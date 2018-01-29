تسريبات باسيل: بري بلطجي والحل بكسر رأسه

شهدت الساحة السياسية اللبنانية عاصفة من ردود الفعل، بعد كشف تسريبين لوزير الخارجية، جبران باسيل، يصف فيه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بالبلطجي وأن الحل في كسر رأسه، ما يمكن أن يفاقم الأزمة بين حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر".

وفي مقطع مصور تم تسريبه، يتحدث باسيل أمام حشد من الجمهور عن "حكم غير عادل طاول اللبنانيين المقيمين والمغتربين، لأن رئيس مجلس النواب عندما يحرد (يستاء) فهو يحاول تقسيم المغتربين إلى طوائف، ويهدد الشيعة المغتربين بمنعهم من العودة إلى لبنان أو التضييق عليهم في أعمالهم، في حال شاركوا في مؤتمر الطاقة الاغترابية (الذي تنظمه وزارة الخارجية)".

وقال باسيل، وهو صهر رئيس الجمهورية، ميشال عون، في تسريب آخر، ومدته 16 دقيقة، إن "نريد أن نكسر رأسه (بري) بدل أن يكسر رأسنا". وأضاف إن "برعطة (مناورة) بري لن تنفعه لأنه لا يستطيع التفرد بنا في الدولة".

واتهم باسيل، الذي ترأس "التيار الوطني الحر" بعد أن أصبح عون رئيسًا للجمهورية، بري بأنه "وضع يده على السلطة التشريعية وأعاق بحث 126 قانونا تقدمنا بها إلى مجلس النواب، وأحد الأمثلة على ذلك هو مشروع قانون السيارات العاملة على الغاز. وقد روجوا يومها أنها ستنفجر، ولكن الواقع أن رؤوسهم هي التي ستنفجر لأنهم بلا فهم".

ووصف باسيل رئيس مجلس النواب بالوقاحة لأنه "وافق على قانون الانتخابات الذي انتزعناه بعد مكسبي انتخاب العماد عون رئيساً وتشكيل حكومة متوازنة، ثم رفض تطبيق القانون ويحاول عرقلة انتخاب المغتربين لأنه كيدي".

وتطرق التسجيل الثاني إلى العلاقة مع القوى المسحية في لبنان، إذ كانت نبرة السخرية واضحة في حديث باسيل عنهم رغم أنه أكد على ضرورة الحفاظ على حالة الهدوء في ما أسماه "الصف المسيحي "، وضرورة العمل على منع وقوع أي خلاف بين الأحزاب والقوى المسيحية.