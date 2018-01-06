"حماية الصحافيين" تدعو السعودية للإفراج عن الصحافي الشيحي

دعت لجنة حماية الصحافيين السلطات السعودية إلى الإفراج ع الصحافي صالح الشيحي، بعد ان اعتقلته قبل أيام، بحسب ما أوردت تقارير إعلامية.

واعتقلت السلطات السعودية الصحافي صالح الشيحي، الذي يكتب في صحيفة الوطن اليومية، منذ ثلاثة أيام، على أثر انتقاد الديوان الملكي في عدة مقالات ومقابلات متلفزة، اتهم في إحداها الديوان الملكي بالفساد في ملف توزيع الأراضي.

وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحافيين، شريف منصور، في بيان، إنه "على الرغم من تعهدات الزعامة السعودية الجديدة بالإصلاح والوسطية، من الواضح من توقيف صالح الشيحي أن القمع مستمر كالمعتاد".

وأضاف "يتعين على السلطات السعودية الإفراج عن الشيحي فورا وعلى الزعماء السعوديين ضمان حرية الصحافة في تغطية كل الملفات محل الاهتمام العام".

يشار إلى أن السلطات السعودية لم تؤكد اعتقال الشيحي، كما لم تعلن عن التهم الموجهة ضده.

وكان الشيحي قد تطرق في مقالاته، في صحيفة "الوطن"، إلى مواضيع عدة، بينها الإنفاق الحكومي، والأموال المستردة من رجال الأعمال والأمراء المعتقلين بتهم "الفساد"، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية ومعاملة العمالة الوافدة إلى المملكة.

وفي إحدى إطلالاته على قناة "روتانا"، في 8 كانون الأول/ ديسمبر، اعتبر الشيحي أن المحكمة الملكية السعودية أحد عناصر الفساد في المملكة، علمًا أن مالك القناة، الوليد بن طلال، اعتقل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ضمن حملة لـ"مكافحة الفساد"، أطلقها ولي العهد، محمد بن سلمان، وطاولت عددًا من الأمراء ورجال الأعمال.