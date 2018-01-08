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تسريب جديد حول ترشح الفريق شفيق للانتخابات

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 23:32

تسريب جديد حول ترشح الفريق شفيق للانتخابات
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

نشرت قناة "مكملين" المصريّة عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الإثنين، تسريبات صوتية جديدة بخصوص ترشح الفريق أحمد شفيق، للانتخابات المصرية.

وتضمن التسريب الجديد، مكالمة هاتفية بين النقيب أشرف الخولي، والمذيع عزمي مجاهد، حيث وجه النقيب الخولي تعليمات للمذيع، لكيفية الحديث في برنامجه عن أحمد شفيق.

وقال النقيب أشرف لمجاهد، كما جاء في التسريب، "موضوع شفيق احنا حتى الآن... في كلام مش هنتعرض لو بسوء".

وتابع: "والله هو عارف حايمشي معنا زي ماحنا ماشيين... هو أحد قيادات القوات المسلحة السابقة وعلى راسنا من فوق ولو الاحترام والتقدير".

وفي تسريب آخر وجه النقيب تعليمات إلى الفنانة عفاف شعيب، طالبا منها مداخلة على "DMC" لتجديد التفويض لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمحاربة "الإرهاب".



 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مكملين
#احمد شفيق

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