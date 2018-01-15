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وزير مصري: "احنا نبطل نخلي الصعايدة يركبوا قطر"

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 14:02

وزير مصري: "احنا نبطل نخلي الصعايدة يركبوا قطر"
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

هاجم وزير التنمية المحلية المصري، اللواء أبو بكر الجندي، الصعايدة مع بداية تسلمه للحقيبة الوزارية الجديدة.

وقال الوزير في مكالمة هاتفية مع المذيع تامر أمين، في قناة "الحياة"، إنّه يستهدف تنمية الصعيد لخلق فرص عمل.

وأضاف الوزير في مداخلته، حول مشكلة العشوائيات في القاهرة، "احنا نبطل نخلي الصعايدة يركبوا قطر، ويجوا القاهرة عشان يبحثوا عن فرص عمل، ويعملوا لنا عشوائيات".

وأثارت تصريحات اللواء الجندي، غضبًا في مواقع التواصل الاجتماعيّة، حيث تناقل مقطع الفيديو المئات عبر موقع "تويتر" و"فيسبوك".

ووصف ناشطون تصريحات اللواء الجندي، بالعنصريّة المفرطة والجاهلة.

 

 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#وزير التنمية
#مصر
#الصعايدة

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