يؤدي إلى تآكل قوة الردع التي عملت إسرائيل على بنائها طوال أكثر من عامين ونصف العام من الحرب، والأهم من ذلك، إلى تقليص حرية العمل العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

تغيير مزاج الشارع الإسرائيلي

ساهمت أحداث الأسبوع الأخير في إعادة تشكيل المزاج العام داخل المجتمع الإسرائيلي، بعدما أوضحت حدود قدرة إسرائيل على مواصلة استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهدافها السياسية والاستراتيجية من دون قيود أو أثمان متزايدة، والتأكيد على حجم الاعتماد الإسرائيلي على الولايات المتحدة. كما أضعفت الرواية التي سعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى ترسيخها بعد الحرب الأخيرة على إيران. فالتطورات الميدانية والسياسية أظهرت أن القدرات العسكرية الإيرانية لم تنهَر بالكامل كما جرى الادعاء، وأن طهران ما زالت تحتفظ بأدوات تأثير وقدرة على الردع والمبادرة. كذلك، لم ينجح التصعيد العسكري في إنهاء دور حزب الله أو منعه من مواصلة المواجهة مع إسرائيل. ومن ثم فإن صورة "الحسم العسكري" التي حاولت الحكومة الإسرائيلية تسويقها خلال الأشهر الماضية باتت تواجه تحديات متزايدة، الأمر الذي انعكس على النقاش الداخلي في إسرائيل.

انعكست هذه التحولات بصورة مباشرة على مواقف المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما على توجهات التصويت في الانتخابات المقبلة. فالتراجع في الشعور العام بشأن الوضع الأمني والاستراتيجي، إلى جانب تنامي الشكوك حول أداء الحكومة في إدارة الحرب وتداعياتها، بدأ يترك أثرًا واضحًا على المواقف السياسية داخل إسرائيل، ما انعكس بتراجع في مكانة بنيامين نتنياهو والتحالف الحكومي.

وقد تجلّى هذا التحول في نتائج استطلاعات الرأي العام التي نُشرت في نهاية الأسبوع الحالي، أي بعد أقل من أسبوع على تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، وبعد التدخل الأميركي الذي أفضى إلى فرض وقف إطلاق النار.

فعلى سبيل المثال، أظهر استطلاع القناة 12 الإسرائيلية (11 حزيران/يونيو) أن نحو نصف الإسرائيليين يعتقدون أن قدرة الردع الإسرائيلية تجاه إيران قد تراجعت بعد المواجهة الأخيرة. وأوضح الاستطلاع تراجع مستوى الثقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يتعلق بمراعاة المصالح الإسرائيلية، في ظل الانطباع الذي ترسخ لدى قسم من الإسرائيليين بأن الإدارة الأميركية أعطت الأولوية لمصالحها الإقليمية وللمسار التفاوضي مع إيران على حساب المطالب الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، سُئل المشاركون عما إذا كانت "حرية عمل إسرائيل في لبنان" قد تعززت أم تراجعت نتيجة الجولة الأخيرة مع إيران، فأجاب 49% بأن هذه الحرية قد تراجعت، مقابل 30% فقط رأوا أنها تعززت.

أما بالنسبة إلى نوايا التصويت في الانتخابات القادمة، فتُظهر نتائج الاستطلاع أن حزب الليكود ما زال يحتفظ بموقعه كأكبر حزب، إلا أن قوته الانتخابية شهدت تراجعًا. فلو جرت انتخابات الكنيست اليوم، لحصل الليكود على 22 مقعدًا فقط، وذلك بعد أن كان قد حصل على 24 مقعدًا في استطلاع الأسبوع السابق. كما تراجع تحالف "بياحد" بقيادة نفتالي بينيت ويائير لبيد إلى 20 مقعدًا، بخسارة مقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق. وفي المقابل، واصل حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت تعزيز موقعه، مرتفعًا إلى 20 مقعدًا، ليتساوى بذلك لأول مرة مع تحالف "بياحد".

توضح النتائج التأثير الفوري لتغير مزاج الشارع الإسرائيلي بعد أحداث الأسبوع الأخير، وتراجع حصة حزب الليكود ومكانة نتنياهو. كما يعكس هذا التحول تغيرًا مهمًا في موازين القوى داخل معسكر المعارضة، إذ لم يعد نفتالي بينيت المرشح الأبرز أو الأوحد لقيادة هذا المعسكر كما كان الحال خلال الأشهر الماضية. وعلى ما يبدو يتجه جزء من ناخبي المعارضة إلى تفضيل آيزنكوت، الذي يُنظر إليه بوصفه شخصية ذات خلفية أمنية وعسكرية قوية بحكم توليه سابقًا منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. مما يعني استمرار مركزية الأمن في اعتبارات الناخب الإسرائيلي، وأن هذا المحور سيلعب دورًا مركزيًا في الانتخابات القادمة.

وبذلك، يبدو أن تدهور الحالة الأمنية، وتزايد شعور قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي بوجود حدود للقوة العسكرية، إلى جانب تراجع الثقة بالرواية الرسمية التي قدمتها الحكومة بشأن نتائج الحرب وإنجازاتها، بدأت جميعها تنعكس سلبًا على مكانة بنيامين نتنياهو السياسية. كما أن التوتر الذي برز في العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب أضاف بُعدًا جديدًا إلى الأزمة السياسية التي يواجهها رئيس الحكومة.

ومن المتوقع أن يؤدي إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق مبادئ بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب إلى تعميق هذه الأزمة، خاصة إذا كان الاتفاق، كما رشح من معلومات لغاية الآن، لا يتوافق مع الأهداف التي سعت الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيقها من خلال المواجهة العسكرية.

وعليه، فإن ترامب، الذي قدّمه نتنياهو على الدوام بوصفه حليفًا استثنائيًا وورقة دعم سياسية مهمة، قد يتحول، بفعل مواقفه الأخيرة وتصرفاته، إلى عامل يفاقم الضغوط السياسية على رئيس الحكومة بدلًا من أن يخففها، بالإضافة إلى عدم تحقيق أهداف الحرب على إيران وحزب الله، مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.