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ترامب يغرّد: "حان زمن التغيير في إيران"

تاريخ النشر: 01/01/2018 - 16:43

ترامب يغرّد: "حان زمن التغيير في إيران"
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

لم يغفل المغرد الأكثر تأثيرًا في الولايات المتحدة الأميركية، الرئيس، دونالد ترامب، ما تشهده إيران من تظاهرات واضطرابات لم تشهد البلاد لها مثيلا منذ الحركة الاحتجاجية في العام 2009، حيث كتب على "تويتر" يقول إن "زمن التأثير حان في إيران".

وجاء في تغريدة ترامب على "تويتر": "الشعب الإيراني العظيم مقموع منذ سنوات وهو متعطش إلى الغذاء والحرية. ثروات إيران تنهب، وكذلك حقوق الإنسان. حان زمن التغيير".

وتابع "إيران تفشل على كل الأصعدة رغم الاتفاق الرهيب الذي وقعته معها إدارة أوباما"، مشيرا بذلك إلى الاتفاق النووي الذي وُقع في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما وهو ينتقده بشدة.

وعلق ترامب مرارا في الأيام الماضية على التحركات الاحتجاجية في إيران في تغريدات على "تويتر".

وأعاد نشر مقاطع من خطابه أمام الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر مؤكدا "العالم يراقب".

ومما قاله في الأيام الماضية "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".

لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني رد عليه أمس الأحد قائلا: "هذا الرجل في أميركا الذي يريد اليوم التعاطف مع شعبنا نسي أنه وصف قبل بضعة أشهر الأمة الإيرانية بأنها إرهابية".

وقتل عشرة أشخاص في إيران مساء أمس، لترتفع حصيلة القتلى إلى 12 منذ انطلاق التظاهرات الخميس، كما اعتقل المئات.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ترامب
#إيران
#تظاهرات
#تغريدة
#تويتر

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