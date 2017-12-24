ملخص_2017_في_تويته: انتقادات لمصر والسعودية

تصدر وسم (هاشتاغ) #ملخص_2017_في_تويته التويتر في الدول العربية، حصد عشرات آلاف التغريدات في ساعاته الأولى وتنوعت التغريدات بين استعراض الأوضاع السياسية والاجتماعية والرياضية وغلاء المعيشة في بعض الدول، وكذلك لم تخلو من السخرية والفكاهة.

ووجه مغردون انتقادات لاذعة للسياسة السعودية الداخلية والخارجية، إذ قال مغرد إنه "طُرد السعوديين من وظايفهم وفرضت الضرايب وتم منح المستعربين والاجئين سلطه على المواطنين وتم تقديمهم كسعوديين".

#ملخص_2017_في_تويته طُرد السعوديين من وظايفهم وفرضت الضرايب وتم منح المستعربين والاجئين سلطه على المواطنين وتم تقديمهم كسعوديين. — فيصل#توطين_2 (@italotibi) December 23, 2017

وجاء في تغريدة آخر: "السعودية حاليا مثل التحديث الجديد اللي انكبت فيه وماتقدر ترجع القديم ، ومالك الا انك تتأقلم على الجديد"

#ملخص_2017_في_تويته

السعودية حاليا مثل التحديث الجديد اللي انكبت فيه وماتقدر ترجع القديم ، ومالك الا انك تتأقلم على الجديد — سُـلطان (@600LP) December 22, 2017

وغرد ثالث "السعودية تطبع العلاقات مع إسرائيل

والإمارات تستقبلهم رياضيين سياسيين وو

لكن ينسحبون من مؤتمر صحفي فيه قنوات قطرية

خليجنا"

#ملخص_2017_في_تويته

السعودية تطبع العلاقات مع إسرائيل

والإمارات تستقبلهم رياضيين سياسيين وو

لكن ينسحبون من مؤتمر صحفي فيه قنوات قطرية

خليجنا — hussein ALkazilee (@h_alkazile333) December 22, 2017

وانتقد المصريون سياسة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعو للتقشف ولا ينفك يرفع الأسعار والدعم عن السلع الأساسية، وكذلك اقتراض الأموال من مختلف الدول والمؤسسات العالمية، والذي يدفع ثمنه المواطن البسيط.

وكتب مغرد: "الحكومه كل لما تعوز تنمي الاقتصاد وترفعه تقترض لما بقي نصيب الفرد قبل قرض اليابان 18000 جنيه

معاتيه تحكمنا"