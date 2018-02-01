أكثر من 770 مليون مستخدم إنترنت في الصين

يعتبر عدد مستخدمي الإنترنت في الصين هو الأعلى في العالم، نسبة لأنها تملك أكبر عدد سكان، وارتفع هذا العدد خلال عام 2017 بنسية 5.6%، ليصل إلى 772 مليون مستخدم، حتى شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أي أكثر من عدد سكان أوروبا.

وبات 55,8 % من سكان الصين البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة يعتبرون من رواد الإنترنت، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مركز معلومات الإنترنت وهو هيئة حكومية.

وأوضح المركز أن عدد مستخدمي الإنترنت في الصين ارتفع تاليا 41 مليونا في غضون سنة، أي أكثر من مجموع عدد سكان كندا.

ويبدو أن الإنترنت النقال هو الأكثر انتشارا إذ أن 753 مليون صيني، أي 97,5 % من رواد الإنترنت في البلاد، يستخدمون هواتف ذكية للوصول إلى الشبكة.

وتفرض الصين رقابة صارمة على الإنترنت المحلي وتمنع الوصول إلى مواقع أجنبية كثيرة مثل "فيسبوك" و"إنتسغرام" و"جوجل" و"يوتيوب" و"تويتر" فضلا عن وسائل إعلام غربية كثيرة.

إلا أن النظام الصيني الذي أطلق خطة "إنترنت بلاس" الطموحة يعول علنا على اقتصاد رقمي متين يشجع على قيام شركات ناشئة ابتكارية وتطوير كبير للتجارة الإلكترونية المزدهرة.

وارتفع عدد رواد الإنترنت الذين يقومون بمشتريات عبر الإنترنت بنسبة 14,3 % في 2017 ليصل إلى 533 مليونا من بينهم 68 % يقومون بذلك بواسطة هاتفهم الذكي.

وينتشر الدفع الإلكتروني أكثر فأكثر. فنحو 65% من رواد الإنترنت استخدموا هاتفا ذكيا لتسديد مشترياتهم في الحياة اليومية فيما كانت نسبتهم 50% فقط قبل سنة.

ويسيطر على هذا القطاع الذي يشهد منافسة قوية تطبيق "علي باي" التابع لعملاق التجارة الالكترونية "علي بابا" و "وي تشات باي" المرتبط بتطبيق الدردشة الشعبي جدا "وي تشات" الذي يطرحه عملاق الإنترنت "تنسنت".

ونظام الدفع الالكتروني المقترح من قبل هذه التطبيقات يسمح بتسديد المشتريات عبر الهاتف في ثوان معدودة.