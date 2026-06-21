اتهم العرب أنفسهم، بمشاركة آخرين، بأنهم كانوا السبب في عودة نتنياهو إلى تشكيل حكومة اليمين الفاشية، وذهب البعض إلى أنهم قادرون على أن يكونوا بيضة القبّان بين معسكري الحكومة والمعارضة في إسرائيل.

انطلاقًا من هذه الفكرة، يتحوّل العرب إلى كبش فداء سياسي، وخصوصًا عندما يستطيع التيار اليميني الفاشي تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو، إذ يُتَّهمون بانخفاض نسبة التصويت أو بحرق الأصوات.

لذلك فإن الحديث عن "إسقاط نتنياهو" يُضمر سؤالًا أعمق: هل تريد المعارضة الصهيونية شراكة العرب في الحكم، أم تريد أصواتهم فقط كي تصل إلى الحكم؟

تتّهم المعارضة بنيامين نتنياهو بتخريب العلاقة مع الولايات المتحدة، وتحمّله مسؤولية الانقسام الداخلي، وتنتقد أداءه في الحرب، وهنالك من يزايد عليه، مثل ليبرمان المحسوب من أشد المعارضين، فهو يدعو إلى تدمير أكبر وقتل أكثر في لبنان وإيران والضفة وقطاع غزة، والتشدد أكثر تجاه السلطة في رام الله وتجاه الأحزاب والجماهير العربية، ويتهم نتنياهو بالضعف أمام ترامب وتحويل إسرائيل إلى جمهورية موز.

لقد شهدت إسرائيل خلال العقود الثلاثة الأخيرة تحولًا سياسيًا وفكريًا عميقًا. ففي تسعينيات القرن الماضي، كانت مفردات مثل "السلام والتسوية النهائية وحل الدولتين والمفاوضات" تحتل مركز النقاش السياسي. أما اليوم، فقد تراجعت هذه المفردات إلى هامش الهامش، وحلّت مكانها مفردات أخرى مثل الردع، وإدارة الصراع، والأمن القومي، ومواجهة إيران، والسيطرة الأمنية طويلة الأمد، وفرض سلام القوة، والتطبيع على بعض الدول العربية والإسلامية.

السؤال المركزي في السياسة الإسرائيلية لم يعد حول كيفية إنهاء الصراع، بل حول كيفية إدارة الصراع بأقل كلفة ممكنة، ومنع قيام كيان فلسطيني مستقل، وكيفية إخضاع المنطقة.

هذا التحوّل لا يقتصر على اليمين الفاشي الحاكم، بل يمتد بدرجات مختلفة إلى معظم قوى المعارضة الصهيونية.

يئير لبيد وبيني غانتس وغادي آيزنكوت وليبرمان يهاجمون حكومة نتنياهو، لكنهم لا يطرحون مشروعًا سياسيًا متكاملًا لإنهاء الاحتلال أو إقامة دولة فلسطينية، بل ينتقدون الحكومة لأنها أضعفت مكانة إسرائيل الدولية، أو لأنها فشلت في إدارة الحرب ضد إيران وفي لبنان ضد حزب الله، أو لأنها أضرت بعلاقات إسرائيل مع واشنطن. ويصف بعضهم ذلك بالأضرار الاستراتيجية، لكنهم لا يقدمون بديلًا جذريًا للصراع نفسه، ولا حتى البديل الذي كانت قد قدمته اتفاقات أوسلو.

يظهر ذلك بوضوح في الموقف من السلطة الفلسطينية. فالمعارضة ترى أنها ضرورية، ليس لأنها تمثل شريكًا سياسيًا لصنع السلام، بل لأنها تمنع الانهيار والفوضى في الضفة الغربية. إنها مطلوبة بوصفها أداة استقرار وأقل وجع رأس وكلفة للاحتلال. لذلك يدعو بعض قادة المعارضة إلى عدم "تجفيف" مصادر دخل السلطة، لكنهم لا يتحدثون عن مفاوضات لحل نهائي يؤدي إلى حل الدولتين.

الأمر ذاته ينطبق على قضية الاستيطان. فبعض هذه المعارضة ينتقد التوسع الاستيطاني غير المنضبط، وعدوانية المستوطنين وجرائمهم التي يراها العالم، لأنها تضر بصورة إسرائيل الدولية، لكنهم لا يطرحون برنامجًا لتفكيك الكتل الاستيطانية الكبرى أو للانسحاب من معظم أراضي الضفة الغربية. الخلاف هو على الإدارة والوتيرة والأساليب، وليس على الخطوط العريضة للسياسة. بل إن ليبرمان يطمح إلى تدمير أكثر وقتل أكثر مما جرى حتى الآن.

أما في ما يتعلق بالعرب الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، فالمعارضة تتحدث عن المساواة المدنية، بتفاوت بين هذا وذاك، وعن مكافحة الجريمة، وتعزيز الاندماج الاقتصادي. لكنها لا تتبنى رؤية تعيد تعريف الدولة باعتبارها دولة لجميع المواطنين، بل تبقى ضمن الإطار الصهيوني الذي يرى إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي مع منح المواطنين غير اليهود حقوقًا مدنية مشروطة بالخدمة الوطنية، بل وتخشى أن تُتَّهم بالتقرّب من العرب أو الاعتماد على ممثليهم لتشكيل حكومة.

بعض المعارضة الإسرائيلية قد تكون أكثر اعتدالًا في اللغة، وأكثر حذرًا في استخدام القوة، وأكثر حرصًا على العلاقات الدولية، وخصوصًا مع الولايات المتحدة، لكنها ليست حاملة لمشروع بديل لسلام تاريخي مع شعوب المنطقة.

للإنصاف، فإن يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين، يختلف عن معظم قادة المعارضة الإسرائيلية، بأنه لا يضع فيتو سياسيًا أو أخلاقيًا على الأحزاب العربية، ويرى أن المواطنين العرب شركاء شرعيون في صناعة القرار، لا مجرد كتلة انتخابية تُستدعى عند الحاجة. كما يدعو إلى شراكة سياسية عربية يهودية أوسع، وإلى تعزيز المساواة المدنية، وفي الملف الفلسطيني يتبنى موقفًا أكثر انفتاحًا من غانتس ولبيد، ويرى في السلطة الفلسطينية شريكًا ضروريًا لأي تسوية مستقبلية. ومع ذلك، يبقى غولان داخل الإجماع الصهيوني الأساسي، فهو يؤيد تعريف إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، ولا يتبنى مفهوم دولة جميع مواطنيها، وكما يقال: "أهون من غيره".

المشكلة أن المزاج العام لدى الشعب يميل أكثر إلى التطرف، ومن يقترب من العرب أو يلمّح بقبول التعاون معهم يخسر شعبيته وقوته لدى الوسط اليهودي.

لقد انتقلت إسرائيل، حكومةً ومعارضةً باستثناء قلة، من مرحلة البحث عن حل للصراع إلى مرحلة إدارة الصراع. فالجدل السياسي يدور حول كيفية إدارة الواقع القائم، لا حول كيفية تغييره. ويبدو أن القناعة استقرّت لدى الأكثرية على أن الصراع قدر دائم، وأصبح الحديث عن السلام وعن حقوق المواطنة غائبًا حتى من الخيال السياسي، وليس من الواقع فقط. والحديث عن أن العرب "بيضة قبّان" في هذا الواقع مقولة بعيدة جدًا عن الحقيقة، ويخطئ العرب الذين يضعون أنفسهم في هذا الموقع ويبنون سياستهم على هذا الوهم.