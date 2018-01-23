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حازم حسني: "كلنا عارفين اللياقة الذهنية للسيسي عاملة ازاي"

تاريخ النشر: 23/01/2018 - 13:13

حازم حسني: "كلنا عارفين اللياقة الذهنية للسيسي عاملة ازاي"
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

هاجم المتحدث باسم مرشح الرئاسة سامي عنان، حازم حسني، أمس الإثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفريقه الذي يقود حملته الانتخابيّة، عبر فضائيتي "بي بي سي عربي" و "أون تي في" والقناة التاسعة التركية.

وحول سؤال عمرو أديب لحسني حول الموقف القانوني لعنان من المجلس العسكري، قال إنّ "السيسي لم يقدم استقالته، ولكنه قدم طلبًا لوقف استدعائه، وهو ما يقوم به عنان الآن".

وأشار حسني إلى أنّه في حال رفض طلب عنان من المجلس العسكري، فإنّ الرفض سيكون انحيازًا من قبل القوات المسلحة للسيسي.

وقال حسني حول موقف عنان من الإخوان المسلمين في مصر، "إذا أرادوا الدخول تحت مظلة الدولة المصرية ودستورها وأرضيتها المشتركة، فأهلًا وسهلًا"، وأضاف إنّ "تنظيم الإخوان مناهض للدولة المصرية، ولكن تهمة الإرهاب بدأت أشكك فيها، وكلّ من يعارض النظام يتهم بأنّه إخواني وإرهابي".

وتابع حسني "من يجمعون توكيلات عنان، يتعرضون لمضايقات وتضييق والقبض عليهم بشكل عشوائي، لإرهاب الآخرين، كما تمت مداهمة منازل بعضهم".
وقال حسني عبر قناة "بي بي سي عربي" في برنامج "نقطة حوار"، إنّ "الفريق عنان ومن معه، يدخلون هذه المعركة من أجل الدخول إلى قصر الاتحاديّة وامتلاك السلطة التي تمكن الفريق عنان من إعادة الانضباط للدولة، ومنع المزيد من الانهيارات.
وأضاف أن "جميع رجال السيسي يعملون ضد ترشيح عنان، ولكن الفريق عنان مصرّ على الاستمرار في المعركة إلى النهاية".

أما على القناة التاسعة التركية وبرنامج "مباشر مصر"، وصف حازم حسني، الدعوى المقامة ضد ترشيح عنان لتجاوز السبعين عاماً، بالتصرف الأرعن، متهماً النظام بالمسؤولية عنها، وقال: "ده تهريج ووراه النظام بالطبع والقانون والدستور لا يضع حد أعلى للسن، ولكن يتم توقيع الكشف الطبي على المرشحين".

وأكد على أنّ "اللياقة الذهنية للفريق عنان أفضل من اللياقة الذهنية للرئيس السيسي، وكلنا عارفين اللياقة الذهنية للسيسي عاملة إزاي".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حازم حسني
#السيسي
#عنان

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