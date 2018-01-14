  2. ميديا
  3. ميديا

مظاهرة أمام منزل الحريري لمطالبته بدفع أجور موظفيه في "سعودي أوجيه"

تاريخ النشر: 14/01/2018 - 17:54

مظاهرة أمام منزل الحريري لمطالبته بدفع أجور موظفيه في "سعودي أوجيه"
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، مقطع فيديو، ظهر فيه أحد موظفي شركة "سعودي أوجيه"، أمام منزل الحريري في بيروت.

وطالب خليل حنا حداد، وهو مسؤول التموين سابقًا في الشركة، الحريري بدفع رواتب موظفيه في الشركة.

وأوضح حداد في مقطع الفيديو المنشور، أنّه على علم تام بتفاصيل أموال الحريري في السعودية، قائلًا إنّه كان قد وثق بيديه مليارات الريالات في المملكة".

وقال حداد عبر مكبر الصوت، "يجب أن تدفع للموظفين حقوقهم، وأنه بعد ذلك مشاكلك مع السعودية".

وتجمع عشرات الموظفين الذين توقفت رواتبهم منذ عام 2015 مع حداد، وذلك بعد مشاكل واجهت أعمال الحريري في السعودية، مع تأثير انخفاض أسعار النفط.

جدير بالذكر، أنّ السفير الفرنسي في السعودية في وقت سابق، كان قد وجه خطابًا للحريري، طالبه فيه بدفع الرواتب المتأخرة للموظفين.

وكانت الحكومة السعودية، قد تدخلت لاحتواء الأزمة الدبلوماسية بسبب مشكلات الشركة، حيث دفعت للموظفين الفرنسيين رواتب ما يعادل 9 أشهر، بحسب موظفين ومسؤولين فرنسيين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الحريري
#سعودي أوجيه

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رفع القيود عن تطبيق "تيلغرام" في إيران
رفع القيود عن تطبيق "تيلغرام" في إيران

2018-01-14

الرئيس التونسي يتهم الصحافة الأجنبية بـ"التهويل"
الرئيس التونسي يتهم الصحافة الأجنبية بـ"التهويل"

2018-01-13

مصر: المحكمة العليا تؤيد تعريم رؤساء تحرير الصحف
مصر: المحكمة العليا تؤيد تعريم رؤساء تحرير الصحف

2018-01-13

الأكثر قراءة

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وزخات متفرقة

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وزخات متفرقة

2018-01-14
النظام السعودي يساوم الأمير بن طلال على ثمن حريته

النظام السعودي يساوم الأمير بن طلال على ثمن حريته

2018-01-14
الحركة الإسلامية للجبهة: المقعد ليس من حقكم وعليكم تركه فورا

الحركة الإسلامية للجبهة: المقعد ليس من حقكم وعليكم تركه فورا

2018-01-14
إغلاق منتجع جبل الشيخ بسبب العاصفة

إغلاق منتجع جبل الشيخ بسبب العاصفة

2018-01-14
الذكرى الـ27 لاستشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري

الذكرى الـ27 لاستشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري

2018-01-14