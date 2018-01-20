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محاولات لاختراق حسابات التلفزيون "العربي"

تاريخ النشر: 20/01/2018 - 18:08

محاولات لاختراق حسابات التلفزيون "العربي"
("عرب 48")
عرب ٤٨
تحرير : أحمد دراوشة

قال مدير التلفزيون "العربي"، عباس ناصر، في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت، إن هناك محاولاتٍ مستمرّة لاختراق حسابات التلفزيون، بعد ساعات من إعلانه عن محاولات مشابهة لاختراق حسابات منصّة "أنا العربيّ" التابعة للتلفزيون.

وأضاف ناصر أن المحاولات تنطلق من دول متعدّدة، ذكر منها الولايات المتحدة ورومانيا، بالإضافة إلى بريطانيا، حيث يقع مقرّ القناة الرّئيس.

والتلفزيون العربي قناة ذات طابع سياسي وثقافي وترفيهي مقرها العاصمة البريطانية لندن وتتوزع مكاتبها بين عدة عواصم عربية وغربيّة. وتقول القناة إن خطّها التحريري يعكس آمال المواطن العربي وتطلعاته وحقه في المشاركة السياسية والتعددية ورفض الاستبداد.

وتحل ذكرى انطلاقة القناة الثالثة الخميس المقبل، أي في الخامس والعشرين من يناير الجاري، علمًا أنها افتتحت إستديوهاتٍ هي الأكبر والأحدث لقناة عربيّة في كل أوروبا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#العربي
#أنا العربي
#عباس ناصر

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