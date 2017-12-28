لبنان: انتقادات لتصريح باسيل "من حق إسرائيل العيش بأمان"

أثارت تصريحات وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، عاصفة من الانتقادات والإدانات من مختلف الأطياف اللبنانية، بعد أن قال في مقابلة مع قناة الميادين إنه لا يعترض على وجود إسرائيل ومن حقها العيش بأمان.

وغرد آلاف اللبنانيون وأكثر منهم في جميع أنحاء العالم العربي مستائين من هذا التصريح، خاصة بعد الخطاب الناري الذي ألقاه في اجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية.

وأطلق وسم (هاشتاغ) #اصلاح_وتغيير_التيار، في إشارة إلى المطالبة بإقالة الوزير باسيل، الذي يعابر الرجل الثاني بعد الرئيس ميشال عون في حزب التيار الوطني الحر، وتربطه به علاقة مصاهرة، وشمل الوسم أكثر من 50 ألف تغريدة، بالإضافة إلى آخرين غردوا بوسم #جبران_باسيل

وفي حين نفى باسيل هذه التصريحات واتهم قناة الميادين باقتطاع كلانه الذي جاء كإجابة لسؤال المذيعة حول تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل، اتهمه مغردون بالخيانة والعمالة ومحاولات كسر الإجماع اللبناني الداعم للقضية الفلسطينية.

المكتب الاعلامي للوزير باسيل: يتم التداول فِي الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع مجتزأ للوزير باسيل في مقابلة مع محطة الميادين، حيث الواضح ان الهدف من هذا الاجتزاء هو تحريف موقف الوزير باسيل وتشويهه، وهو الموقف المعروف من اسرائيل ككيان معتد يمارس ارهاب الدولة — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) December 28, 2017

وطالب مغردون بالتحقيق مع الوزير باسيل وتحويله للقضاء، في حين ساوى آخرون بين ما قاله وما فعله آخرون اتهموا بالعمالة وسجنوا بسبب هذه التهمة.

نطالب بالتحقيق مع جبران باسيل وتحويله الى القضاء#اصلاح_وتغيير_التيار — حركية 100% (@MonaGhandour4) December 28, 2017

ولفت مغردون إلى أن كلام باسيل لا يمكن أن يعبر عن رأيه فقط، إذ يعتبر أي تصريح على لسان وزير خارجية موقفًا ممثلًا للدولة.

السؤال الأبرز اليوم: هل كلام وزير الخارجية جبران باسيل الانفتاحي تجاه إسرائيل عبر "الميادين" هو باسمه أم باسم الدولة اللبنانية التي يسيطر عليها "حزب الله" اليوم؟ — Tony Abi Najem (@tonyabinajem) December 28, 2017

إذا لم يكن عند جبران باسيل من ايديولوجيّة ضد العدوّ الاسرائيلي-حسب قوله في مقابلة "الميادين"-فإن عند غيره من اللبنانيّين واللبنانيّات ايديولوجيّات وايديولوجيّات من العداء ضد الصهيونيّة. واجبه أن يعرف ذلك كوزير خارجيّة لبنان. — asad abukhalil (@asadabukhalil) December 28, 2017