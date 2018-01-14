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رفع القيود عن تطبيق "تيلغرام" في إيران

تاريخ النشر: 14/01/2018 - 22:49

رفع القيود عن تطبيق "تيلغرام" في إيران
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

أكد صحافيو وكالة "فرانس برس"، رفع إيران ليل السبت الأحد، القيود المفروضة على تطبيق تلغرام المشفر منذ الاضطرابات العنيفة التي طالت عشرات المدن البلاد.

وأكد مسؤول العلاقات العامة في وزارة الاتصالات لوكالة فرانس برس، أن "المعلومات بشأن إنهاء حظر تلغرام صحيحة"، وبات التطبيق متاحا مجددا عبر الهاتف النقال.

وأفادت وكالة الأنباء الطلابية "إسنا"، أن "الحجب المؤقت لتلغرام ولعدد من القيود المطبقة في الأسبوعين الفائتين (...) رفع بالكامل بأمر من رئيس الجمهورية" حسن روحاني.

وشهدت إيران بين 28 كانون الأول/ديسمبر والأول من كانون الثاني/يناير، تظاهرات احتجاجية في عشرات المدن تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 21 قتيلا واعتقال المئات.

وبدأت الاحتجاجات في مشهد، ثاني كبرى مدن البلاد، رافعة مطالب اقتصادية، قبل أن تتحول إلى حراك شعبي ضد النظام برمته وتخللتها أعمال عنف وهجمات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.

وحجبت السلطات أثناء الاضطرابات خدمة "تلغرام" وموقع "إنستغرام" للصور من خلال الهاتف الجوال، متهمة مجموعات "معادية للثورة" في الخارج باستخدامهما للدعوة إلى التظاهر.

في 6 كانون الثاني/يناير، أعيدت خدمة "إنستغرام" وبقي استخدام "تلغرام" عبر الجوال، متعذرا إلا باستخدام شبكة خاصة فرضية او "في بي ان".

وانتقد روحاني في 9 كانون الثاني/يناير المطالبين بإبقاء القيود على شبكات التواصل مؤكدا أنه من الصعب تبريرها لأكثر من "يومين او خمسة".

ويستخدم أكثر من 25 مليون شخص تطبيق "تلغرام"، الأكثر شعبية في البلد الذي يعد 80 مليون نسمة.

وتحجب إيران مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" منذ حركة الاحتجاجات الواسعة عام 2009 ضد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية، لكن يمكن دخولها من خلال "في بي إن".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تيلغرام
#إيران
#احتجاجات إيران

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