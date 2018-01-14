مظاهرة أمام منزل الحريري لمطالبته بدفع أجور موظفيه في "سعودي أوجيه"

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، مقطع فيديو، ظهر فيه أحد موظفي شركة "سعودي أوجيه"، أمام منزل الحريري في بيروت.

وطالب خليل حنا حداد، وهو مسؤول التموين سابقًا في الشركة، الحريري بدفع رواتب موظفيه في الشركة.

وأوضح حداد في مقطع الفيديو المنشور، أنّه على علم تام بتفاصيل أموال الحريري في السعودية، قائلًا إنّه كان قد وثق بيديه مليارات الريالات في المملكة".

وقال حداد عبر مكبر الصوت، "يجب أن تدفع للموظفين حقوقهم، وأنه بعد ذلك مشاكلك مع السعودية".

وتجمع عشرات الموظفين الذين توقفت رواتبهم منذ عام 2015 مع حداد، وذلك بعد مشاكل واجهت أعمال الحريري في السعودية، مع تأثير انخفاض أسعار النفط.

جدير بالذكر، أنّ السفير الفرنسي في السعودية في وقت سابق، كان قد وجه خطابًا للحريري، طالبه فيه بدفع الرواتب المتأخرة للموظفين.

وكانت الحكومة السعودية، قد تدخلت لاحتواء الأزمة الدبلوماسية بسبب مشكلات الشركة، حيث دفعت للموظفين الفرنسيين رواتب ما يعادل 9 أشهر، بحسب موظفين ومسؤولين فرنسيين.