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لبنان: انتقادات لتصريح باسيل "من حق إسرائيل العيش بأمان"

تاريخ النشر: 28/12/2017 - 18:56

لبنان: انتقادات لتصريح باسيل "من حق إسرائيل العيش بأمان"
جبران باسيل (أ.ف.ب)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

أثارت تصريحات وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، عاصفة من الانتقادات والإدانات من مختلف الأطياف اللبنانية، بعد أن قال في مقابلة مع قناة الميادين إنه لا يعترض على وجود إسرائيل ومن حقها العيش بأمان.

وغرد آلاف اللبنانيون وأكثر منهم في جميع أنحاء العالم العربي مستائين من هذا التصريح، خاصة بعد الخطاب الناري الذي ألقاه في اجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية.

وأطلق وسم (هاشتاغ) #اصلاح_وتغيير_التيار، في إشارة إلى المطالبة بإقالة الوزير باسيل، الذي يعابر الرجل الثاني بعد الرئيس ميشال عون في حزب التيار الوطني الحر، وتربطه به علاقة مصاهرة، وشمل الوسم أكثر من 50 ألف تغريدة، بالإضافة إلى آخرين غردوا بوسم #جبران_باسيل

وفي حين نفى باسيل هذه التصريحات واتهم قناة الميادين باقتطاع كلانه الذي جاء كإجابة لسؤال المذيعة حول تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل، اتهمه مغردون بالخيانة والعمالة ومحاولات كسر الإجماع اللبناني الداعم للقضية الفلسطينية.

وطالب مغردون بالتحقيق مع الوزير باسيل وتحويله للقضاء، في حين ساوى آخرون بين ما قاله وما فعله آخرون اتهموا بالعمالة وسجنوا بسبب هذه التهمة.

ولفت مغردون إلى أن كلام باسيل لا يمكن أن يعبر عن رأيه فقط، إذ يعتبر أي تصريح على لسان وزير خارجية موقفًا ممثلًا للدولة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#لبنان
#جبران باسيل
#الميادين
#إصلاح وتغيير التيار

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