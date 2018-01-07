انتقادات لعباس بسبب استقبال ثيوفيلوس

تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ومسؤولين آخرين موجة هجوم وانتقادات واسعة من نشطاء ومعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خرقهم الإجماع الوطني حول مقاطعة زيارة بطريرك الكنيسة الأرثوذوكسية، ثيوفيلوس، لكنيسة المهد عشية عيد الميلاد وفق التقويم الشرقي وبقداس منتصف الليل.

وشارك عباس في قداس منتصف الليل وجلس إلى جانب ثيوفيلوس، وكذلك حضر رئيس حكومة الوفاق، رامي الحمد لله، ومدير المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، ووزير الداخلية الأردني، غالب الزعبي ومسؤولين آخرين.

بالأمس استقبل أبناء شعبنا الفلسطيني من المسيحيين في مدينة #بيت_لحم موكب البطريرك "ثيوفيليوس" بالأحذية والبيض الفاسد بعد فضيحة تورطه بتسريب أراضٍ وقفية للاحتلال الصهيوني..

واليوم يذهب #محمود_عباس لاستقباله بشكلٍ رسمي!

"عباس" و "ثيوفيليوس" خونة مجرمون لا يمثلون إلا أنفسهم..#فلسطين pic.twitter.com/7ubVDjHZ3b — محمد المدهون (@mohamed_mdn) January 7, 2018

واستقبله مئات المحتجين البطريرك بالبيض والأحذية واعترضوا موكبه لمنعه من الوصول لكنيسة المهد، بسبب تورطه ببيع أملاك الكنيسة لجمعيات استيطانية في عدد من المدن الفلسطينية وعلى رأسها القدس المحتلة ويافا وكيسارية، وبات معروفًا باسم البطريك الخائن.

ورفضت كل من بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور استقبال البطريرك، وقاطعه كل مسؤوليها الرسميين، في حين شارك في الاستقبال فقط محافظ بيت لحم، جبرين البكري، ووزيرة السياحة الفلسطينية، رلى معايعة، وقائد الشرطة بالمحافظة، سعيد النجار.

منظر محمود عبّاس يُستقبَل بحفاوة ويبتسم بكنيسة المهد (بيت لحم) مع لفيف كهنة وبطاركة معظمهم فاسدين كفيل يطلّع نوع جديد من المسبّات كل سنة! #فلسطين — Sabah Ayoub (@SabahAyoub) January 6, 2018

وهاجم النشطاء عباس ومن معه من المسؤولين بسبب استقبالهم وجلوسهم مع البطريرك الخائن، ومنهم من وصف عباس نفسه بالخائن لقبوله الوجود في ذات المكان مع من باع الأرض الفلسطينية للمستوطنين.

ما دام ثيوفيلوس دخل بحماية الأجهزة الأمنية بوصاية السلطة وعلى رأسها محمود عباس فهم جميعًا شركاء في السرقة، التسريب والعمالة#المهد_لن_تخون — عمّار أبو قنديل (@abou_kandil) January 6, 2018

وطالب آخرون باستقبال عباس ومسؤولي السلطة الفلسطينية بنفس طريقة استقبال ثيوفيلوس، أي بالبيض والأحذية.

عقبال استقبال محمود عباس بنفس الطريقة — Nada Mohsen (@NadaMoh51514905) January 7, 2018

في نهاية القداس بكنيسة المهد قبل قليل.. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبادل الخائن #ثيوفولوس السلام والقبلات ... الخائن الذي باع وسرب أراضي الكنيسة الأرثذوكسية للجمعيات الاستيطانية ولسلطات الاحتلال #المهد_لن_يخون #فلسطين pic.twitter.com/jWBKTNikY0 — shatha.hammad (@shathahammad1) January 6, 2018

بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.. يقام الآن القداس في كنيسة المهد بمشاركة الخائن ثيوفولوس المتورط بتسريب عقارات وأرضي الكنيسة الأرثذوكسية إلى الاحتلال #المهد_لن_يخون pic.twitter.com/0iANI7mQFE — lojain al abssi (@lojain_alabssi) January 6, 2018