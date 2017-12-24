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#ملخص_2017_في_تويته: انتقادات لمصر والسعودية

تاريخ النشر: 24/12/2017 - 14:10

#ملخص_2017_في_تويته: انتقادات لمصر والسعودية
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

تصدر وسم (هاشتاغ) #ملخص_2017_في_تويته التويتر في الدول العربية، حصد عشرات آلاف التغريدات في ساعاته الأولى وتنوعت التغريدات بين استعراض الأوضاع السياسية والاجتماعية والرياضية وغلاء المعيشة في بعض الدول، وكذلك لم تخلو من السخرية والفكاهة.

ووجه مغردون انتقادات لاذعة للسياسة السعودية الداخلية والخارجية، إذ قال مغرد إنه "طُرد السعوديين من وظايفهم وفرضت الضرايب وتم منح المستعربين والاجئين سلطه على المواطنين وتم تقديمهم كسعوديين".

وجاء في تغريدة آخر: "السعودية حاليا مثل التحديث الجديد اللي انكبت فيه وماتقدر ترجع القديم ، ومالك الا انك تتأقلم على الجديد"

وغرد ثالث "السعودية تطبع العلاقات مع إسرائيل

والإمارات تستقبلهم رياضيين سياسيين وو

لكن ينسحبون من مؤتمر صحفي فيه قنوات قطرية

خليجنا"

وانتقد المصريون سياسة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعو للتقشف ولا ينفك يرفع الأسعار والدعم عن السلع الأساسية، وكذلك اقتراض الأموال من مختلف الدول والمؤسسات العالمية، والذي يدفع ثمنه المواطن البسيط.

وكتب مغرد: "الحكومه كل لما تعوز تنمي الاقتصاد وترفعه تقترض لما بقي نصيب الفرد قبل قرض اليابان 18000 جنيه

معاتيه تحكمنا"

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#مصر
#السعودية
##ملخص_2017_في_تويته

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