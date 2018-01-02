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طلاب يتصدون لأكاديمي مصري خلال محاضرة له بجامعة تل أبيب

تاريخ النشر: 02/01/2018 - 22:04

طلاب يتصدون لأكاديمي مصري خلال محاضرة له بجامعة تل أبيب
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو من جامعة تل أبيب، حيث قاطع طلّاب أكاديمي مصري أثناء محاضراته.

وهتف متظاهرون في المحاضرة، "عاش نضال الشعب الفلسطيني"، حيث وجهوا له اتهامات بالتطبيع، قبل أن يغادروا القاعة.

وكان الأكاديمي المصري، سعد الدين إبراهيم، قد ألقى محاضرة بعنوان "دروس من قرن الاضطرابات في مصر"، وذلك من خلال دعوة رسمية وجهتها جامعة تل أبيب، لمدير مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائيّة".

ووفق مصادر للعربي الجديد، فإنّ الأكاديمي وعالم الاجتماع المصري، يشارك في مؤتمر تنظمه جامعة تل أبيب، حول ثورات الربيع العربي والأوضاع بمصر، بموافقة رسمية.

ومن المعروف عن سعد الدين إبراهيم، أنّه كان حلقة وصل بين نظام مبارك، وساسة إسرائيليين وأميركيين.

وتأتي هذه الزيارة، "بموافقة أجهزة رسمية مصرية"، حيث رجحت مصادر، أن تكون هذه الزيارة، "جزءًا من سياسة القاهرة للتقارب مع إسرائيل".

جدير بالذكر، أنّ إبراهيم كان قد حكم عليه بالسجن سبع سنوات عام 2002، بسبب تلقيه هبات من جامعة إسرائيليّة، ومن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أكاديمي مصري
#تل أبيب
#تطبيع

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