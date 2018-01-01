ترامب يغرّد: "حان زمن التغيير في إيران"

لم يغفل المغرد الأكثر تأثيرًا في الولايات المتحدة الأميركية، الرئيس، دونالد ترامب، ما تشهده إيران من تظاهرات واضطرابات لم تشهد البلاد لها مثيلا منذ الحركة الاحتجاجية في العام 2009، حيث كتب على "تويتر" يقول إن "زمن التأثير حان في إيران".

وجاء في تغريدة ترامب على "تويتر": "الشعب الإيراني العظيم مقموع منذ سنوات وهو متعطش إلى الغذاء والحرية. ثروات إيران تنهب، وكذلك حقوق الإنسان. حان زمن التغيير".

وتابع "إيران تفشل على كل الأصعدة رغم الاتفاق الرهيب الذي وقعته معها إدارة أوباما"، مشيرا بذلك إلى الاتفاق النووي الذي وُقع في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما وهو ينتقده بشدة.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

وعلق ترامب مرارا في الأيام الماضية على التحركات الاحتجاجية في إيران في تغريدات على "تويتر".

وأعاد نشر مقاطع من خطابه أمام الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر مؤكدا "العالم يراقب".

ومما قاله في الأيام الماضية "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".

لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني رد عليه أمس الأحد قائلا: "هذا الرجل في أميركا الذي يريد اليوم التعاطف مع شعبنا نسي أنه وصف قبل بضعة أشهر الأمة الإيرانية بأنها إرهابية".

وقتل عشرة أشخاص في إيران مساء أمس، لترتفع حصيلة القتلى إلى 12 منذ انطلاق التظاهرات الخميس، كما اعتقل المئات.