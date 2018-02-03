استقالة رئيسة تحرير النسخة الورقية من صحيفة بيلد الألمانية

قدمت رئيسة تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية، أكثر الصحف الأوروبية مبيعا، استقالتها يوم الجمعة بعدما خسرت في نزاع سلطة مع رئيس تحرير النسخة الرقمية من الصحيفة.

واستقالت تانيت كوخ (40 عاما) من منصبها بعد عامين من توليها رئاسة تحرير أهم إصدارات دار النشر الألمانية "أكسيل سبرينجر".

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني للعاملين بالصحيفة، قالت إن علاقة العمل بينها وبين رئيس تحرير النسخة الرقمية يوليان خايشيلت انهارت في العام الماضي.

وقالت كوخ في الرسالة منها "في عام 2017 بلغ استعدادي للتنازل أقصاه".

وهذا الخلاف الإداري يعطي لمحة نادرة عن أساليب العمل الداخلية في أكبر دار نشر رقمي في أوروبا التي أسسها الراحل أكسيل سبرينجر في عام 1946. ولا زالت أرملته فريدا المالك الرئيسي للشركة.

وقال ماتياس دوبفنر الرئيس التنفيذي لدار سبرينجر، إن تولي رئيسين لتحرير نسختي الصحيفة الورقية والرقمية لم يمض بشكل جيد كما كان متوقعا.

وقال في بيان "كانت نوايانا طيبة لقسم المسؤوليات التحريرية لكن عمليا لم يفلح الأمر" وعبر عن أسفه لاستقالة كوخ.

وسيتولى خايشيلت (37 عاما) رئاسة تحرير بيلد بالكامل.

وانخفض توزيع النسخة المطبوعة من "بيلد" بنحو النصف إلى مليوني نسخة منذ بداية الألفية. وبرغم إيرادات الإعلانات القوية بها في الربع الأخير من العام الماضي استمر اتجاه القراء إلى المواقع الإخبارية على الإنترنت.