  2. ميديا
  3. ميديا

أنباء عن اعتقال الأميرة نوف بنت عبدالله بسبب تغريدة

تاريخ النشر: 23/01/2018 - 11:06

أنباء عن اعتقال الأميرة نوف بنت عبدالله بسبب تغريدة
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

تداول مغردون سعوديون اليوم الثلاثاء، أنباء عبر موقع "تويتر"، تفيد باعتقال الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن مسعود، شقيقة الأمير بندر بن عبدالله، وذلك بعد نشرها تغريدة عنه في الخامس من كانون الثاني/ يناير.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ حساب الأميرة نوف، قد أغلق على "تويتر".

ونشر حساب "العهد الجديد" عبر موقع "تويتر"، والذي ينشر تغريدات معارضة للنظام السعودي، أنباء عن اعتقال نوف.

وقال الحساب، إنّ "بن سلمان يردد في مجلسه أنّه مستمر باعتقال كل أمير ينشر تغريدة أو كلاما يعترض على قراراته، حتى وإن كان المعترض امرأة أو طاعنًا بالسن".

وقال عبدالله محمد الصالح، عبر حسابه على "تويتر"، إنّ "اعتقال الأميرة نوف بنت عبدالله! لأنها ناصرت أخيها بندر الذي اعترض على بن سلمان! فكان مصيرها الاعتقال وإغلاق حسابها بلا محاكمة عادلة! نظام يقمع كل من يخالفه... ويسطو على ثروات من يريد... ويعتقل من يشاء! كيف تتوقع مستقبل السعودية وهي تسير على هذا التخبط... القادم مظلم ومخيف".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أميرة سعودية
#نوف بنت عبدالله
#السعودية
#بن سلمان

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حازم حسني: "كلنا عارفين اللياقة الذهنية للسيسي عاملة ازاي"
حازم حسني: "كلنا عارفين اللياقة الذهنية للسيسي عاملة ازاي"

2018-01-23

هل يمكن أن تخدم مواقع التواصل الديمقراطية؟
هل يمكن أن تخدم مواقع التواصل الديمقراطية؟

2018-01-22

لبنانيون يتفاعلون مع وسم "أبرز ما تنصتوا عليه" على "تويتر"
لبنانيون يتفاعلون مع وسم "أبرز ما تنصتوا عليه" على "تويتر"

2018-01-21

الأكثر قراءة

رفضوا قرار ترامب... إخراج نواب المشتركة أثناء خطاب بنس

رفضوا قرار ترامب... إخراج نواب المشتركة أثناء خطاب بنس

2018-01-22
خسارة مؤلمة للفريق السخنيني أمام ب. القدس

خسارة مؤلمة للفريق السخنيني أمام ب. القدس

2018-01-22
موغيريني لعباس: القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

موغيريني لعباس: القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

2018-01-22
حالة الطقس: بارد وغائم جزئيًا ومغبر

حالة الطقس: بارد وغائم جزئيًا ومغبر

2018-01-22
بنس بالكنيست: السفارة الأميركية ستنقل للقدس قبل نهاية 2019

بنس بالكنيست: السفارة الأميركية ستنقل للقدس قبل نهاية 2019

2018-01-22