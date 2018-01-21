لبنانيون يتفاعلون مع وسم "أبرز ما تنصتوا عليه" على "تويتر"

أطلق ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسم "أبرز ما تنصتوا عليه"، وذلك بعد الكشف عن شركتين متخصصتين في الأمن الرقمي، عن إدارة "جهاز الأمن العام اللبناني"، لعملية تجسس واسعة في 21 دولة.

ووصل الوسم إلى قائمة الأكثر تداولًا في البلاد، منذ يوم الجمعة الماضي، حيث سخر المستخدمون من هذه العمليّة التي تصدرت عناوين الأخبار.

وعبرت التدوينات التي أطلقها لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أحوالهم المعيشيّة اليوميّة، وما يقاسيه المواطن اللبناني العادي، في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشونها، ومشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية.

وكان قراصنة أطلق عليهم اسم "دارك كاراكال"، قد هاجموا أجهزة مستخدمين حول العالم، من خلال إغراء الضحايا لتحميل إصدارات مزيفة من تطبيقات الرسائل المشفرة.

وتفاعل المئات من المستخدمين مع هذا الوسم، محاولين تخمين ما يمكن أن يكون قد وصل إلى جهاز الأمن العام اللبناني، من خلال عمليات التجسس المنظمة.

لا بقى تكتبي جبران باسيل اكتبي وزير خارجية تشيكوسلوفاكيا #ابرز_ما_تنصتوا_عليه — دِ (@HanadyGerges) January 19, 2018

#ابرز_ما_تنصتوا_عليه ميجانا و ديسباسيتو — Sara Kassas (@sara_kassas) January 19, 2018