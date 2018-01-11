السودان: مدير جامعة مناصر للمرأة يعتدي على طالبة بالضرب

أثار شريط مصور يظهر رئيس جامعة للبنات في الخرطوم يضرب طالبتين بعد تظاهرة للطالبات احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوجبات في مقاهي الجامعة، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس.

وظهر في الشريط الذي التقط، أمس الأربعاء، رئيس "جامعة الأحفاد للبنات"، قاسم بدري، وهو شخصية بارزة في السودان ومعروف بدفاعه عن حقوق المرأة، وهو يصفع طالبة ويضرب أخرى تكراراً.

عندما تحلقت طالبات حوله داخل الجامعة وقامت إحداهن بضربه في حين هتفت الباقيات وهن يرفعن أيديهن تجاهه. وقعت الحادثة، أمس الأربعاء، في أثناء تظاهرة للطالبات ضد زيادة أسعار الوجبات التي تبيعها مقاهي الجامعة.

انتشر الشريط المصور الذي حمَّلته طالبات وناشطون حقوقيون على مواقع التواصل بسرعة، وخصوصًا على فيسبوك وتويتر وأثار حالة من الغضب ضد بدري.

وكتبت أمل هباني الناشطة الحقوقية على حسابها على فيسبوك: "قاسم بدري لازم يعتذر في مؤتمر صحفي لتوضيح ما حدث بالضبط". وأضافت أن ما يجري "حملة لتنوير المجتمع بالعنف ضد المراة".

وبدري من أسرة معروفة بإسهامها في تعليم النساء بالسودان، وجده عميد الأسرة، هو أول من أنشأ مدرسة لتعليم البنات في السودان قبل عقود قبل أن تؤسس الأسرة جامعة الأحفاد للبنات، والتي تحظى باحترام كبير في السودان وخارجه.

وقالت بلقيس بدري وهي من العائلة وأستاذة في الجامعة لـ"فرانس برس" إن "الشريط يظهر جانبا واحداً من الحقيقة"، مؤكدة أن الواقعة حدثت عندما اقترب منهن بعد أن نادت بعض المتظاهرات إلى حرق مباني الجامعة.

وأضافت "كان يحاول تهدئتهن فركلته الطالبة التي كانت تحمل حجرا في يدها. هذه هي الطالبة التي جرى خلفها وضربها، ولاحقا اعتذر لها وقبل رأسها لكن الشريط لا يظهر ذلك".

وأشارت إلى أنه "طلب من الطالبات التوقف عن شراء الوجبات من مقاهي الجامعة بسبب غلاء أسعارها" لأن هذه المقاهي ليست ملكًا للجامعة.

اندلعت الأسبوع الماضي تظاهرات في عدد من المدن السودانية ضد ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية وقتل جراءها طالب، الأحد الماضي، في إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد.