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انتقادات لعباس بسبب استقبال ثيوفيلوس

تاريخ النشر: 07/01/2018 - 17:32

انتقادات لعباس بسبب استقبال ثيوفيلوس
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ومسؤولين آخرين موجة هجوم وانتقادات واسعة من نشطاء ومعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خرقهم الإجماع الوطني حول مقاطعة زيارة بطريرك الكنيسة الأرثوذوكسية، ثيوفيلوس، لكنيسة المهد عشية عيد الميلاد وفق التقويم الشرقي وبقداس منتصف الليل.

وشارك عباس في قداس منتصف الليل وجلس إلى جانب ثيوفيلوس، وكذلك حضر رئيس حكومة الوفاق، رامي الحمد لله، ومدير المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، ووزير الداخلية الأردني، غالب الزعبي ومسؤولين آخرين.

واستقبله مئات المحتجين البطريرك بالبيض والأحذية واعترضوا موكبه لمنعه من الوصول لكنيسة المهد، بسبب تورطه ببيع أملاك الكنيسة لجمعيات استيطانية في عدد من المدن الفلسطينية وعلى رأسها القدس المحتلة ويافا وكيسارية، وبات معروفًا باسم البطريك الخائن.

ورفضت كل من بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور استقبال البطريرك، وقاطعه كل مسؤوليها الرسميين، في حين شارك في الاستقبال فقط محافظ بيت لحم، جبرين البكري، ووزيرة السياحة الفلسطينية، رلى معايعة، وقائد الشرطة بالمحافظة، سعيد النجار.

وهاجم النشطاء عباس ومن معه من المسؤولين بسبب استقبالهم وجلوسهم مع البطريرك الخائن، ومنهم من وصف عباس نفسه بالخائن لقبوله الوجود في ذات المكان مع من باع الأرض الفلسطينية للمستوطنين.

وطالب آخرون باستقبال عباس ومسؤولي السلطة الفلسطينية بنفس طريقة استقبال ثيوفيلوس، أي بالبيض والأحذية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#محمود عباس
#ثيوفيلوس
#بيت لحم
#قداس الميلاد
#احتجاج
#مقاطعة

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