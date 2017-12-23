وفاة الزميل الصحافي ابن ترشيحا عزت شحرور في الصين

إعلامي فلسطيني، ودبلوماسي سابق، وطبيب مع وقف التنفيذ. ولد في سورية غريبًا ونشأ وحيدًا لوالديه، ويقيم مغتربًا في بكين منذ ثلاثين عامًا أو يزيد، كدّ في تحصيل العلم وطلبه حتى ولو في الصين. وخلف سورها العظيم طاب له المقام "مجبر لا بطل"؛ فقد منعه نظام الأسد الأب من العودة إلى ذويه. متزوج منذ عشرين عامًا، وله من الأولاد محمد وعليّ ومن البنات يافا ومريم.

غيّب الموت، اليوم السبت، مراسل قناة "الجزيرة"، الصّحافي الزّميل عزّت شحرور في العاصمة الصينيّة، بكين، على ما أعلنه عدد من الصحافيين العاملين في قناة "الجزيرة".

ووفقًا لقاعدة بيانات "الجزيرة"، ولد عزت شحرور في 22 يوليو/تموز 1962 في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بمدينة حلب (شماليّ سوريّة)، حيث تلّقى، كذلك، تدريسه في مدارس الأونروا، لأسرة تعود أصولها إلى قرية ترشيحا الفلسطينية التي تعرف باسم "عروس الجليل"، هَجّرتها العصابات الصهونيّة إلى سورية أبّان النكبة.

وحصل على شهادته الثانوية عام 1981 من ثانوية الشهيد محمود أبو الحسن، والتحق بعدها ببعثة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدراسة الطب في الصين، ثم تخرج في جامعة الصين للعلوم الطبية في مدينة شنيانغ (شمال شرق البلاد) عام 1987، وسافر إلى كوريا الشمالية وحصل على شهادة دراسات عليا في الطب الشرقي من جامعة بيونغ يانغ للطب عام 1989، ثم عاد إلى الصين ليحصل على شهادة اختصاص وممارسة الطب التقليدي الصيني من جامعة الطب والعقاقير الصينية ببكين عام 1994.

الوظائف والمسؤوليات

دشن شحرور حياته المهنية دبلوماسيا في سفارة فلسطين لدى كوريا الشمالية في الفترة من 1987 حتى 1990، وانتقل بعدها للعمل في سفارة فلسطين لدى جمهورية لاوس حتى عام 1993، قبل أن يعود إلى بكين مرة أخرى ويواصل عمله مسؤولا إعلاميا ومتحدثا باسم السفارة الفلسطينية لدى الصين حتى التحاقه بقناة الجزيرة عام 2002.

التجربة الإعلامية

بدأ الكتابة في بعض الصحف والمجلات الفلسطينية والعربية والظهور على بعض القنوات العربية محللا وباحثا في الشأن الصيني. والتحق شحرور بقناة الجزيرة منذ افتتاح مكتبها في بكين في يونيو/حزيران 2002، ولا يزال يتولى مسؤولية إدارته حتى الآن بعد أن توسع ليصبح مكتبًا لشبكة "الجزيرة" الإعلامية ويضم القناة الإنجليزية أيضًا، وتعد "الجزيرة" القناة العربية الوحيدة المعتمدة رسميًا في الصين.

تلقى عدة دورات تدريبية في الدوحة والنرويج وغيرهما، وأسهم في اقتراح وتنفيذ عدة تغطيات خاصة وغير مسبوقة على شاشة "الجزيرة"، مثل "عين على الصين" التي تبعتها لاحقًا نماذج مماثلة عن عدة دول مختلفة، وكذلك سلسة تقارير خاصة بعنوان "الوجه الآخر لكوريا الشمالية"، وهي أول تغطية لوسيلة إعلام عربية حول هذا البلد المنغلق على نفسه.

كما اقترح ونفذ سلسة تقارير أخرى عن ميانمار وكوريا الجنوبية والتبت، وإقليم شينغيانغ المضطرب شمال غرب الصين، وانتهاء بالمشاركة في تغطية موسم الحج لعام 2015.

أنجز عدة لقاءات مع شخصيات صينية ودولية معروفة كمستشار مجلس الدولة الصيني، تانغ جيا شوان، ووزير الخارجية الصيني، وانغ إي، والرئيس الكوري الجنوبي الراحل، ري مو هيون، والتركي، رجب طيب إردوغان، وكذلك بان كي مون، عندما كان وزيرًا للخارجية، وغيرهم من المسؤولين وأصحاب القرار.

وخلال فترة إدارته مكتب شبكة "الجزيرة" في الصين، نجح في نسج علاقات تعاون مع وسائل الإعلام الصينية المختلفة ونظيراتها في شبكة "الجزيرة"، مثل مهرجان "الجزيرة" الدولي للأفلام الوثائقية، ومركز "الجزيرة" للدراسات وغيرهما.

وتماشيا مع بروز الإعلام الجديد، ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد اقترح شحرور نفذ إطلاق مواقع خاصة بشبكة "الجزيرة" باللغة الصينية على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية بهدف زيادة تعريف المواطن الصيني بالقضايا العربية.