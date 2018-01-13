الرئيس التونسي يتهم الصحافة الأجنبية بـ"التهويل"

أشاد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم السبت، بوسائل الإعلام التونسية، في حين اتهم وسائل إعلام أجنبية بالتغطية غير المهنية والتهويل خلال الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد على غلاء الأسعار والسياسة الاقتصادية.

وقال السبسي في مستهل اجتماع مع الأحزاب الحاكمة والمركزية النقابية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة سبل تجاوز الازمة التي اندلعت على خلفية تدابير تقشف، "لا بد من أن نشير إلى أن أمورا وقع تهويلها. هناك تهويل من الصحافة الأجنبية".

وأكد في المقابل أن الصحافة التونسية "كانت معتدلة وعادلة وأبرزت الأمور السلبية والإيجابية".

واعتبر السبسي أن "بعض الحساسيات (التونسية) تلتجئ إلى الصحافة الأجنبية ظنا منها أنها عنصر مؤثر"، مضيفا "فعلا هناك تهييج ودعاية للتعبئة".

وأقرت الحكومة التونسية حزمة من القرارات التي اعتبرت انها ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، ومن بينها زيادة المساعدات المالية للأسر الفقيرة، وكذلك للأسر محدودة الدخل.

ونددت منظمة "مراسلون بلا حدود" الجمعة بالضغوط التي تمارس على الصحافيين بعد اعتقال مراسل فرنسي واخر تونسي خلال تغطيتهما تظاهرات.

ويتزامن الحراك الاجتماعي مع حلول الذكرى السابعة للثورة التونسية التي طالبت في 2011 بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وأدت إلى إسقاط الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

واندلعت حركة الاحتجاج الاخيرة إثر إقرار موازنة 2018 التي رفعت الضرائب وفرضت رسوما تطاول القدرة الشرائية المتدهورة أصلا بسبب ارتفاع التضخم.