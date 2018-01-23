أنباء عن اعتقال الأميرة نوف بنت عبدالله بسبب تغريدة

تداول مغردون سعوديون اليوم الثلاثاء، أنباء عبر موقع "تويتر"، تفيد باعتقال الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن مسعود، شقيقة الأمير بندر بن عبدالله، وذلك بعد نشرها تغريدة عنه في الخامس من كانون الثاني/ يناير.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ حساب الأميرة نوف، قد أغلق على "تويتر".

ونشر حساب "العهد الجديد" عبر موقع "تويتر"، والذي ينشر تغريدات معارضة للنظام السعودي، أنباء عن اعتقال نوف.

وقال الحساب، إنّ "بن سلمان يردد في مجلسه أنّه مستمر باعتقال كل أمير ينشر تغريدة أو كلاما يعترض على قراراته، حتى وإن كان المعترض امرأة أو طاعنًا بالسن".

وقال عبدالله محمد الصالح، عبر حسابه على "تويتر"، إنّ "اعتقال الأميرة نوف بنت عبدالله! لأنها ناصرت أخيها بندر الذي اعترض على بن سلمان! فكان مصيرها الاعتقال وإغلاق حسابها بلا محاكمة عادلة! نظام يقمع كل من يخالفه... ويسطو على ثروات من يريد... ويعتقل من يشاء! كيف تتوقع مستقبل السعودية وهي تسير على هذا التخبط... القادم مظلم ومخيف".