مزود إنترنت إسرائيلي يحظر "تيليغرام"

حظرت شركة تزويد الإنترنت الإسرائيلية "نيتفيجين" التابعة لمجموعة الاتصالات العملاقة "سلكوم"، خدمات تيليغرام المختلفة على زبائنها الذين يستعملون التطبيق والحواسيب الثابتة، وجاء الحظر بعد ضغط من "زيرا"، وهي مجموعة ضغط تشمل شركات إعلامية ومؤسسات بث في إسرائيل.

وأورد صحيفة "ذي ماركر" أن الحظر جاء بسبب انتهاك حقوق النشر في المحتوي المنشور من قبل عدد من قنوات تيليغرام، مع العلم أن معظم قنوات تيليغرام قانونية ولا تنتهك أي اتفاقية أو حق، ويستعملها المدونون المواقع الإلكترونية.

وتحت عنوان "هنا إيران"، كتب المدون الإسرائيلي والمختص بالحواسيب، ران بار زيك، في مدونته إنه "منذ مدة نشرت الصحافة العالمية أن إيران حظرت خدمة تيليغرام بعد استعمالها من قبل معارضين للنظام، واليوم في إسرائيل لا يستطيع زبائن نيتفيجين استعمال هذه الخدمة سواء على الشبكة أو من خلال التطبيق.

وتابع "يتضح أن بعض القنوات على تيليغرام تنتهك حقوق النشر، صحيح أن هذه مشكلة، لكن عوضًا عن معالجة المشكلة كما يجب، مثل تقديم دعوى قضائية أو التوجه للشركة المشغلة لتيليغرام أو طرق أخرى، قررت ’زيرا’ التوجه لمزود خدمة الإنترنت من أجل حظر تيليغرام والمس بالكثير ممن يستعملون تيليغرام ويديرون قنوات قانونية، مثلي أنا، إذ أدير قناة تعنى بالمحتوى التكنولوجي".

وعلى الأغلب، قدمت "زيرا" طلبًا مماثلًا لجميع شركات تزويد الإنترنت، لكن نيتفيجين كانت أول من لبى الطلب وحظرت الخدمة.