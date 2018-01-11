  2. ميديا
  3. ميديا

السودان: مدير جامعة مناصر للمرأة يعتدي على طالبة بالضرب

تاريخ النشر: 11/01/2018 - 19:24

السودان: مدير جامعة مناصر للمرأة يعتدي على طالبة بالضرب
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أثار شريط مصور يظهر رئيس جامعة للبنات في الخرطوم يضرب طالبتين بعد تظاهرة للطالبات احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوجبات في مقاهي الجامعة، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس.

وظهر في الشريط الذي التقط، أمس الأربعاء، رئيس "جامعة الأحفاد للبنات"، قاسم بدري، وهو شخصية بارزة في السودان ومعروف بدفاعه عن حقوق المرأة، وهو يصفع طالبة ويضرب أخرى تكراراً.

عندما تحلقت طالبات حوله داخل الجامعة وقامت إحداهن بضربه في حين هتفت الباقيات وهن يرفعن أيديهن تجاهه. وقعت الحادثة، أمس الأربعاء، في أثناء تظاهرة للطالبات ضد زيادة أسعار الوجبات التي تبيعها مقاهي الجامعة.

انتشر الشريط المصور الذي حمَّلته طالبات وناشطون حقوقيون على مواقع التواصل بسرعة، وخصوصًا على فيسبوك وتويتر وأثار حالة من الغضب ضد بدري.

وكتبت أمل هباني الناشطة الحقوقية على حسابها على فيسبوك: "قاسم بدري لازم يعتذر في مؤتمر صحفي لتوضيح ما حدث بالضبط". وأضافت أن ما يجري "حملة لتنوير المجتمع بالعنف ضد المراة".

وبدري من أسرة معروفة بإسهامها في تعليم النساء بالسودان، وجده عميد الأسرة، هو أول من أنشأ مدرسة لتعليم البنات في السودان قبل عقود قبل أن تؤسس الأسرة جامعة الأحفاد للبنات، والتي تحظى باحترام كبير في السودان وخارجه.

وقالت بلقيس بدري وهي من العائلة وأستاذة في الجامعة لـ"فرانس برس" إن "الشريط يظهر جانبا واحداً من الحقيقة"، مؤكدة أن الواقعة حدثت عندما اقترب منهن بعد أن نادت بعض المتظاهرات إلى حرق مباني الجامعة.

وأضافت "كان يحاول تهدئتهن فركلته الطالبة التي كانت تحمل حجرا في يدها. هذه هي الطالبة التي جرى خلفها وضربها، ولاحقا اعتذر لها وقبل رأسها لكن الشريط لا يظهر ذلك".

وأشارت إلى أنه "طلب من الطالبات التوقف عن شراء الوجبات من مقاهي الجامعة بسبب غلاء أسعارها" لأن هذه المقاهي ليست ملكًا للجامعة.

اندلعت الأسبوع الماضي تظاهرات في عدد من المدن السودانية ضد ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية وقتل جراءها طالب، الأحد الماضي، في إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جامعة الأحفاد للبنات
#قاسم بدري
#السودان

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حبيب العدلي براءة... "يخرب بيتنا احنا يا شيخ"
حبيب العدلي براءة... "يخرب بيتنا احنا يا شيخ"

2018-01-11

السلطات السودانية تستهدف حرية التعبير مجددًا: مصادرة "التيار" و"الأخبار"
السلطات السودانية تستهدف حرية التعبير مجددًا: مصادرة "التيار" و"الأخبار"

2018-01-11

مزود إنترنت إسرائيلي يحظر "تيليغرام"
مزود إنترنت إسرائيلي يحظر "تيليغرام"

2018-01-10

الأكثر قراءة

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

2018-01-11
منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

2018-01-11
خطة نتنياهو 2014: مناطق شمالي سيناء مقابل ضم المستوطنات

خطة نتنياهو 2014: مناطق شمالي سيناء مقابل ضم المستوطنات

2018-01-11
الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي

الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي

2018-01-11
جسر الزرقاء: المطالبة بعدم إعادة معلم نسبت له أقوال مسيئة للنساء

جسر الزرقاء: المطالبة بعدم إعادة معلم نسبت له أقوال مسيئة للنساء

2018-01-11