وزير مصري: "احنا نبطل نخلي الصعايدة يركبوا قطر"

هاجم وزير التنمية المحلية المصري، اللواء أبو بكر الجندي، الصعايدة مع بداية تسلمه للحقيبة الوزارية الجديدة.

وقال الوزير في مكالمة هاتفية مع المذيع تامر أمين، في قناة "الحياة"، إنّه يستهدف تنمية الصعيد لخلق فرص عمل.

وأضاف الوزير في مداخلته، حول مشكلة العشوائيات في القاهرة، "احنا نبطل نخلي الصعايدة يركبوا قطر، ويجوا القاهرة عشان يبحثوا عن فرص عمل، ويعملوا لنا عشوائيات".

وأثارت تصريحات اللواء الجندي، غضبًا في مواقع التواصل الاجتماعيّة، حيث تناقل مقطع الفيديو المئات عبر موقع "تويتر" و"فيسبوك".

ووصف ناشطون تصريحات اللواء الجندي، بالعنصريّة المفرطة والجاهلة.

يعبط ف اي حاجه براحته لكن يعبط ويحيب سيرة الصعايدة نعقله https://t.co/4z6sk4VDPy — الباشمذيعة (@ayaharb68) January 15, 2018

قال #وزير_التنمية_المحلية الجديد اللواء أبو بكر الجندي

«سنعمل على تشجيع الاستثمار ف الصعيد علشان نخلق فرص عمل،

ونبطل الصعايدة يركبوا القطار وييجوا هنا القاهرة علشان يدوروا على فرص عمل ويعملوا لنا عشوائيات»

يعني يا وزير ,حاول تختار ألفاظك ,مش من أولها تصريح خايب

الله يخرب بيوتكم — قول يا ستاموني قول (@44ADEL_ABDOU44) January 15, 2018